用于扩展业务的计费和收入自动化平台，可简化公司对产品定价、发送发票、收取付款和确认收入的方式。该基于云的平台专为中小型企业市场而设计，消除了应收账款和收入确认功能中的手动解决方法，并位于应用程序/CRM 和会计系统之间。 REST API 优先方法意味着可以在对工程团队影响最小的情况下完成与现有系统的集成。

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