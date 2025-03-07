机器人平台软件 - 最热门应用 - 美国

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
机器人平台是专为构建和部署交互式聊天机器人而设计的工具。这些平台使公司能够创建智能的对话机器人，与客户互动并协助向用户传递信息。这些平台提供一系列开发工具，例如框架和 API 工具集，可实现可定制的机器人创建。通常，这些机器人是可扩展的，能够同时在各种通信平台和多个设备上提供服务。有些平台甚至提供广告和支付集成功能。此外，它们还提供维护功能来解决发布后可能出现的问题。 许多机器人平台利用人工智能和机器学习产品来实现先进的性能和分析。他们利用自然语言处理 (NLP) 工具来解释文本并与人工智能平台有效交互。 要纳入机器人平台类别，产品必须： 1.提供Bot部署能力。 2. 提供机器人开发框架，方便定制。 3. 使用户能够为其机器人定义行为和编程响应。 4. 为用户提供用于对已发布的机器人进行维护和更新的工具。
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ManyChat
manychat.com
Manychat是世界上D2C品牌，零售商店，非营利组织，餐馆，房地产公司的＃1 Omnichannel平台。曼查特（Manychat）成立于2016年，每年都有超过10亿个对话，并在190多个国家 /地区使用。立即吸引您的客户。在Instagram直接消息，Facebook Messenger，WhatsApp和SMS中自动进行交互式对话，以发展您的品牌。无论您是想生成更多的潜在客户，自动化广告系列，还是通过增加SLA时代来提高客户满意度，Manychat都拥有解决业务营销需求的所有工具。这就是聊天营销以及Manychat是什么。
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
ChatBot
chatbot.com
ChatBot 可让您在几分钟内使用不同的模板创建聊天机器人，并立即自动执行关键任务。轻松拖放新元素以使任何模板适应您的需求。 ChatBot 已准备好开箱即用，而 AI 算法可帮助您随着时间的推移改进响应。 设计流畅的对话体验，与客户建立更好的关系。发送动态响应，鼓励客户聊天和互动。混合搭配文本、图像、按钮和快速回复来展示您的品牌、产品和服务。 通过一键集成在不同平台和渠道上使用 ChatBot（Facebook Messenger、Slack、LiveChat、WordPress 等）。使用开放 API、Webhooks 和 Zapier 将您的聊天机器人连接到您能想到的任何东西。
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow 使雄心勃勃的团队能够构建有影响力的 AI 代理。 Voiceflow 深受设计师和开发人员的喜爱，可帮助团队共同构建、测试、交付、衡量和改进语音和聊天体验。中端市场和财富 500 强企业的对话式 AI 产品团队（从 ClickUp 和 Instacart 到摩根大通和家得宝）信赖 Voiceflow 作为他们的协作式 AI 代理构建平台。直观的代理构建器画布、知识库和内容管理系统与可扩展的开发人员工具包相结合，用于交付可在整个客户体验中扩展的高级人工智能代理。如今，全球有超过 250,000 个雄心勃勃的团队正在 Voiceflow 上构建代理。
Relevance AI
relevanceai.com
相关性AI是一个综合平台，旨在帮助企业建立和管理AI劳动力。它提供了工具和解决方案来招募可以自动化的AI代理，从销售和营销到客户支持和运营。该平台提供了无代码构建器，使任何人都可以轻松地创建和部署强大的AI代理，而无需高级技术技能。
Kindly
kindly.ai
由人工智能驱动的生成式聊天机器人旨在实现自动化支持和推动销售。 我们是欧洲领先的优质聊天机器人提供商之一，专门开发用于客户服务和通信的人工智能和自动化解决方案。 我们提供的平台结合了先进的机器学习技术和自然语言处理 (NLP)，以增强客户体验并提高客户服务流程的效率。 是什么让 Kindly 与众不同？ 更少的维护和更多的内容生产！ Kindly 的人工智能将建议新的训练数据，您只需单击按钮即可接受。 易于定制 聊天机器人无需编码即可适应您的品牌！ 不仅仅是按钮 Kindly 的聊天机器人可以回答特定问题，而不是强迫用户选择甚至可能不相关的按钮。 多种语言 用一种语言训练聊天机器人，它可以理解一百多种查询！ 我们的客户包括 Adecco、VOI、挪威航空、Lindex、Hertz、Comviq、Schibsted、Jotun 和 Kahoot。 轻松与顶级 CRM 提供商（例如 Dixa、Salesforce、Freshdesk、Zendesk 和 Hubspot 等）集成。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智能助理，旨在管理您的日常任务，并充当忙碌的专业人士的行政助理。 Lindy AI 代理与您现有的工具集成，并具有自动化日常工作所需的个性化环境。 无论您是在寻找 * 自动化行政助理，用于整理电子邮件和计划旅行 * 抄写员抄写医疗记录 * 用于自动化客户支持的聊天机器人 * 或为您的业务职能和团队定制解决方案... 有一个林迪适合你。 如果没有，您可以在几分钟内构建一个专门构建的人工智能代理，无需一行代码。
