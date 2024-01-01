智慧虛擬助理軟體 - 最受歡迎的應用程式
智慧虛擬助理 (IVA) 也稱為虛擬代理和數位員工，使企業能夠以對話方式與其客戶或客戶互動。這些互動模擬類人對話，其特徵是自然流暢。 IVA 和傳統聊天機器人軟體之間的主要區別之一在於其對話能力的複雜性。雖然聊天機器人通常基於預先編寫的回應進行操作，並且很難在單次互動中理解多個意圖，但 IVA 利用先進的自然語言處理 (NLP) 功能來解釋單一話語中的各種意圖。此外，借助機器學習和深度學習演算法，IVA 可以理解尚未明確編程的反應。這使他們能夠不斷增強對各種詞彙（包括口語）的理解，並隨著時間的推移提供更準確和與上下文相關的回應。此外，IVA 可以根據用戶細分或其他提供的資訊自訂回應，從而提供個人化協助。 IVA 通常專門針對特定的工作角色或用例，例如行銷、客戶服務和銷售。他們還具備與現有業務系統（例如 CRM 軟體）整合的能力，使他們能夠利用人工生成的數據作為輸入來更新這些系統。 要被歸類為智慧虛擬助手，產品必須符合以下幾個標準： * NLP 或語音辨識：透過自然語言處理或語音辨識技術來理解對話請求的能力。 * 對話流程編輯：提供使用者編輯對話流程的工具，允許自訂和優化互動。 * 對話分析：提供儀表板或報告等工具來分析對話，使企業能夠深入了解使用者互動並提高效能。 * 人工路由：能夠在必要時將對話路由給人工代理，確保複雜查詢或需要人工幹預的情況無縫升級。 * 人機循環功能：啟用人機循環功能以保持準確性和可行性，允許人工監督或乾預來糾正錯誤或根據需要提高性能。 透過滿足這些標準，IVA 使企業能夠透過對話介面提供更個人化、高效且有吸引力的客戶體驗。
提議新的應用程式
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
建置和部署人工智慧驅動的自動化。 將 GPT 提升到新的水平，並透過鍊和代理實現更多內部工作流程的自動化。完全託管的部署、低程式碼且對開發人員友好。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
類人一體的人工智慧行銷助手，可建立登陸頁面、宣傳影片、廣告、行銷文案、圖形、電子郵件、畫外音、部落格文章、藝術作品等
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
Haptik
haptik.ai
Haptik 透過跨 20 個管道和 100 多種語言的人工智慧驅動的個人化對話體驗，幫助品牌獲取、轉換、吸引和取悅用戶。
cogram
cogram.com
為您的團隊配備一位聰明的同事，讓您的工作效率加倍。 Cogram 使用 AI 在虛擬會議中記筆記、追蹤行動項目並自動執行下游任務，同時保持資料的隱私和安全性。
Comm10
comm100.com
Comm100 Free 是一個屢獲殊榮的客戶互動平台，可透過數位管道（包括即時聊天、音訊和視訊聊天、電子郵件、簡訊、Facebook、WhatsApp for Business 等）快速輕鬆地與客戶聯繫。非常適合小型企業。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有整合目錄的可視聊天（即時聊天、聊天機器人和訊息），可向您的客戶即時展示和推薦產品。透過人工代理商或聊天機器人透過您的社交管道以及電子商店提供 24/7 個人化幫助。與 chatGPT 集成，為我們的聊天機器人提供更人性化的體驗。
Gladly
gladly.com
與 Gladly 一起轉變您的客戶服務。 我們排名第一的人工智慧客戶服務軟體可以節省成本、增加收入，並使代理商能夠透過卓越的服務提高客戶忠誠度。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 讓消費者能夠管理自己的日常生活並透過聊天與企業進行交易。
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是全球領先的客戶支援自動化平台，協助企業透過對話式和生成式人工智慧擴展客戶服務。 作為評論平台 G2 的一貫領導者，我們的尖端技術和以客戶為中心的支援可實現跨所有基於文字的通訊管道的對話式自動化體驗。 由於內部建置和研究的人工智慧以及由 150 名員工組成的專家團隊，Ultimate 的全球客戶群涵蓋了從 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等眾多玩家。這類公司預計可在聊天、電子郵件、訊息等方面達到 60% 的自動化率（支援 109 種語言，全天候 24/7）。 我們剛推出的產品 UltimateGPT 使用與 ChatGPT 相同的生成式...
