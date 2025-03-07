智能虚拟助理软件 - 最热门应用 - 美国

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智能虚拟助理 (IVA)，也称为虚拟代理和数字员工，使企业能够以对话方式与其客户或客户进行交互。这些交互模拟类人对话，其特点是自然流畅。 IVA 和传统聊天机器人软件之间的主要区别之一在于其对话能力的复杂性。虽然聊天机器人通常基于预先编写的响应进行操作，并且很难在单次交互中理解多个意图，但 IVA 利用先进的自然语言处理 (NLP) 功能来解释单个话语中的各种意图。此外，借助机器学习和深度学习算法，IVA 可以理解尚未明确编程的响应。这使他们能够不断增强对不同词汇（包括口语）的理解，并随着时间的推移提供更准确和与上下文相关的响应。此外，IVA 可以根据用户细分或其他提供的信息定制响应，从而提供个性化帮助。 IVA 通常专门针对特定的工作角色或用例，例如营销、客户服务和销售。他们还具备与现有业务系统（例如 CRM 软件）集成的能力，使他们能够利用人工生成的数据作为输入来更新这些系统。 要被归类为智能虚拟助手，产品必须满足以下几个标准： * NLP 或语音识别：通过自然语言处理或语音识别技术理解对话请求的能力。 * 对话流程编辑：为用户提供编辑对话流程的工具，允许自定义和优化交互。 * 对话分析：提供仪表板或报告等工具来分析对话，使企业能够深入了解用户交互并提高性能。 * 人工路由：能够在必要时将对话路由给人工代理，确保复杂查询或需要人工干预的情况无缝升级。 * 人机循环功能：启用人机循环功能以保持准确性和可行性，允许人工监督或干预来纠正错误或根据需要提高性能。 通过满足这些标准，IVA 使企业能够通过对话界面提供更加个性化、高效且有吸引力的客户体验。
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Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Relevance AI
relevanceai.com
相关性AI是一个综合平台，旨在帮助企业建立和管理AI劳动力。它提供了工具和解决方案来招募可以自动化的AI代理，从销售和营销到客户支持和运营。该平台提供了无代码构建器，使任何人都可以轻松地创建和部署强大的AI代理，而无需高级技术技能。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练聊天机器人，它可以理解一百多种查询！ 我们的客户包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 轻松与顶级 CRM 提供商（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）集成。
Gladly
gladly.com
Gladly 是唯一一款围绕人而不是门票构建的客户服务软件。 人工智能正在彻底改变我们的工作和沟通方式。消费者对品牌如何认知和对待他们的期望从未如此之高。与此同时，品牌面临着用更少的资源做更多的事情的压力，必须平衡人工智能和自动化省钱之间的紧张关系，同时仍然为消费者提供世界一流的体验。正确的体验可以创造联系、忠诚度和客户终身价值。 基于票据构建的客户服务软件无法解决这种紧张局势。依赖票务软件的品牌在这种新经济中正在失败。臃肿的技术堆栈。重复的门票。消费者重复和沮丧。特工们笨手笨脚、心慌意乱。两次糟糕的服务经历将导致终身失去客户。 很高兴以不同的方式应用人工智能，帮助商业品牌大规模提供完全个性化的礼宾级客户服务。有了 Gladly，消费者可以在需要时自助，客户服务代理也可以成为超级英雄，从而提高效率和生产力。 Gladly 中的每一次对话都始于对客户的实时了解——他们是谁、他们的偏好、他们与品牌的对话和购买历史、在一个地方的每一次互动。通过原生内置的每个渠道（语音、电子邮件、短信、聊天、社交消息、自助服务），品牌可以与客户建立一个终生对话流。 Gladly 的客户是世界上最受欢迎的品牌——Allbirds、Bombas、Crate & Barrel、Deckers、Eddie Bauer、FTD、Nordstrom、REI、Ulta Beauty 和 Warby Parker。这些品牌和数百个品牌利用 Gladly 通过深厚的联系建立终身忠诚的客户。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Verint
verint.com
Verint 通过连接整个企业的工作、数据和体验，帮助世界上最具标志性的品牌建立持久的客户关系。通过这种方法，品牌可以在适应未来工作的过程中导航并蓬勃发展，消除组织和数据孤岛造成的低效率，并在每次互动中持续提供大规模的差异化体验。 Verint 的解决方案可帮助品牌缩小因缺乏提供满足客户期望的体验所需的资源而产生的差距。缩小敬业度能力差距™有助于他们与客户建立持久的关系并推动真正的业务成果。 Verint 客户参与平台利用人工智能和分析、开放式集成以及客户参与科学方面的最新进展，以满足不断增长、不断变化的消费者互动和需求。他们通过与广泛的解决方案和合作伙伴生态系统密切合作，帮助客户从技术投资中获得更大的价值。 借助 Verint，品牌最终可以释放业务各个领域的客户参与潜力，为客户和员工提供始终如一的差异化体验，并大规模实现切实的业务成果。 