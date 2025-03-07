找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
聊天机器人通常称为虚拟代理或虚拟助理，是一种软件应用程序，旨在执行特定任务或根据书面或口头请求提供信息。它们满足外部面向客户的需求和内部员工面向的请求，允许用户以对话方式（文本或音频）与应用程序进行交互。 聊天机器人通常采用自然语言处理 (NLP) 或语音识别来理解用户输入。然而，他们的主要操作是由脚本对话驱动的。这与智能虚拟助手形成鲜明对比，智能虚拟助手利用自然语言理解 (NLU) 来进行更复杂、类似人类的交互。企业使用聊天机器人技术来自动化以前需要人工干预的任务。收到用户请求后，聊天机器人会处理输入并以文本或语音形式提供响应。 聊天机器人集成到各种客户支持工具中，例如实时聊天软件、帮助台软件和联络中心软件，通常充当第一联系点。它们的用途正在扩展到其他领域，包括销售和营销知识库。在商业智能应用中，聊天机器人可以取代查询语言，使用户只需通过键入或说出请求即可获取特定数据点。聊天机器人的功能正在不断增强，并且它们正在被纳入越来越多的软件应用程序中。
提交新应用
AWS Console
amazon.com
亚马逊Web服务（AWS）是亚马逊的子公司，以计量的付款方式为个人，公司和政府提供按需云计算平台和API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础架构和分布式计算构建块和工具。这些服务之一是Amazon Elastic Compute Cloud（EC2），它允许用户可以通过Internet提供一批虚拟的计算机群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大多数属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；选择操作系统；联网;以及预加载的应用程序软件，例如Web服务器，数据库和客户关系管理（CRM）。 AWS技术是在世界各地的服务器农场实施的，并由亚马逊子公司维护。费用基于用法（称为“付费”模型），硬件，操作系统，软件或网络功能的组合，由订户所需的可用性，冗余，安全性和服务选项选择。订户可以为一台虚拟AWS计算机，专用的物理计算机或两个群集付费。作为订阅协议的一部分，亚马逊为订户系统提供了安全性。 AWS从许多全球地理区域运营，包括北美的6个地区。与订阅者相比，AMAZON MARKETS AWS向订户运作，以比建立实际的物理服务器农场更快，更便宜地获得大规模计算能力。所有服务都是根据用法计费的，但是每种服务都以各种方式衡量使用。截至2017年，AWS拥有所有云的34％（IAAS，PAAS），而接下来的三位竞争对手Microsoft，Google和IBM分别为11％，8％，6％，根据Synergy Group。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Google Cloud Platform
google.com
Google提供的Google Cloud Platform（GCP）是一套云计算服务的套件，该服务在与Google内部用于其最终用户产品的基础架构上运行，例如Google Search，Gmail，Files Storage和YouTube。除了一组管理工具外，它还提供了一系列模块化云服务，包括计算，数据存储，数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。GoogleCloud Platform提供基础架构作为服务，平台作为服务以及无服务器的计算环境。 2008年4月，Google宣布了App Engine，该平台用于在Google管理的数据中心开发和托管Web应用程序，这是该公司的首个云计算服务。该服务通常于2011年11月获得。自App Engine发布以来，Google向平台添加了多个云服务。 Google Cloud Platform是Google Cloud的一部分，其中包括Google Cloud Platform公共云基础架构以及G Suite，Android和Chrome OS的企业版本以及用于机器学习和企业映射服务的应用程序编程接口（API）。
Verizon
verizon.com
Verizon是一家美国无线网络运营商，以前以Verizon Wireless的名义作为Verizon通信的单独部门运行。
