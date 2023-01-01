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使用 WebCatalog 上“Ordway”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

用于扩展业务的计费和收入自动化平台，可简化公司对产品定价、发送发票、收取付款和确认收入的方式。该基于云的平台专为中小型企业市场而设计，消除了应收账款和收入确认功能中的手动解决方法，并位于应用程序/CRM 和会计系统之间。 REST API 优先方法意味着可以在对工程团队影响最小的情况下完成与现有系统的集成。

网站： ordwaylabs.com

免责声明：WebCatalog 与“Ordway”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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