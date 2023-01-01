Fastbase 是一家網路和資料庫分析公司，提供越來越多的工具來支援 B2B 行銷和銷售。 Fastbase 成立於 2014 年，並於 2016 年 6 月推出了 Fastbase WebLeads，它是 Google Analytics 的附加元件，可識別造訪您網站的公司。 Fastbase WebLeads 是 Google Analytics 的網路訪客追蹤工具，可讓您發現對您的業務表現出興趣的公司和組織、他們正在搜尋的資訊以及他們查看過的頁面。將基準測試數據與監控 Fastbase SaaS 應用程式的內建網路線索結合，可以真正了解數位受眾。透過使用 Google 分析帳戶登入並同意 Fastbase 可以存取 Google 分析數據，註冊並開始使用 Fastbase WebLeads 非常簡單。第一次在 Fastbase 應用程式中，Fastbase 會從您的分析帳戶中檢索潛在客戶，然後開始處理它們。主選單提供線索搜尋和位置過濾器。主要視圖有： - 統計- 新潛在客戶- 網路潛在客戶- 熱門潛在客戶- Google Ads 潛在客戶- 顯示地圖“統計”選項對於獲取最近活動的快照非常有用- 顯示最活躍的訪問者及其按行業和國家/地區的細分，儘管使用「地圖」選項也是一種有用的方法，可以立即查看網路訪客在全球的位置。大多數選項都是不言自明的。 Fastbase WebLeads 旨在開發 B2B 潛在客戶。您可以建立篩選器（來自特定國家/地區的訪客、檢視過特定頁面的訪客等）並匯出至 Excel 和 Google 試算表。

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