全球影响力 • 总部位于纽约州梅尔维尔，在全球设有 40 多个办事处 • 由 4,500 名敬业的专业人员和全球合作伙伴网络提供支持 缩小参与能力差距 如今的品牌面临着跨数十个参与渠道、数百个客户旅程和数百万次互动提供优质客户体验的挑战——所有这些都需要使用相同的团队和资源。这会导致参与能力差距。 Verint 解决方案专门致力于缩小这一差距。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一个人工智能驱动的聊天机器人平台，旨在彻底改变客户支持和参与。我们的人工智能驱动的聊天机器人 Milly 采用先进的自然语言处理技术，使其能够 24/7 实时理解和响应客户询问。通过与您现有的帮助中心无缝集成并轻松定制，SAAS First 可确保一致的品牌体验，同时缩短响应时间并提高客户满意度。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信对话是建立客户关系的核心。因此，我们为跨聊天、语音和视频的移动应用程序构建了世界上最成熟的对话平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行业领导者每月使用 Sendbird 来提高数亿用户的交易量和忠诚度。事实上，Sendbird 为超过 3 亿月度活跃用户的应用内对话提供支持，每月向 1200 个全球客户发送超过 70 亿条消息。演示 Sendbird 的实际应用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，得到了 re ICONIQ Growth、STEADFAST Capital Ventures、Tiger Global Management、Meritech Capital、Emergence Capital、Shasta Ventures 的支持。 Capital、资助者俱乐部、世界创新实验室和 Y Combinator。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
认识你的“类人”人工智能营销助理！ “类人”一体式人工智能营销助手，可在几分钟内编写、创建和设计您的所有登陆页面、促销视频、广告、营销文案、图形、电子邮件滑动、画外音、博客文章、文章、艺术作品等。 在任何利基和任何语言中，只需一个关键字即可。 * 没有任何技术或设计技能 * 无需为复杂的工具支付高昂的费用 * 无需昂贵+浪费时间的自由职业者和代理机构 * 随时可用在您的业务中 * 或出售给您的客户以获取巨额利润 MarketingBlocks AI 生成高级类人营销资产（文案、设计、视频、图形等）……与专家营销人员的工作如此相似，以至于无法区分。 原本需要几天甚至几周才能完成的事情，现在使用 MarketingBlocks AI 只需几分钟即可完成。 借助这款革命性的软件，您只需输入关键字，让人工智能为您的业务创建所需的所有内容 - 不仅为您自己，也为您的客户 - 并向他们收取高价的服务费用。
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole 帮助开发人员生成 Web/移动应用程序并通过提示执行 Web 自动化。它提供了一个 NPM 包，开发人员可以将其安装在本地计算机上。我们正在推出一个具有无限上下文和两个自主人工智能代理的 CLI。
Texthub
texthubai.com
正在寻找可以帮助您创建令人惊叹的代码、图像和文本的工具吗？ Texthub AI 就是您的最佳选择！我们用户友好的平台利用人工智能的力量将您的想法变为现实。立即尝试 Texthub AI 并开始创作！
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是世界领先的客户支持自动化平台，帮助企业通过对话式和生成式人工智能扩展客户服务。 作为评论平台 G2 的一贯领导者，我们的尖端技术和以客户为中心的支持可实现跨所有基于文本的通信渠道的对话式自动化体验。 得益于内部构建和研究的人工智能以及由 150 名员工组成的专家团队，Ultimate 的全球客户群涵盖了从 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等众多玩家。此类公司预计可在聊天、电子邮件、消息传递等方面达到 60% 的自动化率（支持 109 种语言，24/7）。 我们刚刚推出的产品 UltimateGPT 使用与 ChatGPT 相同的生成式 AI 技术，在短短几分钟内提供准确的支持自动化，这进一步增加了我们为企业提供可衡量的投资回报率和成本节约的记录。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家领先的商业语音人工智能助手提供商。 在我们专有的对话式 AI 技术和 OpenAI 的 ChatGPT 的支持下，我们的语音 AI 助手旨在在客户旅程的任何阶段自动进行呼入和呼出客户互动。 我们帮助企业增加收入、提高运营效率并丰富其数字客户体验之旅，而无需大量投资或增加人员。 我们的多语言语音 AI 助手已成功为金融服务、医疗保健、保险、电子商务等多个行业的中小型企业和企业实现数百万次企业与客户对话的自动化。 Curious Thing 是唯一支持跨多个用例快速部署的语音 AI 技术 - 支付支持、查询处理、预约、常见问题解答处理、潜在客户资格认证等。
VOCALLS
vocalls.ai
