CopyMonkey
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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用於電子商務的人工智慧產品描述產生器。讓您的文案寫作流程更快、更便宜、更好。一次產生數百個產品描述。編輯而不是從頭開始編寫。
網站： copymonkey.ai
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