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一个完整的客户服务解决方案，可在自动化和人类支持中提供无缝的客户体验，从而在降低成本的同时提高客户满意度。我们正在建立一个未来的未来，大多数客户对话都可以成功解决，而无需人力支持，从而释放了团队进行更高价值的客户对话。 包括Atlassian，Amazon和Lyft业务在内的25,000多个全球组织依靠对讲机以任何规模提供无与伦比的用户体验。 Intercom的平台用于每月发送超过5亿条消息，并可以与超过6亿个每月活跃的最终用户进行互动。 Intercom成立于2011年，并由领先的风险投资家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互联网业务成为个人。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk是AI驱动的服务解决方案，易于设置，使用和扩展。 Zendesk解决方案可在开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业移动更快。 Zendesk还可以帮助企业利用尖端AI来使服务团队更快，更准确地解决客户问题。 Zendesk AI建立在数十亿个CX互动的基础上，可以在从自助服务，代理到管理员到管理员的整个服务体验中利用Zendesk AI，以帮助您在大规模上有效地成长和有效地运作。 Zendesk为代理提供了工具，见解和上下文，他们需要在任何渠道上提供个性化的服务体验，无论是社交消息，电话还是电子邮件。 Zendesk汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理，到AI供电的工作流和代理工具，自动化以及1200多个应用程序的市场 - 都在一个屋顶下进行了保护。而且，我们的解决方案易于实施和飞行调整，使团队无法要求它，开发人员和昂贵的合作伙伴进行持续的更改。在Zendesk，我们的使命是简化业务的复杂性，并使公司易于与客户建立有意义的联系。从初创企业到大型企业，我们认为，无论规模，行业或野心如何，每个公司都应该拥有聪明，创新的客户体验。 Zendesk在30多种语言的众多行业中为超过13万个全球品牌提供服务。 Zendesk的总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在彻底改变内容创建和客户体验的格局，成为您制作引人入胜的内容和开发强大的人工智能聊天机器人的可靠伙伴。他们的平台结合了人工智能和创造力的力量，为内容创建、音频生成和图像制作提供了一整套工具。它们使每个人都可以编写任何内容、在任何地方发布并以无与伦比的轻松方式优化其内容。 他们强大的人工智能聊天机器人构建器 Botsonic 与 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台无缝集成，确保全渠道对话不间断。它还提供人类交接功能，促进从机器人到人类交互的平稳过渡。通过 Zapier 集成，他们可以自动化任务并简化工作流程，从而增强客户参与度。 Botsonic 符合 GDPR，承诺安全的客户交互。 他们的工具套件旨在重新定义内容生成和客户体验，使 Writesonic 成为满足您所有数字需求的一站式解决方案。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
CustomGPT
customgpt.ai
通过 CustomGPT 体验个性化 AI 的优势：通过针对您的内容进行训练的 AI 获得独特的见解和解决方案
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT 是一款基于网络的网站构建软件，使用人工智能构建网站。只需不到 1 分钟即可完全免费获得您自己的专业网站。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户查看 Tidio 的实时聊天小部件。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 通过对话推动您的在线销售！使用 Smartsup 实现销售自动化。我们为您提供增长在线销售额所需的一切：人工智能、LeadGen 聊天机器人、实时聊天以及更多可用于在正确的时间吸引访客的工具。并立即将他们转化为忠实的客户。 Smartsupp 是世界上领先且最值得信赖的聊天和聊天机器人解决方案之一，目前推动了超过 100,000 个网上商店和网站。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是针对本地品牌和多网站业务的最高声誉管理和数字客户体验平台。超过100,000家企业利用Birdeye的AI驱动平台与客户无缝互动，推动忠诚度并在其本地市场中表现出色。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款适用于 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天机器人，可让您通过审核和新功能自动进行直播聊天，从而让您有更多时间娱乐观众。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户服务解决方案。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的产品）是一种对话式互动解决方案，可帮助企业通过多种渠道与客户互动，例如网络聊天、电子邮件、电话以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交渠道。 Freshchat 还提供由人工智能驱动的原生聊天机器人，可以使用无代码构建器轻松构建，帮助企业大规模提供个性化自助服务。借助 Freshchat 的旅程构建器和现成的手册，企业可以领先于客户的需求，并在必要时主动支持他们。 Freshchat 还提供客户对话历史记录和其他相关信息的全面视图，使客服人员更加高效并能够提供个性化体验。
