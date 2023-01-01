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Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合銷售線索產生工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶開發工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的技術，我們提供一個一體化的軟體平台，幫助公司簡化其銷售、行銷和客戶支援流程。 • 您只需要 6 種網站轉換工具：聊天機器人、即時聊天、動態表單、會話登入頁面、參與聊天機器人、彈出視窗和浮動欄。 • 管理工具：Flex xRM、Ourly 會議安排程序、網站分析和 Cookie 橫幅。 • 通訊工具：社交收件匣、電子郵件和簡訊活動產生器。

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