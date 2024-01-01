LeadBoxer 是一個針對小型到大型 B2B 銷售團隊的潛在客戶開發和潛在客戶評分平台。 LeadBoxer 為任何規模的銷售團隊提供了寶貴的見解，讓他們在潛在客戶接觸之前就感興趣什麼。該軟體會自動為網站訪客建立訪客檔案，捕獲他們的線上行為和互動數據，然後根據指定的客戶經理設定的參數為他們分配領先分數。借助 LeadBoxer，銷售團隊能夠追蹤網站訪客、頁面和視訊視圖、文件下載以及衡量流量來源。指定銷售人員可以設定各種潛在客戶屬性（行業、頁面瀏覽量等）的重要性，以影響 LeadBoxer 分配的潛在客戶分數。當潛在客戶準備好獲得資格時，LeadBoxer 會報告並通知負責的銷售人員。相關銷售人員可以透過 LeadBoxer 應用程式直接與潛在客戶互動，可以隨時查看、分配或刪除潛在客戶。 LeadBoxer 透過進階 API 與 CRM 和其他銷售工具整合。

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網站： leadboxer.com

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