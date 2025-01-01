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最热门 最近添加 绩效管理系统 - 最热门应用

绩效管理软件帮助管理者制定员工绩效标准并评估个人工作绩效。这些系统对于监督员工的进步、绩效和与组织目标相一致的发展至关重要。它们促进经理及其团队之间持续的讨论。 绩效管理软件通常由人力资源部门部署，为跨部门的经理提供支持。它使他们能够进行绩效评估、记录讨论要点、设定员工目标并收集 360 度反馈。此外，这些工具还包括组织规划功能，可帮助人力资源部门确保拥有必要的技能，并为员工流失时的继任计划做好准备。 绩效管理软件可以独立运行，也可以作为集成人力资源管理套件的一部分运行。它通常与薪酬管理软件集成，确保绩效评估直接影响薪酬决策。