自动化任何客户交互。 VOCALLS 是一个企业对话式 AI 平台，可自动实现线上和线下客户交互，以提升客户体验，从而节省资金并增加收入。 我们的人工智能解决方案旨在有效管理呼入和呼出的重复客户交互，以便客服人员可以专注于更复杂的任务。人工智能可以全天候工作，通过语音、聊天和电子邮件快速处理客户查询。 * Voicebot：增加呼出和呼入呼叫。 * 聊天机器人：吸引更多客户。 * Emailbot：重新分配阅读和分配电子邮件的时间。 * 实时翻译：实时翻译，以便客服人员可以帮助每位客户。 我们的专家与客户密切合作，设计适合他们需求和当前技术堆栈的解决方案，包括 IVR、CRM、电话和 CCaaS。我们提供持续的支持以确保最佳性能。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智能人性化领域的领导者，创造自主动画的数字人，使组织能够重新构想当今数字世界和虚拟宇宙中的客户体验。 Soul Machines 是唯一一家拥有数字大脑和自主动画专利技术的公司，以响应迅速、相关且前所未有的方式提供人机协作的全部功能和优点。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家领先的对话式人工智能公司，提供对话式人工智能和生成式人工智能方面的企业级人工智能解决方案。我们专注于通过基于人工智能的聊天机器人增强金融服务、电子商务、电信和客户服务领域的客户体验，帮助企业实现提高客户忠诚度和收入的目标。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在多法学硕士架构之上，每年持续接受 16B+ 对话培训，使企业能够提供卓越的体验并建立持久的客户关系。 Yellow.ai 成立于 2016 年，在六个国家设有办事处，已从蓝筹投资者那里筹集了超过 1.02 亿美元。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充当您可信赖的业务副驾驶，目的是使您对数据驱动的决策更加聪明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics为每个用户（无论是数据科学家，业务分析师还是非IT专家）都以与组织目标相关的方式执行相关分析的功能。它缩短了每个用户的旅程从简单的分析到复杂的分析，使他们可以利用数据探索未知的数据，确定新的关系，对结果有更深入的了解并挑战现状。通过IBM Cognos分析可视化，分析和分享有关您的数据的可行见解。
Posh AI
posh.ai
Posh 是一家由风险投资支持的对话式人工智能公司，于 2018 年从麻省理工学院的人工智能实验室分拆出来。 我们致力于实现银行业务的民主化，并加速金融机构负责任地采用人工智能，改变他们为社区和员工服务的方式。 我们改变金融服务公司与客户的联系方式并实现联络中心工作流程自动化。我们的人工智能平台涵盖消息传递和语音渠道。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup 是一套人工智能驱动的工具，专注于通过对话自动化增强客户参与度。它包含各种用于创建和管理自动化聊天机器人以进行不同客户交互的工具。 这些工具旨在自动化客户参与的各个方面，包括获取、营销、商务和支持，所有这些都旨在最大化客户终身价值并最小化服务成本。 主要功能包括 Conversation Cloud（一种用于客户体验管理的高级解决方案）和 ACE LLM（提供生成式 AI 功能）。 Gupshup 还提供多渠道消息传递工具，包括预先批准的 WhatsApp 模板，促进与客户的实时双向对话。 除了聊天机器人工具外，Gupshup 还提供 Campaign Manager、Bot Studio、Agent Assist 和用于业务对话的特定领域 AI 模型。这些功能可满足个性化客户对话和保护用户数据的需求。 作为全渠道解决方案，Gupshup 还支持与 WhatsApp、SMS、Google 的 Business Messaging 等各种渠道的集成。该平台可用于各个行业，例如 BFSI、零售、医疗保健等。
Hyro
hyro.ai
Hyro一次连接世界，数千场AI驱动的对话。作为＃1自适应通信公司，我们将复杂的数据转换为使用自然语言自动化和计算语言学的简单对话。美国各地的企业，包括浸信会健康，Mercy Health和Rent.com，信任Hyro，以简单，快速和可扩展的自适应对话体验替换其僵化，基于意图的聊天机器人和IVR系统。我们的愿景是在24/7的任何对话环境中自动化数字互动，以便公司可以轻松沟通，转换更多并在此过程中收集可行的客户见解。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot 是一个基于 SaaS 的“无代码”、端到端“生成式 AI”驱动的对话式 AI 平台，可帮助金融科技公司和企业通过 AI 驱动的聊天机器人和语音机器人实现客户支持自动化、增强客户体验和数字化引导。其 DIY“无代码”平台允许使用先进的工作流程构建器和对话式人工智能工具构建混合机器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上获得了 10 个类别的 Emerge50 奖。 Floatbot 稳居 SaaS 类别前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作为印度银行和金融服务的创新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 Floatbot 中开发的机器人可以在门户网站、移动应用程序（iOS 和 Android）、Facebook Messenger、Slack、Skype、Telegram、Amazon Alexa、Google Assistant、Google Home、Whatsapp 中启动。 Floatbot 还支持语音机器人的语音转文本和文本转语音。 Floatbot 与 Voicebot 联络中心集成。 Floatbot 是混合平台，是全球为数不多的几个可以在数小时内开发全渠道聊天机器人和语音机器人的平台之一，金融科技或银行可以开发多个机器人，通过聊天和语音渠道与客户互动或交谈，他们旅程的不同阶段[客户支持、潜在客户验证、KYC 验证、兑换忠诚度积分、付款提醒、反馈循环、交叉销售/追加销售产品等]。 Floatbot 允许用户在语音和聊天频道之间无缝切换，并且仍然保留过去的会话和上下文。