Qualified
qualified.com
资格是使用Salesforce的收入团队的管道生成平台。领先的B2B品牌，例如Adobe，LaunchDarkly，SurveyMonKey，Theboutspot和VMware Trust，有资格通过利用其最大的销售和营销资产（公司网站）来发展其管道，以识别最有价值的买家，可识别购买者的意图，以及立即购买者的意图，以及立即识别的信号开始销售对话。使用合格的客户报告的销售会议增加了10倍，潜在客户转换增加了4倍，管道增加了6倍。 合格的，建立在Salesforce的基础上，将网站与Salesforce数据联系起来，以识别基于帐户的买家意图并促进实时销售对话。合格的AppExchange在Salesforce AppExchange中排名第一，在G2上的20个类别中排名第一。合格的总部位于旧金山，由前Salesforce CMO Kraig Swensrud和前Salesforce Product SVP Sean Whiteley领导，并由Norwest Venture Partners，Redpoint Ventures和Salesforce Ventures资助。要了解更多信息，请访问合格网站。
Botpress
botpress.com
Botpress 是一个用于构建 ChatGPT 聊天机器人的生成式 AI 平台，使用户能够创建具有直观构建体验的聊天机器人，由 OpenAI 最新的 LLM 和 GPT 提供支持。 该平台提供广泛的功能，包括 GPT-Native Engine 和 Conversation Studio，后者提供了下一代聊天机器人编辑器。 此外，该平台还包括 Hub，这是用户可以用来将聊天机器人与其他工具和服务集成的最大集成集合。 它还提供各种资源，包括文档、视频教程、SDK 和 Discord 社区论坛。 Botpress Cloud 是该平台的新功能，用户可以尝试更快地构建和部署聊天机器人，而其可视化流程编辑器提供了直观的可视化流程编辑器，允许用户将用户的对话变为现实。 该平台还提供由最大的聊天机器人开源社区提供支持的各种预构建集成和技能，使用户能够加快构建过程。用户可以利用该平台从分析、误解和情绪分析中获得的见解来不断改进他们的聊天机器人。 此外，Botpress 还提供跨所有渠道的一键部署，以满足用户所在的位置。 Botpress 受到数千家组织的信赖，并构建了各种模板，包括购物伴侣、健康机器人模板、银行支持、IT 助理、电信计费顾问、健身朋友、人力资源助手和语言导师聊天机器人。 总体而言，Botpress 提供了各种工具和功能，使构建和部署聊天机器人变得更快、更轻松。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力于提供买家体验和对话式人工智能的公司，它激励企业创造更具吸引力的客户体验，一次一个对话。其以人为本、人工智能驱动的平台倾听、理解和学习买家的意见，在每个接触点提供个性化的体验和建议。 Drift 正在创造一个人工智能帮助人类将对话转化为关系的世界。 Drift 帮助全球数以千计的客户将对话数据和买家行为转化为更深层次的关系、更多渠道和更多收入。该公司成立于 2015 年，是对话式营销领域的先驱，旨在帮助消除 B2B 购买流程中的摩擦。随着买家期望不断提高，人工智能成为大规模赋能有意义的客户旅程的核心，Drift 正在颠覆它所创造的类别。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信对话是建立客户关系的核心。因此，我们为跨聊天、语音和视频的移动应用程序构建了世界上最成熟的对话平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行业领导者每月使用 Sendbird 来提高数亿用户的交易量和忠诚度。事实上，Sendbird 为超过 3 亿月度活跃用户的应用内对话提供支持，每月向 1200 个全球客户发送超过 70 亿条消息。演示 Sendbird 的实际应用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，得到了 re ICONIQ Growth、STEADFAST Capital Ventures、Tiger Global Management、Meritech Capital、Emergence Capital、Shasta Ventures 的支持。 Capital、资助者俱乐部、世界创新实验室和 Y Combinator。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Bot Libre
