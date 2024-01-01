订阅管理软件 - 最热门应用

订阅管理软件可帮助公司跟踪与订阅产品销售相关的所有活动。虽然软件即服务 (SaaS) 仍然是最流行的订阅模式，但越来越多的公司通过订阅模式提供数字甚至物理产品。该软件用途广泛，可让基于订阅的业务中的各个部门受益，特别是销售、营销和会计。 此类产品可作为软件套件或独立解决方案提供。套件将多种功能（例如订阅计费和收入管理软件）整合到一个软件包中。相比之下，独立软件在单个集成系统中提供了用于订阅管理的全面功能。此外，订阅管理软件可以与电子商务平台、支付网关和会计软件等其他系统集成。
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Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。加入超过 200,000 多名创作者的行列，从每月超过 400 万订阅会员那里赚取薪水。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Pabbly
pabbly.com
强大的软件工具来运营您的业务。在一个软件包中即可访问表单创建、电子邮件营销、计费、自动化等业务关键应用程序。
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
2Checkout
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随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
Sage Intacct
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与 AICPA 的第一家也是唯一一家为任何规模的公司提供会计和财务管理软件的首选提供商一起提高投资回报率并改造您的组织。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl 让您可以轻松地通过博客、社交媒体或任何可以粘贴链接的地方直接向受众销售数字产品
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一个用于运行可扩展订阅业务的一体化平台。它包括 B2B 公司的订阅管理、订阅计费、付款、财务和订阅仪表板。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
Recurly
recurly.com
Recurly 为全球数千家企业提供企业级订阅计费管理。
Subbly
subbly.co
Subbly 是一个一体化商务平台，允许您启动、运行和发展任何订阅业务模式。立即开始为期 2 周的免费试用。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信赖的 B2C 和 B2B 电子商务、订单管理、个性化和销售点统一商务解决方案。
EQUP
equp.com
方便、实惠、有效 真正发挥作用的高级 CRM 软件！ 通过 EQUP 超越智能 CRM，通过自动化营销、销售和计费操作来增强您的业务能力 在一款一体化软件中。
Rainex
rainex.io
Rainex 是一个具有简单灵活功能的平台，用于创建订阅、开具发票和自动化所有日常计费流程。
Abowire
abowire.com
不要使用会计软件来管理您的订阅。使用 Abowire 以正确的方式做到这一点！ Abowire 是在欧洲销售订阅的德国 Abo 平台。增加经常性收入并将技术运营成本降低 4 倍 管理订阅者入职、付款和发票、多种计费和定价等。通过销售 B2B 和 B2C 客户的订阅，利用我们的多租户解决方案增强您的组织。我们的专家随时准备帮助您发展业务。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Stykite
stykite.com
Stykite is a full-stack subscription management platform that let's you launch & scale your saas product to new geographies. The payment gateways are pre-integrated and stykite also owns sales tax, risk and any other compliance.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc is affordable, cloud-based, subscriber management software for small and medium sized magazine & newspaper publishers. Quickly and easily add, renew and update your subscribers. Take orders online. Sell back issues and promotional items. Give your subscribers access to your digital conten...
Rebill
rebill.com
Rebill es una solución para cobros recurrentes y automatización financiera en América Latina. Los comerciantes pueden empezar a vender suscripciones y membresías en minutos mediante una página de pago “plug-and-play” pre-fabricada y gestionar sus procesos financieros desde un único lugar.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest is a No-Code Billing & Subscriptions Platform for SaaS Businesses and SMBs. PayRequest integrates with payment gateways like Stripe, Mollie, PayPal and more, to offer payment solutions like payment links, payment pages, subscriptions, donation pages and more. Send your payment requests vi...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro is an all-in-one Subscription & Membership Management Platform. A comprehensive and self-serve platform with no code required but has all of the development tools to provide ultimate flexibility. Top Pelcro Features: - Easily create subscriptions and e-commerce products in one place - Easily ...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay’s subscription management and credit card processing platform manages all parts of the revenue lifecycle for subscription and recurring revenue businesses.
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Superfast headless commerce for product-obsessed brands and agencies. Craft unique and memorable product experiences and sell your products on any channel, at any scale, in any way you dream it.
circuly
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circuly is a circular-economy B2B SaaS for websites that makes renting out physical products as easy and profitable as selling them. circuly offers everything companies need to successfully launch and scale their subscription / product-as-a-service model.
Buzops
buzops.com
Buzops is more than a gym management system. We are a unified team with the mission to empower gym owners and to be a dedicated partner in amplifying the efficiency and growth of your fitness business. In 2009, Michael founded a personal training company, quickly scaling it to $3 million in revenue ...
Aria Systems
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In today’s on-demand world, the needs of the market can turn on a dime. Aria Systems gives enterprise companies speed and agility to change with it. Aria’s cloud-based monetization platform removes billing bottlenecks to allow companies to quickly launch and evolve their offerings. Only Aria provide...
