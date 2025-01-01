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绩效管理系统 - 最热门应用

绩效管理软件帮助管理者制定员工绩效标准并评估个人工作绩效。这些系统对于监督员工的进步、绩效和与组织目标相一致的发展至关重要。它们促进经理及其团队之间持续的讨论。 绩效管理软件通常由人力资源部门部署，为跨部门的经理提供支持。它使他们能够进行绩效评估、记录讨论要点、设定员工目标并收集 360 度反馈。此外，这些工具还包括组织规划功能，可帮助人力资源部门确保拥有必要的技能，并为员工流失时的继任计划做好准备。 绩效管理软件可以独立运行，也可以作为集成人力资源管理套件的一部分运行。它通常与薪酬管理软件集成，确保绩效评估直接影响薪酬决策。

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Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People是一个人力资源管理平台，提供员工管理、考勤、绩效和培训等功能，支持移动访问和业务应用集成。

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce是一款全球人力资本管理平台，提供工资、HR、福利、人才管理等功能，简化员工和管理者的劳动力管理流程。

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR 是一款人力资源管理软件，通过自动化人事流程，帮助企业简化薪资、考勤、绩效等管理，提高员工满意度和参与度。

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now是一款云端人力资源管理应用，集成了工资单、福利、人才管理和劳动力管理等功能，旨在简化人力资源流程。

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom是一个集成的云平台，简化人力资源和工资管理，包括员工入职、工资处理和福利管理，为企业提供全面解决方案。

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR是一款提供人力资源管理软件的服务，帮助组织集中管理员工数据和简化HR过程。

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity是一款综合人力资源和薪资软件，简化薪资、福利和人才管理流程，提升员工体验和合规性。

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex应用程序简化工资和福利管理，为雇主提供薪资处理、员工数据管理和合规支持，员工可查看薪资和福利信息。

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox是一款基于云的人力资源管理平台，提供招聘、薪资、绩效跟踪等功能，旨在简化企业人力资源流程。

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice是一个人员管理平台，通过绩效管理、员工调查和职业发展工具，帮助组织提升员工敬业度和绩效。

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob是一款人力资源平台，旨在简化人事管理，支持员工入职、绩效管理与薪酬管理，适用于多种工作模式。

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。

Goalscape

Goalscape

goalscape.com

Goalscape是一款可视化目标管理软件，帮助个人和团队设置、管理及实现目标，提供任务分配和进度跟踪功能。

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR 是一款人力资源管理软件，提供考勤、绩效和招聘管理，帮助中小企业简化员工管理流程。

Factorial

Factorial

factorialhr.com

阶乘人力资源是一款综合的云端人力资源管理软件，帮助中小企业简化员工管理、出勤跟踪、休假申请等流程。

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam是一个综合的生产力和绩效管理工具，支持战略规划、项目管理、任务跟踪和员工参与等功能，适合各种规模的企业。

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo是一款综合人力资源管理平台，提供员工管理、薪资、考勤和招聘等功能，帮助企业优化人力资源运营。

Profit.co

Profit.co

profit.co

Profit.co是一款OKR管理软件，帮助组织制定和跟踪目标，提升员工参与度并简化战略执行过程。支持与多种业务应用集成。

Perdoo

Perdoo

perdoo.com

Perdoo是一个用于战略、目标和绩效管理的软件，帮助组织对齐目标、跟踪关键指标并提高团队责任感。

factoHR

factoHR

factohr.com

factoHR是一款全面的云端HR薪资软件，提供招聘、离职、绩效管理等功能，帮助企业高效管理人力资源。

HROne

HROne

hrone.cloud

HRONE是一个人力资源管理平台，自动化HR流程，简化人际互动，并提供可操作的洞察，以提升工作场所效率。

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR是一款基于云的人力资源管理软件，旨在为中东市场简化人力资源流程，确保遵守当地法规并提高生产率。

15Five

15Five

15five.com

15Five是一款绩效管理平台，通过数据分析和AI工具，帮助企业提高员工参与度和绩效管理效率。

Namely

Namely

namely.com

Namely是一个人力资源管理平台，提供工资、福利、招聘等功能，帮助组织简化员工管理和合规性。

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Inspire 软件是一款高效的平台，利用人工智能优化企业战略、促进员工协作并提升绩效。

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook是一个以人为本的平台，帮助公司通过签到、会议和目标管理提升团队的参与感与绩效。

