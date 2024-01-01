WebCatalog

Upsy Shopping

Upsy Shopping

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： upsyshopping.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Upsy Shopping」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Upsy Shopping Helper 是一款人工智慧工具，適合希望增加銷售額並讓顧客滿意的網路商店老闆。 * Upsy的智慧搜尋功能針對行動用戶進行了最佳化，可協助訪客透過圖片快速找到合適的產品。 * AI產品推薦功能鼓勵顧客購買更多商品，增加每次銷售的價值。 * 每日優惠和新品促銷可加快庫存週轉並鼓勵顧客探索您的商店。 * 智慧常見問題解答可以釋放您的客戶服務團隊並減少購物籃遺棄率。 * Upsy 的調查功能收集有價值的客戶回饋，幫助您優化業務

目錄:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

網站： upsyshopping.com

免責聲明：WebCatalog 與 Upsy Shopping 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Intercom

Intercom

intercom.com

Botpress

Botpress

botpress.com

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Haptik

Haptik

haptik.ai

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Gladly

Gladly

gladly.com

Supervity

Supervity

supervity.ai

Neocom.ai

Neocom.ai

neocom.ai

DigitalGenius

DigitalGenius

digitalgenius.com

Cognigy

Cognigy

cognigy.com

Ultimate

Ultimate

ultimate.ai

您可能也會喜歡

Google Shopping

Google Shopping

google.com

ShopAgain

ShopAgain

shopagain.com

NEXT

NEXT

nextapp.co

ProductPrime

ProductPrime

productprime.io

Poltio

Poltio

poltio.com

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

lphachat

lphachat

alphachat.ai

Enrolla

Enrolla

enrolla.io

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Distru

Distru

distru.com

Rep AI

Rep AI

hellorep.ai

Survicate

Survicate

survicate.com

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.