Brainwave
brainwave.so
利用人工智能改善您的业务。自动化客户交互。简化潜在客户收集和会议安排。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度、改善客户互动并提高团队绩效。 * 重新构想重要的体验 使用 Genesys Cloud CX 作为一体化云呼叫中心应用程序，并通过数百个打包集成轻松扩展该套件。充分利用具有第三方集成和应用程序的可组合客户体验平台，以便您可以随时通过任何渠道接触客户。 借助 Genesys Cloud CX 中的一整套数字功能，呼叫中心员工和客户可以跨聊天、电子邮件、文本和社交媒体等数字渠道进行无缝对话。利用机器人和预测性人工智能 (AI) 增强客户体验，并在客户有更复杂的需求时转至呼叫中心人工座席。 Genesys 正在通过创新的呼叫中心软件重新定义客户体验。我们屡获殊荣的 Genesys Cloud CX 仅需几天即可完成部署，使用直观，每周都会进行升级创新。借助实时仪表板、简单的管理工具和分析，Genesys Cloud CX 可为您提供业务运营所需的见解。您将把您的联络中心和客户体验策略带入明天——无论您的客服人员位于何处或他们处理哪些渠道。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企业对话领域的全球领导者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在内的数百个全球领先品牌使用我们的对话云平台安全、负责任地与数百万消费者互动。我们每月支持十亿次对话交互，提供独特的丰富数据集和安全工具，以释放生成式人工智能和大型语言模型的力量，从而实现更好的业务成果。借助 LivePerson 的解决方案，您可以了解客户的需求、连接到正确的渠道、协助您的客服人员并采用人工智能驱动的自动化——所有这些都是为了服务您的企业和客户。我们将这种良性循环称为“对话飞轮”，它是我们所做一切的核心。
Dixa
dixa.com
Dixa 使公司能够提供应有的客户服务。 Dixa 帮助客户服务领导者为客户和团队创造轻松的体验，从而提高忠诚度。 Dixa 为团队提供了所有对话的统一视图，为客户提供了通过其首选渠道进行联系的便利，并为领导者提供了持续改进服务体验的见解。 Dixa 的对话式客户服务平台将强大的人工智能与人性化相结合，提供高度个性化的服务体验，并随着您的业务增长而扩展。团队及其客户受益于更高的满意度，而自动化有助于提高服务效率和有效性，最终带来真正的商业价值。 Dixa 专门的客户成功团队可确保您快速启动和运行，并与您合作，实现 Dixa 所说的“客户友谊”。 Dixa 每年支持超过 3000 万次对话，受到 Interflora、On、Wise、Deezer、Rapha、Too Good to Go、Hello Print 和 Wistia 等领先品牌的信赖。请访问 dixa.com 了解更多信息。 凭借客户识别功能，Dixa 可以在客户联系时立即了解他们。 Dixa 通过在时间轴中显示每个客户与您的企业的对话历史记录以及即时的订单历史记录来实现这一点。这确保团队拥有更快地解决客户询问所需的信息，同时提供更个性化的支持。 灵活的定价和全球可扩展性使您只需为所需的内容付费，并且无需额外的成本或精力即可扩大或缩小规模。 所有对话类型（电话、电子邮件、聊天、Facebook Messenger、Instagram、Twitter 和 WhatsApp）都被放入队列中并自动路由到适当的代理，同时对话数据被转换为实时分析。 Dixa 功能包括 VoIP、IVR、回拨、点击通话、通话录音、自动化、快速响应、可定制的聊天小部件、实时和历史报告以及高级路由。 Dixa 的用户友好界面和简单的设置旨在增强代理体验，让团队能够专注于客户而不是软件。 Dixa 专为世界各地的入站呼叫中心、多渠道联络中心和小型企业而设计，为座席提供提供卓越客户服务的工具，从而增强品牌与客户之间的联系。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是移动消息传递和聊天商务创新领域的先驱。 Clickatell 聊天商务平台通过便利的消息传递、安全且大规模地提供创新、直观的对话式商务旅程，使品牌能够与消费者联系、互动和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信赖的聊天商务平台来降低成本，同时最大化价值并提升消费者生命周期各个阶段的客户体验。 Clickatell 总部位于湾区，并在加拿大、南非和尼日利亚设有办事处。了解更多信息，请访问 www.clickatell.com。
Cogram
cogram.com