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高興認識你。我們是 Marvin，一個定性資料分析平台和研究儲存庫，旨在幫助您集中所有客戶知識並設計以使用者為中心的產品。在先進人工智慧的支援下，我們將繁瑣的研究部分自動化，以便您可以自由地組織、分析、發現和分享豐富的使用者見解。請造訪 heyMarvin.com 預約演示，看看我們的客戶稱之為「令人印象深刻的新功能—使用者體驗研究領域的巨大轉變」。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是美國企業客戶服務對話式人工智慧解決方案。它由 Genesis Media LLC 聯合創始人 Richard Smullen 於 2015 年 4 月創立。 Pypestream 在紐約和舊金山設有辦事處。它因其旨在連接企業與消費者的 Pypestream 訊息平台而廣受歡迎。每個公司帳戶都包含用於各種類型通訊的“Pype”和“Streams”。該應用程式使用人工智慧和機器學習來實現客戶服務自動化。
Kindly
kindly.ai
由人工智慧驅動的生成式聊天機器人旨在實現自動化支援和推動銷售。我們是歐洲領先的聊天機器人供應商之一，專門開發用於客戶服務和通訊的人工智慧和自動化解決方案。我們提供的平台結合了先進的機器學習技術和自然語言處理 (NLP)，以增強客戶體驗並提高客戶服務流程的效率。是什麼讓 Kindly 與眾不同？更少的維護和更多的內容生產！ Kindly 的人工智慧將建議新的訓練數據，您只需點擊按鈕即可接受。易於自訂 聊天機器人無需編碼即可適應您的品牌！不僅僅是按鈕 Kindly 的聊天機器人可以回答特定問題，而不是強迫用戶選擇甚至可能不相關的按鈕。多語言 用一種語言訓練聊天機器人，它就能理解一百多種查詢！我們的...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家領先的商業語音人工智慧助理供應商。在我們專有的對話式 AI 技術和 OpenAI 的 ChatGPT 的支援下，我們的語音 AI 助理旨在在客戶旅程的任何階段自動進行呼入和呼出客戶互動。我們幫助企業增加收入、提高營運效率並豐富其數位客戶體驗之旅，而無需大量投資或增加人員。我們的多語言語音 AI 助理已成功為金融服務、醫療保健、保險、電子商務等多個行業的中小型企業和企業實現數百萬次企業與客戶對話的自動化。 Curious Thing 是唯一支援跨多個用例快速部署的語音 AI 技術 - 支付支援、查詢處理、預約、常見問題解答處理、潛在客戶資格認證等。請透過 hel...
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。
Dixa
dixa.com
Dixa 的全通路客戶服務軟體深受熱愛客戶的品牌信賴，為代理商和客戶提供最佳體驗。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年...
ChatrHub
chatrhub.com
有更好的方式來服務您的客戶。簡單且強大的全通路解決方案可快速且經濟高效地吸引客戶。 ChatrHub 是一個全通路人工智慧。聊天機器人和即時代理解決方案。將您的電話、簡訊、網站小部件、社交媒體、電子郵件和團隊聊天整合到一個人和人工智慧中。動力平台。
Texthub
texthubai.com
正在尋找可以幫助您創建令人驚嘆的程式碼、圖像和文字的工具嗎？ Texthub AI 是您的最佳選擇！我們用戶友好的平台利用人工智慧的力量將您的想法變為現實。立即嘗試 Texthub AI 並開始創作！
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper 是一款人工智慧工具，適合希望增加銷售額並讓顧客滿意的網路商店老闆。 * Upsy的智慧搜尋功能針對行動用戶進行了最佳化，可協助訪客透過圖片快速找到合適的產品。 * AI產品推薦功能鼓勵顧客購買更多商品，增加每次銷售的價值。 * 每日優惠和新品促銷可加快庫存週轉並鼓勵顧客探索您的商店。 * 智慧常見問題解答可以釋放您的客戶服務團隊並減少購物籃遺棄率。 * Upsy 的調查功能收集有價值的客戶回饋，幫助您優化業務
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家領先的對話式人工智慧公司，提供對話式人工智慧和生成式人工智慧的企業級人工智慧解決方案。我們專注於透過基於人工智慧的聊天機器人增強金融服務、電子商務、電信和客戶服務領域的客戶體驗，幫助企業實現提高客戶忠誠度和收入的目標。
