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網站： leadboxer.com

使用 WebCatalog Desktop 上「LeadBoxer」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷售人員可以透過 LeadBoxer 應用程式直接與潛在客戶互動，可以隨時查看、分配或刪除潛在客戶。 LeadBoxer 透過進階 API 與 CRM 和其他銷售工具整合。

目錄:

Business
電子郵件追蹤軟體
客戶數據平台
潛在客戶評分軟體
訪客辨識軟體

網站： leadboxer.com

免責聲明：WebCatalog 與 LeadBoxer 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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