Cogram 是一款强大的人工智能驱动工具，旨在简化虚拟会议，并使专业人士更轻松地记笔记和分配行动项目。 该软件的工作原理是实时转录会议、总结对话和识别行动项目，同时保证用户数据的安全。 Cogram 的功能包括自动会议记录和摘要、闪电般的快速设置、与 CRM 和企业安全的无缝集成。它还通过不存储会议的音频或视频记录来确保用户的隐私。 Cogram 是一款多功能工具，可用于销售、客户成功、项目管理和内部会议。最后，Cogram 让您可以在几分钟内轻松上手，并提供客户成功资源和基于客户的 SLA。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。怀着创建 21 世纪最引人注目的对话式商务平台的愿景，Haptik 的对话式商务平台使品牌能够设计令人愉悦的体验，从而提高客户旅程每个阶段的转化率。 Haptik 的主要客户和合作伙伴包括肯德基、惠而浦、Starhub、惠普、Reliance Jio、CEAT、Disney Hotstar、OLA 和 Zurich Insurance 等。
Comm10
comm100.com
Comm100 是一家为各种规模的教育、政府和商业组织提供数字全渠道客户互动软件的全球提供商。借助 Comm100，组织可以通过一个集成控制台中的可配置、价值驱动的实时聊天、安全消息传递、人工智能驱动的机器人和自动化来提供卓越的数字客户体验。 Comm100 拥有零停机时间、最高安全标准和 AI 自动化，可确保客户随时随地获得答案。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。
bluecap.ai
bluecap.ai
更快、更智能、大规模地完成工作想象一下近乎实时的摘要，触发上下文任务并自动填充相关信息并无缝集成到您的工作流程中：Google Workspace、Microsoft 360、Salesforce、Zoho 等。
Cuber
cuber.ai
Cuber AI 是一家 SaaS 公司，致力于通过其低成本自动化平台 BotzForce 颠覆超级自动化市场。我们通过下一代生成式人工智能和自动化解决方案颠覆了提供 IT 服务台、销售流程自动化和客户支持的旧方式。 我们的 BotzForce 平台使企业能够通过对话式 AI、云功能和简单的无代码平台等现代解决方案实现基础设施自动化，从而更有效地管理耗时且重复的任务并降低成本。 Cuber AI 总部位于硅谷，在印度海得拉巴设有办事处。
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory是AI驱动的客户支持助手，可帮助您的业务自动化客户通信，并提供24/7的支持，并以零延迟为零，将每次互动变成完美的客户体验。在对话式AI，机器学习和自然语言处理的支持下，Hoorory超越了自动化。它了解客户意图，提供相关答案并提高客户忠诚度，同时节省时间并降低业务成本。除了其先进的AI功能外，Hoory还可以作为共享收件箱加倍，为您的代理商提供了与客户交流的无缝方式。 Key Features ● Inbox Take charge of all your customer communications through this complete management system where you can - carry out and keep track of all customer interactions - have your agents take over conversations from your AI assistant - access your customers’ conversation histories and other data (including contact information, location and other identifiers) - filter conversations by tags, query status, assignees, location, etc. - analyze users’ browsing and activity history to better understand their journey - organize conversations by adding tags and notes - mark priority conversations with a star to better identify your select users ● Training Train your AI assistant to provide accurate and efficient support to your customers - identify common customer queries and teach Hoory to provide instant responses for each question - make conversations more interactive and purposeful by adding buttons, links and images - add personalization to each interaction by having Hoory use customers’ name, reference their location, etc. ● Team Collaboration Invite team members to utilize your AI assistant together and support customers协作。管理个人权限并将特定任务分配给合适的专家。 ●可自定义的小部件风格的hoo里可以通过命名小部件来匹配您的品牌标识，从而选择了许多头像选项之一并设置正确的配色方案。 ●语音识别，通过让您的AI助手轻松将语音转换为文本，反之亦然，为您的客户提供了更多的沟通选择。即将到来的功能●人们通过高级搜索访问People应用程序中的整个客户群，以查看和管理与最终用户的所有互动。 ●在多语言市场上工作的多语言支持？在创建单个对话时，通过一次培训多种语言，以100多种语言提供客户支持。 ●表格收集更多的客户信息，并通过使用对话触发正确的数据收集表格，从您的AI助手中获得更多信息。 ●实体通过创建自定义实体并使您的AI助手在客户查询中识别这些实体（例如国家，电子邮件，电话号码，帐号等），并允许您的AI助手来提供更高的个性化，并根据这些实体采取有条件的措施。 ●对话让您的助手进行多步对话，并与客户进行引人入胜的对话。