Cody
meetcody.ai
Cody 是一款类似于 ChatGPT 的智能 AI 助手，但还有一个额外的好处，那就是能够根据您的业务、团队、流程和客户数据对其进行培训。您可以使用 Cody 作为员工以多种方式支持您的团队： * 通过分析公司积累的文档并充当流程专家，为业务问题提供即时答案。 * 通过提供即时答案、想法和现成的工作来提高员工效率，帮助您的团队更智能地工作。 * 使用支持文档解决问题并发现数字工具的隐藏功能。 * 根据您过去与 Cody 对话的背景，集思广益并提供建议。 要使用Cody，您可以上传公司的文件、文档和数据来构建您自己的定制知识库。然后，科迪使用这些信息来提供量身定制的响应。 Cody 可以集成到各种工具中，例如 PowerPoint、PDF、Word、Discord、网站等。 该平台强调先进的数据安全和隐私，具有 AWS 加密、SOC II 合规性和可定制访问控制等功能。 Cody 旨在通过提供经过特定业务环境培训的人工智能助手来增强团队能力。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练聊天机器人，它可以理解一百多种查询！ 我们的客户包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 轻松与顶级 CRM 提供商（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）集成。
re:tune
retune.so
re:tune 是一个综合平台，专为构建人工智能应用程序而设计，无需编码。该平台有助于创建定制人工智能应用程序，以优化业务的各个方面，从客户支持到销售。 其核心功能包括定制聊天机器人创建并使用任何可以想象的数据源（从网站生成的数据到个性化客户信息）对其进行培训。 此外，re:tune 可以集成到各种现有工具中，通过人工智能功能增强其功能。其平台旨在尽可能易于访问，并计划满足具有独特安全和性能需求的爱好者、初创公司、小型企业和大型机构的需求。 为了灵活性和可定制性，该平台支持无限的消息和用户、网络爬行、文件上传、聊天机器人的内存分配，甚至自定义白标品牌。 对适应性的承诺还延伸到应用程序集成和定制训练的微调模型。该平台承诺尽早访问新功能，并优先考虑功能请求，作为其产品的一部分。 总之，re:tune 提供了一个用户友好、高效且可定制的解决方案，用于构建人工智能应用程序，帮助推动业务的普遍发展。
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka 是一种高吞吐量消息系统，用于在进程、应用程序和服务器之间发送数据。所有 Kafka 消息都被组织成 Apache Kafka 集群中的主题，连接的服务可以毫不延迟地使用这些消息，从而创建快速、健壮且可扩展的架构。 Apache Kafka 专为处理大量数据而构建，是需要高吞吐量时的完美消息系统。
Qualified
qualified.com
资格是使用Salesforce的收入团队的管道生成平台。领先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有资格通过利用其最大的销售和营销资产（公司网站）来发展其管道，以识别最有价值的买家，可识别购买者的意图，以及立即购买者的意图，以及立即识别的信号开始销售对话。使用合格的客户报告的销售会议增加了10倍，潜在客户转换增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基础上，将网站与Salesforce数据联系起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20个类别中排名第一。合格的总部位于旧金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley领导，并由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures资助。要了解更多信息，请访问合格网站。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养现有客户，以在当今的竞争格局中实现收入最大化。 