Verint
verint.com
Verint 是客戶互動領域的全球領導者。自動化、人工智慧和雲端領域的客戶體驗專家。
Hubtype
hubtype.com
Hubtype 正在為溝通的新時代鋪平道路，在這個時代，品牌可以以一種無摩擦、有意義且鼓舞人心的方式與客戶進行溝通。 Hubtype 使公司能夠透過對話應用程式大規模地進行簡單、有意義且以客戶為中心的對話；一項超越聊天機器人的新技術，結合了最好的圖形介面（如網站和行動應用程式），提供出色的用戶體驗和最佳的訊息應用程式（如 WhatsApp、FB Messenger 等）或網路聊天。
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna 是產權公司的人工智慧虛擬結帳助理！ 她聰明、足智多謀，而且總是樂於助人： * 客戶服務：24/7/365 回答有關 Resware、SoftPro 和 RamQuest 的一般性問題和文件特定問題。 * 訂單輸入：在 Resware 遊戲軟體生產系統中開啟新訂單，24/7。 * 成交：建立買方成交成本估算和賣方淨值表 24/7（僅限 ResWare）。 * 處理：透過 Alanna 智慧表格收集和處理賣家/買家資訊。 * 支援：主動向交易各方發送簡訊和電子郵件。 * 銷售：支援大規模簡訊行銷活動，以實現成交後行銷、客戶保留和新業務。 * 行銷：充當您的品牌大使，引導消費者完成標...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智慧人性化領域的領導者，創造自主動畫的數位人，使組織能夠重新構想當今數位世界和虛擬宇宙中的客戶體驗。 Soul Machines 是唯一擁有數位大腦和自主動畫專利技術的公司，以響應迅速、相關且前所未有的方式提供人機協作的全部功能和優點。
Slang.ai
slang.ai
打電話給企業不應該是令人沮喪的經驗。有了人工智慧，就有了更好的方法。這就是我們創辦 Slang.ai 的原因。我們的使命是將手機轉變為個人化、高效且令人愉悅的管道。 只需 30 分鐘或更短的時間即可完成設置，讓 Slang.ai 的虛擬禮賓服務幫助您提供個人化且令人愉悅的客戶體驗。再也不會錯過任何一通電話。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一個由人工智慧驅動的聊天機器人平台，旨在徹底改變客戶支援和參與。我們的人工智慧驅動的聊天機器人 Milly 採用先進的自然語言處理技術，使其能夠 24/7 即時理解並回應客戶詢問。透過與您現有的幫助中心無縫整合並輕鬆客製化，SAAS First 可確保一致的品牌體驗，同時縮短回應時間並提高客戶滿意度。
Posh AI
posh.ai
Posh 是一家由創投支援的對話式人工智慧公司，於 2018 年從麻省理工學院的人工智慧實驗室分拆出來。 我們致力於實現銀行業務的民主化，並加速金融機構負責任地採用人工智慧，改變他們為社區和員工服務的方式。 我們改變金融服務公司與客戶的聯絡方式並實現聯絡中心工作流程自動化。我們的人工智慧平台涵蓋訊息傳遞和語音管道。
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx 是一款基於雲端的產品，它使用對話式人工智慧、機器學習和自然語言處理技術來自動與客戶和員工互動。其 IVA 技術透過業界領先的語音辨識和數位訊息功能提供快速、簡單、個人化的服務，創造積極的互動，從而提高客戶和員工的滿意度。 Mosaicx 讓對話式人工智慧變得異常簡單。
Mehery
mehery.com
Mehery 是一家成立僅一年的年輕公司，致力於在數位領域建立解決方案。 它由一支擁有100多年累積經驗的技術官僚和技術專家團隊創立，在企業系統數位化、大型企業數位轉型之旅以及大規模構建社交媒體管理系統方面擁有豐富的經驗。 Mehery 的誕生源於一個使客戶參與民主化的理念——在組織的所有數位資產中提供資訊、獲取、主動和反應。我們相信，正確數位化並提供在無程式碼、數位行銷驅動的非活動中挖掘數位化的能力，將是企業前進成功的關鍵。 我們的客戶，是我們共同成功的合作夥伴。 我們共同的旅程才剛開始。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款由人工智慧驅動的簡訊助手，適用於具有成長意識的銷售代表。透過簡訊自動與您的潛在客戶和客戶進行來回交流。無論是安排會議、篩選潛在客戶或跟進潛在客戶，Mav 都能幫您完成。僱用 Mav，擴展您的業務。