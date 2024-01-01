数据虚拟化软件 - 最热门应用

Denodo

denodo.com

我们使组织能够实时连接到所有数据。 Denodo 是由数据虚拟化提供支持的逻辑数据结构领域的领导者，提供跨最广泛的企业、云、大数据和非结构化数据源的数据访问、数据治理和数据交付功能，而无需将数据从原始存储库中移出。 Denodo 各个主要行业的客户都获得了显着的业务敏捷性和投资回报率。 Denodo 平台提供用于语义搜索和企业范围数据治理的主动数据目录、由人工智能支持的行业领先的智能查询加速、用于多云和混合部署的自动化云基础设施管理，以及用于自助服务的嵌入式数据准备功能。管理良好且安全的分析。 Denodo 提供了任何其他技术所没有的独特的数据集成和管理方法。 Denodo 客户报告称：与 E...