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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

ManageMart 云会计软件最强大的商业解决方案。帐户管理（发票和估算）创建/删除/编辑/发送。费用跟踪。客户在线计费（前提是至少使用一种支付系统：Stripe、PayPal 或 Square）完整报告：收入/费用报表、税务报告。面向企业的多合一 ManageMart 还包括：CRM、员工、设备、调度管理软件。

网站： sunrise.managemart.com

免责声明：WebCatalog 与“ManageMart”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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