botlibre.com
与数千个人工智能机器人聊天，或创建您自己的人工智能机器人 Bot Libre 允许您创建自己的聊天机器人、训练它们并与其他人分享。 与我们开放的机器人目录中的数千个机器人聊天。与想要成为你朋友的机器人、想要成为你女朋友或男朋友的机器人、想要统治世界的机器人、模仿历史或名人的机器人聊天。 Bot Libre 还支持聊天室、实时聊天和论坛。您甚至可以将聊天机器人添加到聊天室。 将您的机器人连接到社交媒体、Facebook、Twitter、IRC、电子邮件、Telegram、短信等。 您可以用多种不同的语言进行真实的语音和语音聊天。 从我们的头像库中选择您的机器人的图像、视频或 3D 动画头像，或者使用手机中的图片和视频构建您自己的头像。制作一个看起来和行为都像你的机器人。 通过更正聊天中的响应或在管理控制台中查看对话，可以轻松训练 Bot Libre 机器人。机器人还可以自动向用户或聊天室学习。您可以控制您的机器人向谁学习以及谁可以纠正它。机器人还可以使用先进的 Self 脚本和 AIML，并拥有先进的人工智能，包括情感、意识、学习和理解。 Bot Libre 还可以通过网络访问，并且网络界面包含附加功能，例如上传聊天日志、编写脚本以及将机器人连接到 Twitter、Facebook、Telegram、Instagram、Discord、WhatsApp、电子邮件、短信、IVR、Alexa 、及其他平台。 构建您自己的聊天机器人应用程序，或使用开源 Bot Libre SDK 将聊天机器人、实时聊天、聊天室或论坛添加到您现有的应用程序。 Bot Libre 是一个开源项目，请在 GitHub 上加入该项目。
Tars
hellotars.com
Tars 帮助营销和客户服务团队优化他们的转化渠道，自动化他们的客户服务交互，并使用聊天机器人重新定义他们的客户体验。 在聊天机器人或对话式登陆页面上，访客会看到一个自动聊天机器人，它会通过文本开始更加人性化的对话，仅向他们提供有关您的产品/服务的相关信息，并在正确的时间询问他们的联系信息。 通过这种方法，用户不会被典型静态登录页面上列出的所有信息淹没，他们可以专注于与聊天机器人进行一次对话。这增加了用户提供信息并将其转化为您的潜在客户的机会。 受到沃达丰、美国运通、博世、加州大学、Adobe、戴姆勒等 500 多个全球品牌的信赖。 Tars 拥有世界上最大的聊天机器人模板库，拥有超过 950 个跨行业和用例的聊天机器人模板。
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI 是一个聊天机器人构建器，它使企业能够通过使用革命性的人工智能技术将客户沟通提升到一个新的水平。该平台提供了一种简单而强大的方法来创建聊天机器人，这些机器人可以以类人的、友好的方式与客户进行交流，并对他们的查询提供详细的答复。 该工具利用 Open AI 的内置 ChatGPT，使企业能够向客户介绍其产品和服务、回答他们的问题、推荐产品等。 Chatfuel AI 适用于 Telegram、Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp 等流行通讯工具以及网站。 Chatfuel AI 提供两种定价计划，即 Grow 和 Enterprise，前者起价为每月 79 美元，并提供 14 天免费试用期。 企业计划为企业客户提供量身定制的机器学习解决方案，具有自定义 AI 个性、对话风格、网络钩子、集成等。 该平台只需几分钟即可轻松设置，用户可以预约电话以获得团队的帮助。 Chatfuel AI 受到 Grow 等公司的信赖，并提供与通讯工具、社交媒体的集成和无限的知识库更新等功能。
Botmake
botmake.io
Botmake.io 是一个超级简单、干净的无代码聊天机器人创建工具，适用于商业或娱乐目的。用户可以将聊天机器人添加到他们的网站并改善访问者的体验。
SentiOne
sentione.com
SentiOne 是一个人工智能客户服务自动化平台。该工具使用专有算法监控全球互联网（社交媒体、门户网站、论坛和博客），收集公众提及的内容，并自动分析它们以获取消费者见解。集成的交互模块允许客户服务团队管理多个渠道的在线对话并直接从一个平台进行响应。
Kommunicate
kommunicate.io
Kommunicate 是一个人工智能驱动的客户服务自动化平台，旨在提供卓越的客户体验。其主要功能包括能够使用生成式人工智能聊天机器人和实时聊天来实现客户服务自动化。 该平台有助于有效扩展和自动化客户沟通。该工具包括“Kompose Chatbot Builder”和“Generative AI Chatbot”，用于设计和实施针对特定业务需求定制的 AI 聊天机器人。 凭借其 Dialogflow 集成功能，它可以帮助企业简化聊天机器人的创建流程。其他功能包括常见问题解答聊天机器人、实时聊天以及针对电子商务、医疗保健、教育和银行等特定行业的解决方案。 可以与流行平台集成，增强全渠道消息传递并提供 CRM、自动化和分析。此外，它还允许创建和管理 WhatsApp 业务聊天机器人，从而增强全渠道客户互动。 凭借无代码聊天机器人构建和轻松、准确、即时的培训等功能，它有助于轻松部署和即插即用集成。 其设计明确考虑了客户服务自动化，旨在增加首次响应时间、减少平均解决时间、降低每个解决方案的成本并提高客户保留率。
