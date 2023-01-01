替代項 - Fastbase
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
User.com
user.com
User.com 是一款先進的行銷和銷售自動化軟體。我們幫助公司簡化內部流程並更快地發展業務。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。”
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai 是全球領先的人工智慧銷售推廣自動化和 B2C 資料探勘平台。主要功能包括：透過電子郵件識別匿名網站訪客、模板化銷售外展自動化工具、與數千個企業生產力工具的整合、數億筆消費者記錄，以便為任何受眾建立電子郵件外展活動。 Customers.ai 銷售推廣自動化系統已被全球超過 100 萬家企業使用，涉及各個行業和國家。
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Leadberry
leadberry.com
Leadberry 是一款基於網路的 B2B 銷售線索產生軟體，可將網站訪客轉換為銷售線索。由Google分析提供支援。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前稱為 Leadleader）是一個進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供尋找潛在客戶和達成交易所需的數據、應用程式和見解。
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel 是 B2B 潛在客戶開發的軟體。我們的軟體可以幫助您識別曾經造訪過您網站的公司。我們提供有關每家公司及其對您網站的訪問的詳細資訊。透過使用 LeadRebel，您可以產生熱情的 B2B 潛在客戶並將其轉化為客戶。
Teamgo
teamgo.co
我們已經使用Teamgo 15 個月了，發現它在協助我們進行訪客管理方面非常有價值。」- S. Morris - Landmark Teamgo 將改變您對訪客管理的看法。透過易於使用的觸控螢幕訪客標誌給客人留下深刻印象解決方案看起來很專業，易於設置，使用起來很愉快。Teamgo 對訪客和員工來說使用起來很簡單，高度可定制，並提供訪客和員工登錄、徽章打印、預註冊和訪客簽到以及通過麥當勞、Domain、Rackspace、Target、Officeworks、Domain、政府、學校、非營利組織和數千個其他工作場所信賴的領先登入體驗來歡迎您的訪客，每年安全高效地迎接數百萬客人。-為人員和場所提供...
IPFingerprint
ipfingerprint.com
IPFingerprint is web intelligence software that gives you the power to convert existing unknown web visitors into business. IPFingerprint will identify businesses that are looking at your website and show you the pages, services or products that they are viewing. It will also tell you how these visi...
AddShoppers
addshoppers.com
At AddShoppers, our vision is to be a trusted digital commerce platform for brands and shoppers; known for creating delightful experiences that save people time and money. Our product, SafeOpt, harnesses a network of over 175M+ shoppers, empowering brands to send 3-5x more emails and effectively rec...
ProveSource
provesrc.com
ProveSource is a free social proof marketing platform that streams recent customer behaviors on your website to boost trust, conversions & sales.
Opensend
opensend.com
Get the email of your anonymous visitors. Fast-growing online businesses use Opensend to grow their email contacts, automate email retargeting, and improve email conversion.
Dynamic Leads
dynamicleads.co.uk
我們的軟體會發現您的商務訪客，即使他們沒有詢問，因此您可以第一個到達那裡。
Whois Visiting
whoisvisiting.com
Whoisvisiting.com 是一種簡單有效的方法，可以找到哪些公司正在訪問您的網站但沒有與您聯繫。該公司獨特的方法將未知的 B2B 網站訪客轉變為業務線索（否則就會失去）。接收有關高潛力潛在客戶的即時報告。
LeadMagic
leadmagic.io
LeadMagic 是最精確的企業網站辨識產品。即使訪客在家工作，我們的產品也能為企業提供最精確的識別資料。我們會告訴您該公司並為潛在客戶提供建議的聯絡資訊。除此之外，我們現在提供一個 API，讓您將資料放入您自己的客戶資料平台或資料同步中。 （細分或 Google Analytics）釋放力量並建立個人化網站，並為您的新潛在客戶提供具有相關個人化的最佳內容，這是令人難以置信的。我們是唯一可以讓您擁有我們資料的訪客識別軟體。這在潛在客戶識別軟體平台領域是聞所未聞的！
Happierleads
happierleads.com
Happierleads 是一款潛在客戶開發工具，旨在為您提供每個造訪您網站的人的資訊。 Happierleads 為您提供有關您網站訪客的具體信息，包括他們的聯絡資訊、他們工作的公司、他們訪問您網站的次數、他們訪問的頁面以及他們在您網站上花費的時間。然後，您可以利用這些資訊作為銷售線索，利用您所掌握的內幕知識來聯繫並完成交易。讓我舉一個例子。假設您是一家 SAS 公司，並且希望增加一些高端客戶。您可以使用 Happirleads 即時查看哪些公司正在造訪您的網站。只需單擊公司鏈接，您就會進入一個業務頁面，該頁面將顯示他們的成立時間以及預計的年收入是多少。因此，一旦獲得該信息，您就可以用它做一...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式來自任何 IPv4 和 IPv6 位址的安全資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Retention.com
retention.com
Retention.com 與世界領先的營銷自動化平台集成，透過行業領先的數據集成系統最大限度地增加受眾、收回放棄的購物車收入並重新吸引流失的受眾。借助旨在提高客戶保留率並將放棄收入提高 10 倍的平台，最大限度地提高電子商務商店的未開發收入。
Snitcher
snitcher.com
Snitcher enables you to find and close more deals, improve re-targeting and enrich analytics. By identifying the companies visiting your website and connecting to CRM’s and Google Analytics. Our platform offers high identification rates (2-3x industry averages). The interface is easy to use, boastin...