Access

Access

theaccessgroup.com

Access是一款商业管理软件，帮助用户改进软件使用方式，提升员工在重要事务上的自由度，服务超过100,000个客户。

Verint

Verint

verint.com

Verint是一款客户体验管理平台，帮助企业收集和分析客户反馈，优化客户参与和满意度，提高运营效率。

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

技能板是一款帮助用户管理和提升技能的工具，支持目标设定、进度跟踪和个性化发展计划。

Peoplebox

Peoplebox

peoplebox.ai

Peoplebox是一款综合人才管理平台，支持招聘、绩效管理、目标设定和员工参与，优化团队协作和企业文化。

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome是一个AI驱动的人力资源平台，简化员工生命周期中的各项管理流程，提升员工参与和绩效管理。

Officevibe

Officevibe

officevibe.com

Officevibe 是一个员工参与平台，提供工具来衡量员工满意度、促进反馈和认可，帮助改善工作文化和团队绩效。

Effy.ai

Effy.ai

effy.ai

Effy.ai是一款AI驱动的360度反馈和绩效评估软件，简化员工评估流程，提供模板和报告，适合初创公司和偶尔进行评估的组织。

Mesh AI

Mesh AI

mesh.ai

Mesh是一个绩效管理平台，帮助员工设定目标、获取反馈，并通过社交接口促进团队绩效文化建设。

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce是一个综合人力资源平台，管理员工体验并优化人力资源流程，提供个性化的功能以满足企业需求。

Kenjo

Kenjo

kenjo.io

Kenjo是一个可定制的人力资源平台，帮助管理文件、假期、绩效评估和人才招聘，适用于小型和中型企业。

Zoios

Zoios

zoios.io

Zoios帮助组织创建卓越的工作环境，通过数据转化为可操作的洞察，提升员工的表现和满意度。

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits是一款基于云的人力资源管理软件，帮助企业简化人力资源流程，包括福利、工资和员工管理等功能。

WebHR

WebHR

web.hr

WebHR是一款基于云的人力资源软件，提供从招聘到退休的员工管理功能，旨在优化中小企业的人力资源流程。

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman应用旨在通过员工认可和奖励来增强工作场所文化，提高员工敬业度和满意度。

PerformYard

PerformYard

performyard.com

PerformYard是一个绩效管理软件，提供灵活功能，支持HR和员工高效的反馈与讨论，适用于各种规模的组织。

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop是一个人员操作平台，连接和可视化人数据，帮助组织提升透明度和决策能力，支持各种人力资源管理功能。

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

量子工作场所应用程序通过员工调查、目标跟踪和反馈工具，帮助组织提高员工参与度和工作表现。

Small Improvements

Small Improvements

small-improvements.com

小改进是一个灵活的绩效管理工具，帮助企业进行绩效反馈和审查，促进定期沟通和员工成长。

Culture Amp

Culture Amp

cultureamp.com

文化AMP是一个员工参与平台，帮助组织收集和分析员工反馈，以改善工作文化和业务成果。提供调查工具和实时分析功能。

The Predictive Index

The Predictive Index

predictiveindex.com

预测指数应用通过行为和认知评估帮助企业优化人才管理，支持招聘、团队管理和绩效评估。

Javelo

Javelo

javelo.io

Javelo应用程序帮助数字化和结构化人力资源流程，促进反馈文化，以构建更有凝聚力的团队。

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode是一个整合平台，帮助管理人才、技能和项目，提高咨询公司的增长与协作效率。

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni HR是全面的人力资源管理软件，帮助企业高效招聘、管理、考勤和薪资，提升员工满意度和运营效率。

Macorva

Macorva

macorva.com

Macorva 是一个人工智能驱动的平台，帮助企业管理绩效、反馈和客户满意度，提供数据分析和自动化报告。

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice是一个灵活的人力资源平台，简化了员工管理、入职、文件处理和合规性，提高组织效率与透明度。

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa是一个可定制的人力资源管理软件，简化员工记录、招聘和绩效管理，支持与其他系统集成，以提升效率和数据准确性。

Betterworks

Betterworks

betterworks.com

Betterworks是一个绩效管理软件，帮助组织设定目标、分析员工绩效并促进经理与员工之间的有效沟通。

PatPat360

PatPat360

patpat360.com

PatPat360是一款绩效管理平台，支持团队、领导和人力资源经理，提供持续反馈和OKR目标设置，增强员工参与和生产力。

Fuel50

Fuel50

fuel50careerdrive.com

Fuel50 是一款支持员工职业发展和实时反馈的应用，促使员工与领导互相提供反馈，提升内部流动性和参与度。

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro是一款专为建筑行业设计的人力资源管理软件，提供招聘、培训、核心HR、考勤等模块，帮助公司高效管理员工。

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly是一个绩效管理软件，通过简化绩效评估和增强员工参与，提供360度反馈与持续评审功能。

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PrimePay是一款薪资和人力资源管理平台，旨在简化薪资流程，提高合规性，支持员工管理和报告功能。

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