訪客辨識軟體 - 最受歡迎的應用程式
公司利用訪客識別軟體來建立訪問其網站的個人的檔案，旨在將他們轉變為客戶。與許多僅提供訪客數量和訪問次數等統計數據的網站設計和管理解決方案不同，它們缺乏有關網站訪客資料的詳細資訊。訪客識別軟體透過向銷售人員提供有關網站訪客的基本資訊來彌補這一差距，使他們能夠將這些訪客轉化為潛在客戶。行銷人員還可以利用訪客識別軟體來提高針對網站訪客的內容定位的準確性。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基於網路的 B2B 銷售線索產生軟體，可將網站訪客轉換為銷售線索。由Google分析提供支援。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式來自任何 IPv4 和 IPv6 位址的安全資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
User.com
user.com
User.com 是一款先進的行銷和銷售自動化軟體。我們幫助公司簡化內部流程並更快地發展業務。
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售外展自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件外展活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。”
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用於加速成長的 B2B 電子郵件潛在客戶生成軟體。我們強大的解決方案可以讓行銷人員透過電子郵件發送購買的或冷淡的 B2B 聯絡人列表，將他們變成熱情的、選擇加入的潛在客戶。現有的行銷自動化和電子郵件發送服務不允許您這樣做。
Warmly,
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前稱為 Leadleader）是一個進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供尋找潛在客戶和達成交易所需的數據、應用程式和見解。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel 是 B2B 潛在客戶開發的軟體。我們的軟體可以幫助您識別曾經造訪過您網站的公司。我們提供有關每家公司及其對您網站的訪問的詳細資訊。透過使用 LeadRebel，您可以產生熱情的 B2B 潛在客戶並將其轉化為客戶。
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic 是最精確的企業網站辨識產品。即使訪客在家工作，我們的產品也能為企業提供最精確的識別資料。我們會告訴您該公司並為潛在客戶提供建議的聯絡資訊。除此之外，我們現在提供一個 API，讓您將資料放入您自己的客戶資料平台或資料同步中。 （細分或 Google Analytics）釋放力量並建立個人化網站，並為您的新潛在客戶提供具有相關個人化的最佳內容，這是令人難以置信的。我們是唯一可以讓您擁有我們資料的訪客識別軟體。這在潛在客戶識別軟體平台領域是聞所未聞的！
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
Leady.com
leady.com
直覺的 B2B 潛在客戶生成工具。適合所有 B2B 公司，從個人貿易商到跨國公司。 Leady 2.0為行銷經理提供網站訪客和電子郵件收件者的深入行為數據，使他們能夠360度監控客戶生命週期。隨後向銷售經理提供有關潛在客戶的詳細聯絡資訊。讓我們幫助您收集匿名網站訪客的數據，增強現有客戶和使用者的數據，並將其組織成可操作的資料集。這樣您就可以花更多時間專注於您喜歡的事情
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
Teamgo
teamgo.co
我們已經使用Teamgo 15 個月了，發現它在協助我們進行訪客管理方面非常有價值。」- S. Morris - Landmark Teamgo 將改變您對訪客管理的看法。透過易於使用的觸控螢幕訪客標誌給客人留下深刻印象解決方案看起來很專業，易於設置，使用起來很愉快。Teamgo 對訪客和員工來說使用起來很簡單，高度可定制，並提供訪客和員工登錄、徽章打印、預註冊和訪客簽到以及通過麥當勞、Domain、Rackspace、Target、Officeworks、Domain、政府、學校、非營利組織和數千個其他工作場所信賴的領先登入體驗來歡迎您的訪客，每年安全高效地迎接數百萬客人。-為人員和場所提供...
Opensend
opensend.com
取得匿名訪客的電子郵件。快速成長的線上企業使用 Opensend 來增加電子郵件聯絡人、自動執行電子郵件重定向並提高電子郵件轉換率。
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
我們的軟體會發現您的商務訪客，即使他們沒有詢問，因此您可以第一個到達那裡。
Snitcher
snitcher.com
Snitcher 讓您能夠找到並達成更多交易、改進重新定位並豐富分析。透過識別造訪您網站的公司並連接到 CRM 和 Google Analytics。我們的平台提供高識別率（2-3 倍行業平均）。該介面易於使用，具有強大的過濾功能，可以專注於重要的線索。新的潛在客戶可以透過與進一步存取通知的整合發送給銷售人員。行銷人員可以分析平台中的表現或利用公司資訊豐富 Google Analytics，以建立報告和廣告受眾。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 銷售智慧軟體可協助企業更好地追蹤、保護、參與和銷售。通常，企業專注於透過漏斗頂部的行銷工作來吸引更多潛在客戶。但 Foureyes 允許公司支援漏斗底部的轉換活動以及最終負責銷售的人員。借助 Foureyes，企業可以透過專利的用戶級網站追蹤來了解每個呼叫、表單和聊天線索。自動潛在客戶記錄和分析可保護您的管道並確定其優先順序。動態通訊軟體透過發送給相關潛在客戶的庫存特定更新來吸引潛在客戶。人工智慧驅動的潛在客戶洞察和警報可協助銷售團隊透過更好、更以客戶為中心的對話來改善銷售流程。使用 Foureyes，客戶的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 銷售智慧軟體為 5...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷...
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何透過將匿名網站訪客轉化為潛在客戶來幫助您比競爭對手創造更多更好的銷售額
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將您的被動網站流量轉換為主動潛在客戶和實際的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，並沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，我們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型，並共同創造新的商業效率。我們透過以下方式做到這一點： - 吸引現場機器人來推動轉換旅程- 強大的個人化以改善用戶體驗- 公司識別以識別潛在客戶- 用戶旅程映射以繪製您的銷售週期， - 分析以了解您的使用者- 人工智慧自動回答使用者問題您的網站內容- 銷售提醒為...