iAdvize
iadvize.com
IADVIZE是由电子商务的生成AI提供支持的领先的对话平台。 领先的对话平台IADVIZE使2,000多个电子商务品牌能够以可信赖的生成AI为动力的规模上部署沉浸式的客户体验，从而在整个客户旅程中通过消息传递来促进对话。 IADVIZE为预售和客户支持提供了全面的解决方案，具有一个使命，可以通过有意义的对话联系品牌及其客户。三星，Nespresso，Otterbox，Hyundai和Decathlon等主要品牌已经部署了该平台来增加其在线收入，降低其运营成本，并建立客户忠诚度和参与度。 IADVIZE成立于2010年，在波士顿，巴黎，杜塞尔多夫和南特（HQ）设有230名员工。
Kait
kait.ai
KAIT 代表科威特人工智能 (AI) 技术，是科威特和海湾合作委员会第一个由人工智能驱动的对话平台。 凭借与社交媒体渠道的轻松集成，KAIT 可以将您的业务提升到客户服务、营销和销售的新水平。
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI 正是对话式 AI 的意义所在…… 我们的企业级平台由生成式人工智能和专有的大型语言模型 (LLM) 驱动，通过自我改进的对话式人工智能代理彻底改变客户体验。 我们的使命是揭开人工智能的神秘面纱，使其易于使用且易于使用，使企业能够利用其数据、扩展其运营并提升客户体验。 Moveo.AI 与 Viva、Kaizen Gaming、Edenred 和 Allianz 等全球企业合作，已在美国、希腊和巴西建立了稳固的业务。我们的平台覆盖全球 20 多种语言，目前服务的用户群每月活跃用户超过 200 万。
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice是一家CPaaS技术公司，通过可编程云平台提供自动化AI技术解决方案。 Plum Voice 允许客户从一套智能虚拟语音代理 (IVA) 或定制解决方案中进行选择 - 交互式语音应答 (IVR)、调查、支付处理等 - 自动化重复任务、客户交互和业务流程，以提高成本效率和节省成本。
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum 致力于在后台人工智能助理 Arcos 和 Archie 的帮助下帮助公司将产能提高 10 倍，并摆脱重复性任务。他们专注于商业价值，热衷于将人工智能技术轻松、安全且易于访问地集成到中小型企业中。 Arcanum 成立于 2016 年，总部位于新西兰惠灵顿。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork 是现代服务管理软件的领先提供商，使 IT 团队能够通过人工智能实现员工支持和服务交付的自动化。 Atomicwork 将您的员工、IT 系统、人力资源运营和业务流程自动化结合在一起，以提高整个组织的生产力。 Atomicwork 通过 AI 优先的工作流程自动化为您的所有业务流程提供数字化企业体验，从而帮助您提高员工生产力和企业效率。
Automatorr
automatorr.com
Automatorr 的服务包括： * 针对永久、合同或临时职位的专业人才招聘。 * 涵盖解决方案设计、实施和支持各个阶段的咨询、咨询和实施。 * 我们提供完全托管的软件解决方案来解决行业特定问题。这些解决方案可以在几天内部署完毕，既经济又保证投资回报。 * 通过我们的自由在线人才市场接触超过 1000 名专家，以填补您组织中的空白或在预算范围内按时完成项目。
Alltius
alltius.ai
Alltius是一个Genai平台，毫不费力地为企业应用程序，网站和联系中心提供动力。借助Alltius，您可以创建熟练，安全和准确的AI助手，可以在数周内销售2倍并将支持成本降低50％。 现代数字销售和支持旅程被打破。尽管投资高昂来改善它们，但客户仍然等待很长时间才能通过支持代理商来解决他们的查询，而买家面临销售代理商无关紧要的投球。 Alltius改变了与AI助手的销售，支持和客户互动，这些AI助手可以帮助销售代理商销售更多，支持代理商关闭门票和客户找到所需的信息。 Alltius的客户销售增加了2倍，自助票偏转1.9倍，在实施后几周内，票务时间为5倍。 Alltius为保险，金融服务，SaaS，咨询等方面的最大组织提供动力。 Alltius将自己与DIY项目，传统聊天机器人和其他具有全面功能的AI工具区分开来： *在创建AI助手知识来源的选项方面的多功能性：Alltius与API，URL，文档，门票，视频，结构化数据库，图像，图表等的广泛来源集成。技能：它能够执行各种任务，例如回答查询，创建销售销量，数据比较，写入数据库，创建票务，标签和起草电子邮件。频道：AI聊天机器人可以在包括API，小部件，Slack等的各种渠道中部署。 *价值的时间：Alltius在数周之内提供ROI，并能够在几分钟内创建和指导AI助手，一日进行测试和行业，从而从第一天自动更新您的FAQ等。 *准确性：使用我们先进的分割和知识技术，使用无幻觉的Gen AI助手。 *成本效率：以有效的缓存，自托管解决方案和非LLM工作流程的DIY项目的1/10成本部署AI助手。 *可伸缩性：在企业量表量上运行，每天可舒适地管理超过100k的查询。 *安全性：具有SOC2类型2和ISO认证解决方案的极度安全平台，并提供可选的私有云，以实现最终的数据保护。 与该平台一起，Alltius的专家团队与CMU，BCG，Google，Meta等的AI专家一起工作，以及与您一起实现AI Gen IN目标的更多工作。协助每个潜在客户或客户；立即与Alltius轻松。