效率触手可及 通过包含最新变量的预设回复来节省时间。建立全面的帮助中心来解决常见问题并减少重复查询。利用自助服务和自动化工具进行更有意义的对话。随时随地使用适用于 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 移动应用程序。 无缝集成和数据整合 Conversations by Brevo 无缝集成了 Brevo 产品及其他产品，为您提供统一的客户指挥中心。通过与 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，轻松管理您的营销渠道等。简化运输、退货、评论、忠诚度计划和其他基本业务功能。通过将所有相关数据收集并整合到一处，全面了解每位客户。 加入超过 500,000 家选择 Brevo 的企业，体验 Conversations by Brevo 的强大功能和简单性。无论您是小型企业还是大型企业，我们都有量身定制的计划来满足您的需求。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一个功能强大的短信和电子邮件通信平台，旨在通过自动化和人工智能驱动的技术提高企业生产力和客户参与度。主要产品包括团队收件箱、营销活动、自动化、人工智能集成、序列、流程和评论。 Whippy 的一体化解决方案简化了通信，无缝替换了多种工具，并使企业能够提高生产力并最大限度地实现增长。
Whatstool Business
whatstool.business
WhatSul Business是一个多合一的WhatsApp业务解决方案，我们的产品包括官方WhatsApp API，聊天机器人，基于WhatsApp的CRM，自动化，与许多工具等集成等。 Whatstool团队专注于为WhatsApp和在WhatsApp上经营业务或营销的小型企业建立工具。我们正在构建更多的应用程序，例如WhatsSave，可以帮助企业保留新的数字来利用它们的增长。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Cohere
cohere.com
Cohere 是领先的企业人工智能平台。我们世界一流的人工智能独特地适合业务需求，带来前所未有的易用性、可访问性和数据隐私。 Cohere 的平台与云无关，可以通过 API 作为托管服务进行访问，并且可以部署在虚拟私有云 (VPC) 上，甚至可以部署在现场以满足公司数据所在的位置，从而提供最高级别的灵活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和开创性 Transformer 研究论文的合著者创立，其使命是利用 AI 来改变企业及其产品，从而以比以往更直观的方式生成、搜索和总结信息。我们得到了众多全球机构和战略投资者的支持，包括 Index Ventures、Oracle、NVIDIA、Salesforce Ventures、Inovia Capital、DTCP、Mirae Asset、Radical Ventures、Section 32 和 Tiger Global，以及包括 Geoffrey Hinton 在内的几位 AI 杰出人物、杰夫·迪恩、李飞飞、彼得·阿贝尔和拉克尔·乌尔塔桑。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
Payhip
payhip.com
Payhip 是销售数字下载和课程的最简单方式。我们让直接向您的客户销售和推广您的电子书、课程、软件、设计资产、音乐或任何类型的数字产品变得轻而易举。 Payhip 可以满足您的需求。
YourGPT
yourgpt.ai
YourGPT 聊天机器人简化了构建定制的、行业特定的聊天机器人的过程，无需编码。我们的下一代 AI 和基于 GPT 的聊天机器人构建器允许用户在短短几分钟内使用自己的数据快速创建和训练机器人。使用 YourGPT 聊天机器人充分利用人工智能并节省时间和金钱。 YourGPT 提供尖端的 AI 和 GPT 产品，旨在满足您的独特需求。 * 通过我们强大的人工智能聊天机器人增强客户支持 * 使用 LLM Spark 创建生产就绪的 LLM 应用程序。
WATI
wati.io
Wati 是基于 WhatsApp Business API 构建的领先对话平台，重新构想客户互动。我们易于使用的软件使 100 多个国家/地区的 8,000 多家企业能够大规模提供个性化的实时对话。 借助创新的人工智能解决方案，我们正在改变公司的沟通方式： * 共享收件箱可实现无缝协作 * 强大的自动化提高效率 * 广播消息吸引客户 * 智能聊天机器人提供即时支持 作为一家快速发展的全球 SaaS 初创公司，我们热衷于利用技术在企业和客户之间建立有意义的关系。我们才华横溢、积极进取的团队的愿景是通过有意义的对话赋予组织权力并重新定义联系。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
AITable
aitable.ai
