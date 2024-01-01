بدائل - Buttondown
Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة أعمال شاملة لإنشاء أعمالك المعرفية وتوسيع نطاقها. جرب Kajabi مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا اليوم.
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. انضم إلى أكثر من 200000 منشئ يتقاضون رواتب من أكثر من 4 ملايين مستفيد شهريًا.
beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
Podia
podia.com
Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!
MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية من موقع الويب الخاص بك. شارك علمك واكسب الدخل. أضف حق الوصول للأعضاء فقط إلى أي جزء من موقع الويب الخاص بك واقبل المدفوعات. تعمل أي منصة: Squarespace وWordPress وWix وNotion والمزيد.