منصة قوية ومميزة بالكامل وقابلة للتطوير بشكل كبير، مع تكامل قوي لواجهة برمجة التطبيقات (API) لشركات البريد السريع الكبيرة. جدولة العرض التوضيحي.

الموقع الإلكتروني: couriermanager.eu

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