LeadPost
leadpost.com
準確找出誰在造訪您的網站。 查看誰在訪問您的網站 - 即使他們沒有填寫表格！只需一行程式碼，LeadPost 即可為您提供姓名、聯絡資訊等。
Leady.com
leady.com
直覺的 B2B 潛在客戶生成工具。適合所有 B2B 公司，從個人貿易商到跨國公司。 Leady 2.0為行銷經理提供網站訪客和電子郵件收件者的深入行為數據，使他們能夠360度監控客戶生命週期。隨後向銷售經理提供有關潛在客戶的詳細聯絡資訊。讓我們幫助您收集匿名網站訪客的數據，增強現有客戶和使用者的數據，並將其組織成可操作的資料集。這樣您就可以花更多時間專注於您喜歡的事情
Infynd
infynd.com
InFynd是一站式數據智慧解決方案。我們簡單且用戶友好的勘探工具可幫助您識別並接觸您的利基市場中的正確潛在客戶。我們擁有英國數量最多的符合 GDPR 的 B2B 聯絡人，送達率為 95%。利用 InFynd 精確的 B2B 資料庫（其中包括超過 1500 萬條符合英國標準的 SDR）尋找、連接並達成更多交易。我們的數據支援行銷和銷售團隊高效、有效地擴大對外行銷活動。 InFynd 成立於 2020 年，是一款即將推出且前景廣闊的數據工具，受到從新創公司到企業的 100 多家客戶的信賴。
Foureyes
foureyes.io
Foureyes 銷售智慧軟體可協助企業更好地追蹤、保護、參與和銷售。通常，企業專注於透過漏斗頂部的行銷工作來吸引更多潛在客戶。但 Foureyes 允許公司支援漏斗底部的轉換活動以及最終負責銷售的人員。借助 Foureyes，企業可以透過專利的用戶級網站追蹤來了解每個呼叫、表單和聊天線索。自動潛在客戶記錄和分析可保護您的管道並確定其優先順序。動態通訊軟體透過發送給相關潛在客戶的庫存特定更新來吸引潛在客戶。人工智慧驅動的潛在客戶洞察和警報可協助銷售團隊透過更好、更以客戶為中心的對話來改善銷售流程。使用 Foureyes，客戶的成交率平均提高了 41%。如今，Foureyes 銷售智慧軟體為 5...
bant.io
bant.io
一體化潛在客戶開發和銷售加速平台，透過數據驅動的實驗幫助您自動化獲取客戶，讓失敗成為不可能。
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用於加速成長的 B2B 電子郵件潛在客戶生成軟體。我們強大的解決方案可以讓行銷人員透過電子郵件發送購買的或冷淡的 B2B 聯絡人列表，將他們變成熱情的、選擇加入的潛在客戶。現有的行銷自動化和電子郵件發送服務不允許您這樣做。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷...
Leadinfo
leadinfo.com
了解 Leadinfo 如何透過將匿名網站訪客轉化為潛在客戶來幫助您比競爭對手創造更多更好的銷售額
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將您的被動網站流量轉換為主動潛在客戶和實際的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，並沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，我們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型，並共同創造新的商業效率。我們透過以下方式做到這一點： - 吸引現場機器人來推動轉換旅程- 強大的個人化以改善用戶體驗- 公司識別以識別潛在客戶- 用戶旅程映射以繪製您的銷售週期， - 分析以了解您的使用者- 人工智慧自動回答使用者問題您的網站內容- 銷售提醒為...
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是不是該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦...
CANDDi
canddi.com
98% 造訪您網站的潛在客戶永遠不會聯絡您。如果您能夠識別這些人、伸出援手並完成交易怎麼辦？ CANDDi 是一種網站訪客追蹤工具，有助於揭示哪些公司和個人正在瀏覽您的網站。我們超越了市場上其他工具提供的“公司級追蹤”，這意味著您可以最大程度地了解您的銷售和行銷管道。但不要相信我們的話；我們提供 30 天免費試用，以便您可以真正測試 CANDDi，看看它是否適合您的業務！將我們的追蹤代碼添加到您的網站後，您將與我們出色的客戶成功團隊合作。他們將指導您完成 CANDDi，並幫助您選擇能夠縮短銷售週期的功能，更深入地了解您的數位行銷工作，並更有效地優先安排您的時間。 CANDDi 不僅僅告訴您哪些...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd 將 B2B 勘探數據、銷售推廣和基於客戶的營銷與人工智慧和機器學習的力量結合在一起。多合一的不可阻擋的成長平台。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人...
Warmly,
warmly.ai
熱情幫助您的收入團隊更快發現市場機會。讓他們進步得更快。並逐季實現您的通路目標。我們的 AI Warm Leads 平台透過監控您的網站、出站和 CRM 中的購買意願訊號來照亮您的管道。然後，我們會幫助您以熱情、有吸引力的方式關閉這條管道。此外，我們的免費銷售工具套件可協助您的團隊透過我們屢獲殊榮的 Essential Zoom 應用程式在日曆和 Zoom 上更好地與潛在客戶或客戶建立聯繫。
Albacross
albacross.com
第一方意圖數據可了解您的受眾、發現看不見的潛在客戶並豐富每筆記錄以提高行銷和銷售效率。
Foundry
foundryco.com
透過 Foundry 的意圖驅動的 ABM 編排轉換您的頂級客戶 - 從而形成更大、更好的管道。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。