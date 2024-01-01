Salesforce CRM 文档生成软件 - 最热门应用

DocuSign

docusign.com

DocuSign, Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国公司，允许组织管理电子协议。作为 DocuSign 协议云的一部分，DocuSign 提供电子签名，这是一种在不同设备上进行电子签名的方式。 DocuSign 声称其在 180 多个国家/地区拥有超过 475,000 名客户和数亿用户。 DocuSign 处理的签名符合美国 ESIGN 法案和欧盟 eIDAS 法规，包括欧盟高级签名和欧盟合格签名。2018 年 4 月，DocuSign 申请首次公开募股。 IPO时，最大股东是风险投资公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Tech...