场馆管理软件 - 最热门应用

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SerVme 是一个完整的宾客体验平台，结合了预订、餐桌管理、强大的营销 CRM、重新参与和宾客调查以及强大的分析功能。 SerVme 是一个专门构建的酒店平台，借助与电话、POS、PMS、支付和 CRM 等现有酒店堆栈的强大集成，简化了从前厅到后厅的运营。我们的使命是让餐厅经营者非常轻松地简化运营并做出更明智的决策，以增加收入（获取）并与客户建立持久的联系（参与度和保留率）。 SerVme 为餐厅、经营餐厅的酒店、企业餐饮集团和夜生活提供支持。您可以在多种设备上访问 SerVme：Web 应用程序、平板电脑以及 iOS 和 Android 上的本机应用程序。要了解更多信息，请访问 www.s...