绩效管理系统 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
绩效管理软件帮助管理者制定员工绩效标准并评估个人工作绩效。这些系统对于监督员工的进步、绩效和与组织目标相一致的发展至关重要。它们促进经理及其团队之间持续的讨论。 绩效管理软件通常由人力资源部门部署，为跨部门的经理提供支持。它使他们能够进行绩效评估、记录讨论要点、设定员工目标并收集 360 度反馈。此外，这些工具还包括组织规划功能，可帮助人力资源部门确保拥有必要的技能，并为员工流失时的继任计划做好准备。 绩效管理软件可以独立运行，也可以作为集成人力资源管理套件的一部分运行。它通常与薪酬管理软件集成，确保绩效评估直接影响薪酬决策。
提交新应用
Zoho People
zoho.com
Zoho People是一个人力资源管理平台，提供员工管理、考勤、绩效和培训等功能，支持移动访问和业务应用集成。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。
Paycom
paycom.com
Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。
Paychex
paychex.com
Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。
Lattice
lattice.com
Lattice是一个人员管理平台，通过绩效管理、员工调查和职业发展工具，帮助组织提升员工敬业度和绩效。
Bob HR
hibob.com
Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
Goalscape
goalscape.com
Goalscape是一款可视化目标管理软件，帮助个人和团队设置、管理及实现目标，提供任务分配和进度跟踪功能。
Sage HR
sage.hr
Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。
Factorial
factorialhr.com
阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam是一个综合的生产力和绩效管理工具，支持战略规划、项目管理、任务跟踪和员工参与等功能，适合各种规模的企业。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。
Profit.co
profit.co
Profit.co是一款OKR管理软件，帮助组织制定和跟踪目标，提升员工参与度并简化战略执行过程。支持与多种业务应用集成。
Perdoo
perdoo.com
Perdoo是一个用于战略、目标和绩效管理的软件，帮助组织对齐目标、跟踪关键指标并提高团队责任感。
factoHR
factohr.com
factoHR是一款全面的云端HR薪资软件，提供招聘、离职、绩效管理等功能，帮助企业高效管理人力资源。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。
ZenHR
zenhr.com
ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。
15Five
15five.com
15Five是一款绩效管理平台，通过数据分析和AI工具，帮助企业提高员工参与度和绩效管理效率。
Namely
namely.com
Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire 软件是一款高效的平台，利用人工智能优化企业战略、促进员工协作并提升绩效。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook是一个以人为本的平台，帮助公司通过签到、会议和目标管理提升团队的参与感与绩效。
Access
theaccessgroup.com
Access是一款商业管理软件，帮助用户改进软件使用方式，提升员工在重要事务上的自由度，服务超过100,000个客户。
Verint
verint.com
Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
SkillsBoard
skillsboarding.com
技能板是一款帮助用户管理和提升技能的工具，支持目标设定、进度跟踪和个性化发展计划。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox是一款综合人才管理平台，支持招聘、绩效管理、目标设定和员工参与，优化团队协作和企业文化。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。
Officevibe
officevibe.com
Officevibe 是一个员工参与平台，提供工具来衡量员工满意度、促进反馈和认可，帮助改善工作文化和团队绩效。
Effy.ai
effy.ai
Effy.ai是一款AI驱动的360度反馈和绩效评估软件，简化员工评估流程，提供模板和报告，适合初创公司和偶尔进行评估的组织。
Mesh AI
mesh.ai
Mesh是一个绩效管理平台，帮助员工设定目标、获取反馈，并通过社交接口促进团队绩效文化建设。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一个综合人力资源平台，管理员工体验并优化人力资源流程，提供个性化的功能以满足企业需求。
Kenjo
kenjo.io
Kenjo是一个可定制的人力资源平台，帮助管理文件、假期、绩效评估和人才招聘，适用于小型和中型企业。
Zoios
zoios.io
Zoios帮助组织创建卓越的工作环境，通过数据转化为可操作的洞察，提升员工的表现和满意度。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。
WebHR
web.hr
WebHR是一款基于云的人力资源软件，提供从招聘到退休的员工管理功能，旨在优化中小企业的人力资源流程。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman应用旨在通过员工认可和奖励来增强工作场所文化，提高员工敬业度和满意度。
PerformYard
performyard.com
PerformYard是一个绩效管理软件，提供灵活功能，支持HR和员工高效的反馈与讨论，适用于各种规模的组织。
ChartHop
charthop.com
ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
量子工作场所应用程序通过员工调查、目标跟踪和反馈工具，帮助组织提高员工参与度和工作表现。
Small Improvements
small-improvements.com
小改进是一个灵活的绩效管理工具，帮助企业进行绩效反馈和审查，促进定期沟通和员工成长。
Culture Amp
cultureamp.com
文化AMP是一个员工参与平台，帮助组织收集和分析员工反馈，以改善工作文化和业务成果。提供调查工具和实时分析功能。
The Predictive Index
predictiveindex.com
预测指数应用通过行为和认知评估帮助企业优化人才管理，支持招聘、团队管理和绩效评估。
Javelo
javelo.io
Javelo应用程序帮助数字化和结构化人力资源流程，促进反馈文化，以构建更有凝聚力的团队。
Cinode
cinode.com
Cinode是一个整合平台，帮助管理人才、技能和项目，提高咨询公司的增长与协作效率。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是全面的人力资源管理软件，帮助企业高效招聘、管理、考勤和薪资，提升员工满意度和运营效率。
Macorva
macorva.com
Macorva 是一个人工智能驱动的平台，帮助企业管理绩效、反馈和客户满意度，提供数据分析和自动化报告。
Worknice
worknice.com
Worknice是一个灵活的人力资源平台，简化了员工管理、入职、文件处理和合规性，提高组织效率与透明度。
Sympa
sympa.com
Sympa是一个可定制的人力资源管理软件，简化员工记录、招聘和绩效管理，支持与其他系统集成，以提升效率和数据准确性。
Betterworks
betterworks.com
Betterworks是一个绩效管理软件，帮助组织设定目标、分析员工绩效并促进经理与员工之间的有效沟通。
PatPat360
patpat360.com
PatPat360是一款绩效管理平台，支持团队、领导和人力资源经理，提供持续反馈和OKR目标设置，增强员工参与和生产力。
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 是一款支持员工职业发展和实时反馈的应用，促使员工与领导互相提供反馈，提升内部流动性和参与度。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro是一款专为建筑行业设计的人力资源管理软件，提供招聘、培训、核心HR、考勤等模块，帮助公司高效管理员工。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。