Ables是一个革命性的无代码AI开发平台，它使您可以用1键式桌子构建自己的AI Chatgpt。通过利用您的唯一数据，可以允许您训练自己的Advanced Chatgpt系统版本，并用作24/7 AI客户服务聊天机器人或Enterprise ChatGpt助手。 它消除了编码的复杂性，提供了无缝而轻松的设置。有了AIDATE，您不仅要获得AI助手 - 您还为您的业务需求创建了一个聪明，响应式和量身定制的解决方案。
Formaloo
formaloo.com
Formaloo 是一个工作区，您可以使用它来创建从调查到 Web 应用程序和门户的任何内容 - 一切都在一个地方。 Formaloo 附带了一组强大的构建块来收集、组织和理解您的数据。各种规模的团队都使用 Formaloo 来构建参与度调查、会员门户、公告板、聊天机器人以及更多工具来吸引受众。
Support Guy
supportguy.co
SupportGuy.co 是一个致力于提供各种主题的帮助和指导的平台。无论您是遇到设备技术问题、寻求个人事务建议还是寻求特定领域的专业帮助，SupportGuy.co 都可以提供一系列资源来为您提供支持。从故障排除指南和教程到专家的个性化咨询，该平台旨在解决您的疑虑并帮助您有效地找到解决方案。凭借其用户友好的界面和社区驱动的方法，SupportGuy.co 致力于帮助个人克服挑战并做出明智的决策。无论您是技术爱好者、问题解决者还是需要帮助的人，SupportGuy.co 都会为您的每一步提供支持。
Capacity
capacity.com
每个公司都有需要支持的客户和员工。随着需求的增加，需要关注的票证、电子邮件和电话也随之增加，从而形成重复、昂贵且痛苦的支持流程，让客户等待，团队不堪重负。 Capacity 是一个支持自动化平台，它使用实用的生成式人工智能来转移票证、电子邮件和电话，以便您的团队可以尽最大努力工作。我们为全球 2,000 多家公司提供自助服务、座席协助以及营销活动和工作流程解决方案。 如今，Capacity 在单一平台上实现了聊天、短信、语音、网络、电子邮件、帮助台等方面的自动化支持，由 Cereproc、Denim Social、Envision、Linc、Lucy、LumenVox、SmartAction 和 Textel 的技术和人才提供支持。 Capacity 由 David Karandish 和 Chris Sims 于 2017 年创立，是 Equity.com 孵化器的一部分。我们自豪地将总部设在圣路易斯。
Zappr.AI
zappr.ai
创建一个使用您的数据进行训练的人工智能聊天机器人。 只需上传 PDF 或提供网站链接，您就可以获得类似于 ChatGPT 的聊天机器人，它能够回答与您的文档相关的任何问题。
SOCi
meetsoci.com
SOCi 是面向多地点企业的领先联合营销云。我们帮助 Ace Hardware、Jersey Mike's、Kumon 和 Ford 等企业以品牌导向、本地完善和数据互联的方式，在所有地点和数字渠道中实现营销工作的自动化和规模化。通过使用一流的生成式人工智能和机器学习，SOCi Genius 平台为多地点企业提供可行的见解和建议，同时大规模自动化其最重要的工作流程。借助 SOCi，企业可以增强其在本地搜索和社交页面上的数字影响力，同时保护其在线声誉，从而提高客户参与度和市场领先结果。 SOCi 的可扩展和集中式平台技术为多地点和多家族企业提供了管理本地化营销工作所需的一切工具，包括： 直观的仪表板 - 登录 SOCi 后，用户会看到一个高级、全面且易于阅读的仪表板，突出显示使用 SOCi 的所有位置的分析、内容性能、需要关注的对话和评论、最近的评论等等！ * 列表：通过确保数百或数千个企业列表中的信息准确一致，将您的本地搜索可见性提升到新的高度。 * 倾听：发现并建立真实的内容策略、丰富的受众档案，并通过倾听证明您的营销策略的投资回报率。聆听竞争对手的声音、创建情绪分析和用户生成的内容，所有这些都来自 SOCi。 * 本地页面/定位器：跨数千个搜索优化页面提供从认知到转化的品牌和本地化消费者旅程。 * 评论：协调品牌一致的评论响应、跟踪评论情绪并监控竞争声誉洞察，以改变您在任何地方的声誉。 * 社交：使企业和本地团队能够对社交活动做出品牌响应，并通过简化的多地点工作流程发布表现最佳的社交内容。 * 调查：利用面向本地营销人员的最强大的调查解决方案主动征求和管理客户反馈，从而留住并发展您的客户。 * 广告：使多地点营销人员能够有效管理本地化社交广告活动，并在数百或数千个地点增加帖子。 * SmartBot：通过 Facebook Messenger 和 Google Business Messages 帐户、短信功能上的自动聊天机器人，推动实时参与并在所有地点 24/7 生成潜在客户。在几分钟内轻松大规模构建本地化主题，并开始捕获客户信息，不错过潜在的潜在客户。 * 洞察和报告：找出哪些地点表现良好，哪些地点表现不佳，并利用这些洞察来支持您的本地化营销策略。通过多种交付选项定制高度可视化、引人入胜的报告。 