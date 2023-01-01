WebCatalog

DocuSign

DocuSign

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：docusign.com

使用 WebCatalog 上“DocuSign”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

DocuSign, Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国公司，允许组织管理电子协议。作为 DocuSign 协议云的一部分，DocuSign 提供电子签名，这是一种在不同设备上进行电子签名的方式。 DocuSign 声称其在 180 多个国家/地区拥有超过 475,000 名客户和数亿用户。 DocuSign 处理的签名符合美国 ESIGN 法案和欧盟 eIDAS 法规，包括欧盟高级签名和欧盟合格签名。2018 年 4 月，DocuSign 申请首次公开募股。 IPO时，最大股东是风险投资公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Technology Ventures，前首席执行官Keith Krach是最大个人股东。原始创始人或现任首席执行官丹尼尔·斯普林格都不是主要股东。公司于2018年4月27日在纳斯达克上市。

网站： docusign.com

免责声明：WebCatalog 与“DocuSign”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

UiPath

UiPath

uipath.com

SignEasy

SignEasy

signeasy.com

Mixcloud

Mixcloud

mixcloud.com

Concord

Concord

concordnow.com

Zillow

Zillow

zillow.com

BlueInk

BlueInk

blueink.com

Prezi

Prezi

prezi.com

Weibo

Weibo

weibo.com

Coupa

Coupa

coupa.com

PlanGrid

PlanGrid

plangrid.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策