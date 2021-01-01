交易电子邮件软件 - 最热门应用
交易电子邮件软件根据收件人的预定义操作自动发送电子邮件。这些工具对于企业与客户互动、提供及时和个性化的沟通至关重要。例如，新社交媒体帐户的欢迎电子邮件、电子商务交易的订单确认或时事通讯的订阅确认。交易电子邮件软件通过在正确的时间提供相关内容，在客户保留、销售、营销和公共关系工作中发挥着至关重要的作用。 交易电子邮件软件的主要功能包括： * 自动电子邮件响应工具：允许自动发送由特定操作或事件触发的电子邮件。 * 基于操作的触发器：允许自动发送电子邮件以响应用户交互或系统事件。 * 定制和个性化：提供针对每个收件人定制动态内容的个性化电子邮件的能力。 * 与商业软件集成：与CRM系统、电子邮件营销平台和电子商务平台等各种商业工具同步，以利用客户数据并最大限度地提高效率。 * 管理和分析：提供管理工具来监控和跟踪电子邮件发送、打开率、点击率和其他相关指标，以评估电子邮件活动的有效性。 交易电子邮件软件简化了通信流程，增强了客户体验，并提高了各行业企业的运营效率。
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也称为 Twilio SendGrid）是一个位于科罗拉多州丹佛市的客户通信平台，用于交易和营销电子邮件。该公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 于 2009 年创立，并通过 Techstars 加速器计划进行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已筹集超过 8100 万美元，并在科罗拉多州丹佛市设有办事处；科罗拉多州博尔德；加利福尼亚州欧文市；加利福尼亚州雷德伍德城；该公司于 2017 年 11 月 16 日在纽约证券交易所上市。Twilio 于 2019 年 2 月收购了 SendGrid。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的一项云计算服务，通过 Oracle Corporation 管理的数据中心的全球网络提供服务器、存储、网络、应用程序和服务。该公司允许通过互联网按需提供这些服务。
Mailtrap
mailtrap.io
在将电子邮件样本交付给客户之前检查并调试它们。
Emma
myemma.com
简单，与您合作，基本上是您最好的朋友电子邮件营销。 最好的朋友使人际关系变得容易。他们为你加油，在你困难的时候出现。这就是艾玛为您的电子邮件所做的事情。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 每次都会准时将您的交易电子邮件发送给客户。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一体化工具集扩展您的支持、营销和销售 - 您所需的一切现在都集中在一处。
Mailgun
mailgun.com
功能强大的事务性电子邮件 API，使您能够发送、接收和跟踪电子邮件，专为开发人员而构建。今天了解更多！
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Mailjet
mailjet.com
使用 Mailjet 简化您的电子邮件发送并提高您的销售额。我们通过一项简单而强大的服务来满足您的所有电子邮件和短信需求。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易电子邮件服务：有保证的即时交付 您的交易电子邮件包含重要信息。 ZeptoMail 是一项可靠且安全的服务，可以立即发送这些非常重要的电子邮件。凭借高速交付和出色的收件箱放置，ZeptoMail 意味着您不再让客户等待。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首个预测性电子邮件智能平台，通过前所未有的数据可见性帮助品牌预测和优化电子邮件性能。
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Helpmonks
helpmonks.com
探索为您的客户服务团队构建的一体化客户互动平台，并提供增强客户体验的工具。了解更多！
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
Knock
knock.app
开发人员的通知基础设施。 Knock 是灵活、可靠的通知基础架构，专为随您扩展而构建。
MailerSend
mailersend.com
哦
Jango Mail
jangomail.com
詹戈邮件。企业级电子邮件部署。您的电子邮件由您做主。现场支持。实时报告。 888-465-2646。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的电子邮件和 SMS 传送解决方案，它将强大的电子邮件营销工具与 SMTP 中继以及电子商务、CRM 和 CMS 系统的插件结合在一起。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Act-On
act-on.com
专门从事 B2B、B2C 和电子邮件营销的营销自动化平台，旨在满足现代业务的实际需求。
Big Mailer
bigmailer.io
经济实惠的电子邮件营销平台 - 批量 + 滴注 + 交易 - 免费最多 1,000 个联系人 BigMailer 支持所有主要电子邮件活动类型 - 批量、自动化、滴注、自动回复、RSS 到电子邮件和交易 - 并允许大容量发件人整合他们的所有电子邮件单一平台上的活动。内置品牌管理可以为代理机构、大型团队、多产品企业和具有多个项目的制造商优化工作流程。邀请具有适当权限级别的无限用户或客户，并随时更改访问权限。代理和企业计划提供白标选项。自动处理退回邮件、取消订阅和投诉。自助服务选项可随时导出或删除列表，无需联系支持人员。电子邮件模板管理的灵活选项 - 使用我们的拖放编辑器构建漂亮的移动优化模板，或...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商回退，通过自动智能路由进行切...
Mailsoftly
mailsoftly.com
Mailsoftly 是一款免费的电子邮件营销工具，旨在向您的联系人发送个性化电子邮件和新闻通讯。我们保证您的电子邮件营销取得成功。为此，我们为您的第一次电子邮件活动提供免费的白手套客户支持和咨询。在本次会议中，我们将逐步介绍导入您的联系人、创建个性化电子邮件营销活动、发送邮件，然后一起分析其成功情况。只有在您亲自体验了效果之后，我们才会讨论定价选项。 Mailsoftly 是一款价格实惠、用户友好且个性化的电子邮件发送软件，具有以下主要功能： 联系人细分 电子邮件列表 个性化电子邮件 批量操作 详细统计 事务性电子邮件 电子邮件设计 电子邮件模板 电子邮件自动化 电子邮件测试 电子邮件解析器...
Transpond
transpond.io
尝试 Transpond - 易于使用的营销套件。创建出色的通信以发送给您的客户并发展您的业务。
ClickSend
clicksend.com
使用 ClickSend 通过短信、语音、电子邮件、富媒体、直邮等方式与您的客户和员工进行沟通。从单一到通过 Web 应用程序、API 或集成进行扩展。
Tarvent
tarvent.com
Tarvent 是一种营销自动化和电子邮件营销解决方案，专为预算有限的快速发展的小型企业而设计。我们的目标是以每个人都能负担得起的价格提供一些最大竞争对手的企业级功能。在大多数情况下，不需要为这些高级功能收取数千美元的费用，但它们的实际工作成本并不高。我们的定价也是以类似的方式设定的。如果您是新手，请使用