SOCi Go（移动应用程序）：您喜爱的相同核心 SOCi 平台，现在在移动设备上。随时在任何移动设备上发布内容、回复客户并接收通知。 SOCi 充当管理数以万计的本地页面的基础设施。 SOCi 与 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、Google My Business、Yelp 等顶级搜索、社交媒体和声誉管理网络完全集成。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一个人工智能驱动的聊天机器人平台，旨在彻底改变客户支持和参与。我们的人工智能驱动的聊天机器人 Milly 采用先进的自然语言处理技术，使其能够 24/7 实时理解和响应客户询问。通过与您现有的帮助中心无缝集成并轻松定制，SAAS First 可确保一致的品牌体验，同时缩短响应时间并提高客户满意度。
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个用于支持、营销和销售的一体化客户沟通平台。 它结合了一组工具来帮助您发展业务： 👉 多渠道实时聊天 👉 聊天机器人 👉 共享收件箱 👉 知识库 👉 电子邮件营销 👉 弹出窗口 👉 客户关系管理
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer 是一个人工智能驱动的个人助理平台，集成了 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Gemini 和 PaLM、Meta 的 Llama 和 Anthropic 的 Claude 等先进的人工智能模型。它通过移动应用程序、网络应用程序和 Chrome 扩展程序提供统一的体验，并提供根据个人需求量身定制的解决方案。功能包括预构建的聊天提示、自定义工作流程以及与第三方工具的无缝集成。 Get Answer 旨在提高学生和开发人员、企业主和设计师等用户的工作效率并简化任务。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
JivoChat
jivochat.com
JivoChat 是一个免费的实时聊天工具，供在线企业与客户实时交谈。它可以帮助您构建 360° 客户支持系统，并连接消息渠道、提供呼叫、自由配置和定制。
Mevo
usemevo.com
Mevo 是一款易于使用的聊天机器人构建器，配备基于规则和人工智能驱动的选项、大量模板等。 借助 Mevo，您可以构建和发布聊天机器人页面，并在几分钟内将其作为弹出窗口集成到您的登陆页面，而无需任何编码经验，这要归功于其用户友好的拖放界面。 Mevo 提供多种功能，让您的信息收集体验更加顺畅，包括参与度分析、会话重播以及以 CSV 格式导出数据的功能。 您还可以使用自己的品牌自定义聊天机器人，并设置初始消息和后备消息，以便您的机器人在没有响应时使用。
Simple Phones
simplephones.ai
Simple Phones 为企业提供人工智能电话代理，可以代表他们接听电话，这样他们就不会错过客户的电话。座席还可以执行外拨电话以跟进客户、与潜在客户保持联系以及在自动驾驶仪上进行推销电话。
WayMore
waymore.io
WayMore是一个创新的一体化全渠道营销云平台，由许多不同的工具组成，旨在提高销售额并降低营销成本。该平台的高科技基于数据收集、分析、自动化和数字营销。 WayMore 适合所有企业，无论行业或规模如何。平台的简单设计使用户体验非常轻松。 如何？ * 将您的客户置于综合方法的中心。 * 整合您的所有数据源。借助人工智能的力量分析数据，更好地了解您的受众。 * 对受众进行微细分，以最大限度地提高参与率。 * 通过正确的渠道、在正确的时刻、以正确的内容与每个细分受众群进行沟通。 * 实施自动化以避免手动任务。 为什么？ * 将潜在客户转化为忠实客户。 * 节省时间和精力。
Tars
hellotars.com
Tars 帮助营销和客户服务团队优化他们的转化渠道，自动化他们的客户服务交互，并使用聊天机器人重新定义他们的客户体验。 在聊天机器人或对话式登陆页面上，访客会看到一个自动聊天机器人，它会通过文本开始更加人性化的对话，仅向他们提供有关您的产品/服务的相关信息，并在正确的时间询问他们的联系信息。 通过这种方法，用户不会被典型静态登录页面上列出的所有信息淹没，他们可以专注于与聊天机器人进行一次对话。这增加了用户提供信息并将其转化为您的潜在客户的机会。 受到沃达丰、美国运通、博世、加州大学、Adobe、戴姆勒等 500 多个全球品牌的信赖。 Tars 拥有世界上最大的聊天机器人模板库，拥有超过 950 个跨行业和用例的聊天机器人模板。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
OnceHub
oncehub.com