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento 是一款适用于企业联络中心的人工智能语音机器人。 Fundamento 的 AI 语音机器人专为企业（尤其是金融服务行业）打造，可以通过其一流的实体提取模型处理复杂的客户对话。 Fundamento 是一家由 Google 资助的公司，正在与 Hero FinCorp、IIFL、Paisabazaar 等公司广泛合作，通过扩大规模和大幅降低成本来实现损益效率的突破性改进。 Fundamento 的客户受益于： - 短短 12 个月内成本降低高达 60% - 销售渠道优化前所未有的改进 - AHT显着下降 - 坚定不移地关注 CSAT 和 CX 如何？ Fundamento 的虚拟代理非常直观，可以轻松克服竞争对手中常见的常见问题，例如延迟、语音转文本 (STT) 错误和语言复杂性。其系统还可以通过翻译、转录和理解客户意图，熟练地处理非结构化、复杂的数据。 Fundamento 与企业合作，跨客户生命周期从简单到复杂的多个用例： - 客户服务 - 领导资格 - 漏斗管理 - 收藏 - 数据验证
Mav
hiremav.com
Mav 是首款人工智能短信助手，适用于具有成长意识的销售代表。通过短信自动与您的潜在客户和客户进行来回交流。无论是安排会议、筛选潜在客户还是跟进潜在客户，Mav 都能帮您完成。雇用 Mav，扩展您的业务。
Mehery
mehery.com
Mehery 是一家成立仅一年的年轻公司，致力于在数字领域构建解决方案。 它由一支拥有100多年累积经验的技术官僚和技术专家团队创立，在企业系统数字化、大型企业数字化转型之旅以及大规模构建社交媒体管理系统方面拥有丰富的经验。 Mehery 的诞生源于一个使客户参与民主化的理念——在组织的所有数字资产中提供信息、获取、主动和反应。我们相信，正确实现数字化并提供在无代码、数字营销驱动的非活动中挖掘数字化的能力，将是企业前进成功的关键。 我们的客户，是我们共同成功的合作伙伴。 我们共同的旅程才刚刚开始。
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx 是一款基于云的产品，它使用对话式人工智能、机器学习和自然语言处理技术来自动与客户和员工进行交互。其 IVA 技术通过行业领先的语音识别和数字消息功能提供快速、简单、个性化的服务，创造积极的互动，从而提高客户和员工的满意度。 Mosaicx 让对话式人工智能变得异常简单。
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai 是一个对话式 AI 平台，通过对话自动化帮助增强营销和销售能力，通过电子邮件、网站聊天和社交媒体进行个性化的双向对话，以捕获、参与、对话、限定和安排与大规模潜在客户的会议。短信。 Exceed.ai 利用您现有的渠道发现更多收入机会，为您的潜在客户提供更好的体验，并让销售和营销团队有更多时间专注于最具影响力的工作，例如与潜在客户建立关系、进行有意义的对话和达成交易。 Exceed 与您的 CRM 和营销自动化平台集成。
Certainly
certainly.io
当然，我们的使命是帮助企业打造令人难以置信的电子商务用户体验，用对话取代点击。 Surely Conversational AI 软件可以无缝连接到您开展业务的各个平台，我们的客户和合作伙伴遍布全球 20 多个国家/地区。 凭借其无代码聊天机器人构建器，Curely Conversational AI 平台提供了有趣且轻松的构建体验。该产品提供跨渠道的高质量用户体验、与数十个业务系统的无缝集成，以及强大的专有人工智能，可检测任何语言并提供超过 14 种语言的即用型内容。 当然受到 Carlsberg、Tiger of Scotland、Booking.com、Rockwool、Trustpilot、Siksilk、Deloitte、Zendesk 和 AKQA 等品牌的信赖。
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai 是一种人工智能工具，可充当虚拟电话代理。它提供全天候呼叫处理功能，确保客户可以在方便时进行连接。 它的设计考虑到了灵活性，允许用户定制系统以有效地满足他们的特定需求。 Slang.ai 的关键价值主张之一是其易于设置，从而可以将该工具快速整合到企业现有的通信基础设施中。 该工具的重点是客户满意度，旨在通过可靠、及时地满足客户的请求和查询来增强客户体验。 Slang.ai 适合各种规模的企业，旨在优化其电信有效性和效率。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是一个自助服务自动化平台，它改变了企业与客户互动并为其提供支持的方式。我们的数字平台成立于 2015 年，坚信客户应该得到更好的服务，可随时通过任何渠道提供卓越的客户服务。我们为多个行业的客户提供服务，主要是财富 500 强企业，他们致力于提供积极的客户体验。 Pypestream 为保险、医疗保健、旅游、电信、流媒体、金融服务和电子商务等各个行业的中型到大型公司提供服务，这些公司致力于提供卓越的客户体验。