Upodi
upodi.com
Upodi 是领先的订阅计费和管理平台，可自动执行 SaaS 和订阅业务的定价、计费和开票操作。 Upodi 为其核心系统基础设施提供世界一流的定期计费引擎，支持欧洲和世界其他地区的无限可扩展性。
Rebillia Platform
rebillia.com
完全可定制、灵活且可扩展的企业级定期订单和订阅计费引擎，适合任何企业。 Rebillia 提供了生成独特订阅模型所需的工具以及为客户提供无缝注册流程，包括： - 完全嵌入式结账 - 通过我们的计费构建器完全可定制的订阅模型 - 强大的通知系统 - 全球支付配置 - 多个销售渠道均由我们管理单一平台。
TrueRev
truerev.com
TrueRev 是适合现代 SaaS 公司的完全自适应计费和收入平台。 TrueRev 是与世界领先的 SaaS 公司和金融领导者合作创建的，可帮助企业管理、跟踪和最大化订阅收入。 TrueRev 无缝集成到 QuickBooks 等财务系统中，可简化并自动化计费和收入管理（包括收入确认和递延收入），确保 100% 的数据准确性，同时自动生成运营业务所需的 SaaS 指标。 TrueRev 消除了电子表格、节省资源并减少错误。 TrueRev 是管理订阅计费和收入的最简单、最便宜的方法。
Zenskar
zenskar.com
Zenskar 是一个位于纽约的报价到现金平台，可以自动执行复杂的订阅和基于使用情况的计费、管理应收账款、提供分析、建立灵活的收入确认工作流程以及自动执行使用数据计量。 Zenskar 帮助创意销售团队在定价/合同方面保持创意，同时不会给财务团队带来困难！请访问我们的网站 www.zenskar.com
Freemius
freemius.com
Freemius 是销售优质和免费增值软件、插件、主题、模板和 SaaS 的新标准。
Ordergroove
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Ordergroove 的订阅平台通过将一次性购买转变为经常性交易，帮助创新品牌和零售商与客户建立持续的、高利润的关系。 Dollar Shave Club、The Honest Company 和 OLLY 等快速增长的品牌依靠 Ordergroove 的订阅灵活平台、人工智能和无与伦比的消费者专业知识来建立和推动其经常性收入关系。 Ordergroove 与平台无关，可与所有领先的电子商务平台无缝集成，包括 Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesforce Commerce Cloud 和 Magento。
Billsby
billsby.com
Billsby 是一个功能丰富的“Saas”定期支付平台。 Billsby 旨在确保客户能够快速上线，通常在 1-2 小时内。为了帮助促进这一过程，我们拥有一支友好且知识渊博的顾问团队，随时准备帮助您的业务开展。如果您是一名为客户创建解决方案的开发人员，Billsby 拥有一个友好且文档齐全的 API。 Billsby 团队随时为开发人员提供支持，以确保顺利迁移或新系统构建。为什么不打电话预约，讨论您的账单要求，我们可以让您知道我们如何能够快速提供帮助。
Maxio
maxio.com
在 Maxio，我们帮助 B2B SaaS 公司开启下一阶段的增长。我们的财务运营平台旨在应对 B2B SaaS 的独特财务挑战，包括计费、订阅管理、收入和费用确认以及 SaaS 指标和分析。我们认为，为了让 SaaS 公司开启下一阶段的增长，他们的财务运营技术堆栈必须在灵活性和复杂性之间取得适当的平衡，灵活性使他们能够在不断变化的市场中快速转向，复杂性则支持他们扩展他们的业务、运营和货币化策略。无论您的要求有多复杂，Maxio 都将自动化您的整个订阅生命周期——从计费和开票到 ARR 管理，再到收入确认——所有这些都在一个统一的系统中，让您能够生成投资者喜爱的自定义报告。 Maxio 正在让...
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Checkout Champ 是唯一一个因转化率极低而被迫诞生的高性能电子商务平台。您的商店销售额上次转化率达到 4%、6%、8%、10% 或更高是什么时候？ Checkout Champ 通过其革命性的定制结账、预购订单提升和智能一键追加销售技术，提高您的转化率和平均订单价值。 Checkout Champ 为您提供对结帐页面的全面定制和控制、购买前和购买后一键追加销售等功能，从而为您的商店提供强大的支持，并且是排名第一的订阅计费平台，界面简单易用。
PayPro Global
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PayPro Global（成立于 2006 年）是一家为软件、SaaS 和数字商品公司设计的优质电子商务解决方案提供商。我们通过高效的内部工具实现在线销售管理和优化流程的完全自动化。我们的用户优化平台为我们的合作伙伴提供： ⦿ 真正的全球解决方案，支持 110 种货币和 70 多种支付方式，帮助您在全球范围内扩展业务； ⦿ 高性能且安全的在线处理系统，具有动态定价和计费方案，可最大限度地减少支付问题； ⦿ 完美的定期付款和订阅管理系统，可简化您的管理工作并巩固您的收入来源； ⦿ 客户开发和忠诚度功能以及顶级转换和优化工具，以创造愉快的客户体验并培育未来的收购； ⦿ 以及集成的客户支持，可专业...
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Omeda 是一个一体化、综合性的营销技术平台，可用于发展、吸引和盈利您的受众。 Omeda 由客户数据平台 (CDP)、电子邮件和营销自动化、数据和同意管理、订阅管理和大量集成组成，可以轻松地大规模构建复杂的受众增长活动，而无需其他工具。 Omeda 在受众关系管理方面拥有 40 多年的经验。我们每年发送超过 55 亿封电子邮件，管理超过 25,000 个品牌和产品，并为客户清理和管理数百万条记录。
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了...
Recharge
rechargepayments.com
订阅优先品牌的增长解决方案。 超过 20,000 个最具创新性的电子商务品牌使用 Recharge 来扩大和留住客户群。
Ordway
ordwaylabs.com
用于扩展业务的计费和收入自动化平台，可简化公司对产品定价、发送发票、收取付款和确认收入的方式。该基于云的平台专为中小型企业市场而设计，消除了应收账款和收入确认功能中的手动解决方法，并位于应用程序/CRM 和会计系统之间。 REST API 优先方法意味着可以在对工程团队影响最小的情况下完成与现有系统的集成。
Vindicia
vindicia.com
Vindicia 是 Amdocs 旗下公司，是订阅管理和经常性收入领域的全球领先者。