曾经帮助组织通过预约时间表和数字参与解决方案实时适应其客户偏好的约会计划和数字参与解决方案。 以前称为Schedunce，我们被广泛认为是在线预订和日历方面的领先者，但是我们的产品远远超出了市场领先的工具范围，旨在捕获，资格，参与和转换具有最高效率和监管的潜在客户 - 合规的安全性。 自由职业者，所有者 - 经营者，代理商，分支机构和内部团队在每个行业中都依靠我们为他们的数字销售和营销提供动力，达到招聘目标，并提供优质的服务，一对一或一对一或团队中，远程或两者兼而有之。 屏幕和重量机会，自动将其路由到适当的人员，管理团队协作的资源池，并随时保留房间或设备。当时间正确时，请拨打电话，切换到视频或现场聊天。 免费开始，然后升级您的计划。 启动简单。不可思议。
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai 是一个综合平台，使用户能够为各种业务应用程序创建和部署自定义 AI 聊天机器人和生成式 AI 模型 (GPT)。 该平台的主要特性和功能包括： * 易于使用：该网站强调 ChatBotBuilder.ai 是“构建自定义聊天机器人和 GPT 的最快、最简单的方法”，无需广泛的技术专业知识。 * 灵活集成：该平台支持与数千种应用程序集成，并允许用户连接他们的工具和团队以获得竞争优势。 * 尖端人工智能：ChatBotBuilder.ai 利用最新的大型语言模型 (LLM) 和人工智能技术来为复杂的聊天机器人和 GPT 提供支持。 * 定制：用户可以使用平台的用户友好界面定制聊天机器人的外观、功能和行为。 * 跨渠道支持：聊天机器人可以跨多个渠道集成，包括网站、社交媒体、电子邮件和语音。 * 营销工具：该平台提供内置营销功能，帮助用户通过聊天机器人更有效地吸引客户。 * 分析：强大的分析功能允许用户跟踪和优化聊天机器人的性能。 该网站将 ChatBotBuilder.ai 定位为“2024 年全球最佳人工智能聊天机器人构建器”，满足希望通过人工智能的力量实现客户服务自动化、简化沟通和增强用户体验的企业和组织的需求。 该平台为个人用户提供专业计划，为希望创建自己品牌的聊天机器人解决方案的机构和大型组织提供白标企业计划。 总体而言，ChatBotBuilder.ai 似乎是一个全面的无代码平台，旨在使各种规模的企业能够利用先进的人工智能聊天机器人和生成式人工智能模型的优势。
Almo Chat
almochat.com
Almo Chat 是一款人工智能驱动的自定义聊天机器人，可根据您的内容和知识库（网站、文档、文本、问答）进行培训。 Almo Chat 帮助企业增强客户互动并提供 24x7 客户支持和问题解决。 Almo Chat还可以帮助收集用户的详细信息和反馈。
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI 是一种 AI 聊天机器人解决方案，可以使用您自己的业务数据（例如网站内容、PDF 和问答）进行训练。这使得聊天机器人能够对客户的查询提供个性化和知情的答复。 LiveChatAI 的主要功能包括： * 能够将聊天机器人集成到您的网站、Slack、WhatsApp 和其他平台 * AI平均解决率70%，有助于减少支持量 * 95种语言即时本地化，打破语言障碍 * 需要时无缝集成人力支持 * 设置和管理聊天机器人不需要人工智能专业知识 LiveChatAI 由 OpenAI 技术提供支持，可以处理复杂的问题，同时提供安全、准确的响应。它可以直接从您品牌的独特内容中学习，以确保个性化的客户互动。 该平台支持添加自定义问题和答案、PDF/文本内容以及集成整个网站或帮助中心等功能。它还提供了人工智能响应的透明度。 LiveChatAI 受到全球 2,000 多家企业的信赖，并被誉为通过减少数量、立即回答问题、提供值得信赖的 AI 机器人以及跨平台和语言工作来改变客户支持。 该平台根据消息数量（而不是客户总数）提供实惠的定价，并包括无限制的人工智能机器人、与人类实时聊天以及对训练数据的 API 访问等功能。 总之，LiveChatAI 是一个全面的人工智能驱动的聊天机器人解决方案，可以根据您的业务需求进行定制，跨多个渠道提供智能的客户参与和支持。
BMC
bmc.com
BMC通过开放，可扩展和模块化的解决方案来帮助客户运行和重塑业务，以复杂化IT问题。 BMC与86％的《福布斯全球50》和世界各地的客户和合作伙伴一起工作，以创造他们的未来。鉴于我们的创新历史，行业领先的自动化，运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一个自主的数字企业，征服了未来的机会。
Typebot
typebot.io
Typebot 是一个开源聊天机器人构建器。它允许您直观地创建高级聊天机器人，将它们嵌入到您的网络/移动应用程序的任何位置，并实时收集结果 Typebot 可以轻松创建高级聊天机器人。它提供了适用于任何业务用例的构建块。我定期通过错误修复、新功能和性能改进来改进 Typebot。 Typebot 为您提供强大的块来创建独特的聊天体验。将它们嵌入到您的网络/移动应用程序的任何位置，然后开始像魔术一样收集结果。