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna 是产权公司的人工智能虚拟结账助理！ 她聪明、足智多谋，并且总是乐于助人： * 客户服务：24/7/365 回答有关 Resware、SoftPro 和 RamQuest 的一般性问题和文件特定问题。 * 订单输入：在 Resware 游戏软件生产系统中打开新订单，24/7。 * 成交：创建买方成交成本估算和卖方净值表 24/7（仅限 ResWare）。 * 处理：通过 Alanna 智能表格收集和处理卖家/买家信息。 * 支持：主动向交易各方发送短信和电子邮件。 * 销售：支持大规模短信营销活动，以实现成交后营销、客户保留和新业务。 * 营销：充当您的品牌大使，引导消费者完成标题流程。
Twixor
twixor.com
Twixor 通过生成式 AI 和 NLP 重新定义了 CX，在消息传递渠道上创建动态的客户旅程。 Twixor 的低代码/无代码 CX 平台融合了数字助理和智能流程自动化，提供个性化、面向目标的交互。它超越了脚本化的响应，生成富有同理心的定制建议和解决方案，提高了营销、业务交易和支持运营方面的客户满意度。 * 久经考验的成功：Twixor 拥有 400 多家全球客户（包括财富 500 强公司），每季度管理的互动次数超过 10 亿次，还拥有 7 项专利，受到信赖和认可。 * 变革性优势：借助 Twixor，对话率提高 25% 以上，运营成本降低 15-25%，品牌参与度提高 80%。 * 主要功能：我们的平台提供拖放式 Journey Builder Studio、AI 和 NLP 支持的对话引擎、实时和虚拟代理、智能营销活动管理、对 120 种语言的全渠道支持以及 AI 驱动的分析仪表板。 * 我们被公认为印度零售和电子商务领域的最佳客户体验平台，并且还获得了 MEA 地区新兴对话式 AI 供应商的认可。 Twixor 选择的合作伙伴包括世界上最大的银行平台和 CPaaS 参与者之一，以及中东和非洲地区以及亚太地区的许多其他信任我们白标解决方案的合作伙伴。 简而言之，Twixor 使企业能够打造动态的客户旅程，提供卓越的客户体验，让您在行业中脱颖而出。
Laiye
laiye.com
来也是工作执行系统的先驱，这是一个围绕人类和数字工人之间的协同构建的业务和技术框架。来也的软件将企业用来执行数字任务的不同工具汇集在一个平台上，例如智能文档处理（IDP）、对话式人工智能、流程挖掘、智能自动化等。此外，大型语言模型和基础模型将在设计和用例创建过程中得到利用，这将加快开发速度并缩短为客户实现价值的时间。来也以开放的生态系统为前提，帮助企业优化已有的技术。来也是业内第一家承诺在未达成约定业务成果时100%返还许可费的公司。
Espressive
espressive.com
Espressive 提供企业级数字工作场所帮助，从第一天起就可以降低成本，同时提高员工体验、生产力和满意度。 Espressive Barista 是我们为企业提供的虚拟支持代理 (VSA)，它将数字体验、智能和自动化完美结合，为员工提供超越人类能力的自助服务，从而提升在工作中获得帮助的体验。 咖啡师扮演服务代理的角色，用最好的人工智能带来最好的人类体验。利用专有且特定于领域的大语言模型 (LLM)、员工语言云以及与通用 LLM 的集成，Barista 通过个性化体验自动解决员工的疑问、问题和请求，从而使 80 至 85 名员工采用% 并将帮助台呼叫量减少 50% 至 70%。
Boost.ai
boost.ai
Boost.ai 致力于提供卓越的客户体验，处于企业级对话式 AI 的前沿。 Boost.ai 致力于实现人与组织之间无与伦比的互动，利用尖端技术负责任地突破人工智能的界限。其专有的自学习人工智能平台使企业能够大规模自动化交互，提高效率并推动积极成果。 Boost.ai 的虚拟代理深受各行业企业的信赖，始终将解决率保持在 90% 以上，每天自动执行数千次交互。 Boost.ai 成立于 2016 年，由 Nordic Capital 支持，总部位于挪威桑内斯，在洛杉矶、哥本哈根和伦敦等城市设有全球办事处。
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai是高级AI的领先提供商，在帮助企业通过安全和负责任的AI实现业务价值方面拥有十年的经验。该公司的创新平台，无代码工具和解决方案用于提供端到端的客户和员工体验，从自动化到人类辅助，并构建启用了生成AI的应用程序。 Kore.ai采用开放式方法，使公司可以选择最能满足其业务需求的LLM和基础设施。受到200多个合作伙伴和400 Fortune 2000公司的信任，Kore.ai帮助他们驾驶AI战略。 该公司在AI领域拥有强大的专利组合，并被顶级分析师公认为领导者和创新者。总部位于Orlando Kore.ai设有一个办事处，以支持包括印度，英国，中东，日本，韩国和欧洲在内的客户。
Cognigy
cognigy.com
Cognigy 利用市场上最尖端的人工智能技术，正在彻底改变客户服务行业。其屡获殊荣的解决方案 Cognigy.AI 使企业能够以任何语言、在任何渠道提供即时、个性化的卓越服务。通过完美结合生成式人工智能和对话式人工智能来创建人工智能代理，Cognigy 正在塑造客户服务的未来，提高客户满意度并实时支持员工。 Cognigy.AI 以世界领先的对话式 AI 平台为基础，通过一套交钥匙解决方案提供下一代客户服务，包括语音 AI 代理、数字聊天 AI 代理和 Agent Copilot。该平台配备了数十种预先训练的技能，可与现有企业系统无缝协作，并向您的代理学习，赋予他们超能力。 全球超过 1000 个品牌信任 Cognigy 及其庞大的合作伙伴网络，为其业务创建人工智能客户服务代理。 Cognigy 令人印象深刻的全球客户组合包括博世、边疆航空、汉莎航空集团、梅赛德斯-奔驰和丰田。