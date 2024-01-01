Supervity（以前稱為 Techforce.ai）透過其 AI Coach 快速自動化和共享知識工作，使業務團隊能夠更快地取得成果。 如今，超過 12,000 家企業用戶（從成熟企業到快速發展的新創公司）正在使用 Supervity 的無程式碼人工智慧平台，該平台已經改變了工作場所。這些用例因行業和業務功能而異，可協助公司將銷售成果提高高達 30%，並將營運生產力提高高達 70%。 Supervity提供的解決方案可以涵蓋軟體公司及其客戶的業務流程。該解決方案支援基於 UI 和 API 的集成，以便業務團隊實現手動工作的自動化。 該平台以團隊協作為核心構建，供用戶創建無程式碼自動化並與同事和客戶共享作為可重複使用的數位技能。 Supervity 還使產品主導型公司能夠透過 AI Coach 幫助其最終用戶更快地取得成果。它是極少數以白標模型提供嵌入式 RPA、對話式 AI 和 OCR AI 功能「即服務」的公司之一。 目前，該公司正在與畢馬威、IBM 和埃森哲等大型系統整合商合作，在金融服務、醫療保健和聯邦細分市場中建立行業特定解決方案。

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網站： supervity.ai

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