Botsify
botsify.com
Botsify 是一个平台，供个人和企业在不知道如何编码的情况下创建自己的智能聊天机器人。 人们自己比任何人都更了解自己的业务，作为业务案例专家，他们可以自动执行常见问题解答、客户支持、填写表格以及从人们那里收集数据等任务。 我们的目标是改变商业、教育和人机界面与任何科技产品的对话。我们将对话/用例自动化，以便人们现在可以进行计算机谈话/表演/接受屏幕上的人的指示。我们以颠覆性的方式践行成为最好的使命，并推出新的语音产品！
TextIt
textit.com
TextIt 允许任何人在世界任何地方直观地构建交互式短信和语音应用程序。 TextIt 的核心是我们独有的流程引擎。通过流程，任何人都可以设置或修改复杂的短信或语音应用程序，而无需程序员或昂贵的咨询公司。 使用基本的 Android 手机，您可以在任何国家/地区立即启动短信应用程序，同时避免昂贵的设置成本或外部技术支持。
UChat
uchat.au
UChat 是一个综合性聊天机器人平台，旨在帮助企业实现运营自动化。其定义特征之一是其无代码性质，这使企业能够在没有任何编程知识的情况下创建自己的聊天机器人。 UChat 被认为是一个基于视觉的平台，它实现了拖放流程构建器，使用户能够直观地设计和部署复杂的对话流程。 此外，UChat 提供了跨各种平台的覆盖范围，并承诺吸引无论身在何处的客户。支持的渠道包括但不限于 Facebook Messenger、WhatsApp、Google Business Messenger、Telegram、SMS、Voice、Line、Viber、微信、Slack 和电子邮件。此外，UChat 结合人工智能功能来开发聊天机器人，提供自动化、上下文相关的服务适当的回应 24/7。 该平台采用 OpenAI/ChatGPT 和 Dialogflow 等人工智能服务来提高机器人交互的效率和质量。除了聊天机器人构建之外，UChat 还拥有集成的电子商务功能，为所有支持渠道的客户提供无缝结账流程。 该平台还拥有集中式实时聊天和收件箱系统，可以增加与客户的互动并简化内部沟通。在采用方面，UChat 对任何对自动对话营销感兴趣的人都开放，因为它遵循基于模板的方法，预先设计的模板库可供使用。 该平台还配备了各种先进的构建模块，用于打造更精致、更有效的聊天机器人。
The Bot Platform
thebotplatform.com
开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制识别计划、新入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什么工作工具，都可以使用 Bot Platform 来构建它们。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家领先的对话式人工智能公司，提供对话式人工智能和生成式人工智能方面的企业级人工智能解决方案。我们专注于通过基于人工智能的聊天机器人增强金融服务、电子商务、电信和客户服务领域的客户体验，帮助企业实现提高客户忠诚度和收入的目标。
500apps
500apps.com
Crm.io by 500Apps是一种高级CRM软件，可通过最佳的基于云的客户关系管理软件来推动更多销售额，并更快地发展业务。每位用户以$ 14.99的价格访问50个应用程序。 特征： 1。潜在客户管理：潜在客户管理软件可以在一个中心位置添加和管理所有潜在客户。使用一流的联系人管理功能轻松管理客户信息并培养客户关系。结束更多的工作。 2.联系管理软件：CRM.IO的联系管理软件可以管理客户信息，并从一个中心位置发展更牢固的客户关系。 3.帐户管理软件：智能帐户管理软件了解您的客户的业务需求，并赢得更多的交易，并在您的销售追求中对关键帐户进行战略性观点。 4。交易管理：交易管理软件可以跟踪，管理和赢得与不断增长的业务的更多交易。 5。销售自动化软件：用于成长的企业的销售自动化软件，以轻松自动化复杂的销售流程。智能，强大的销售自动化，节省时间，简化您的销售流程，并通过几分钟内自动化销售和业务工作流程来扩展业务。
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai 使企业能够通过我们由人工智能驱动的生成式客户服务自动化平台创造令人难忘的客户对话。我们的愿景是推动完全自主的客户支持的未来，释放无与伦比的效率并显着降低运营成本。 Yellow.ai 总部位于圣马特奥，为 1000 多家企业提供服务，包括索尼、Domino's、现代、Ferrellgas、Waste Connections、Randstad、Tiket.com、Lulu Group International、Arabic Radio Network、Papa Johns、现代、大众、ITC Ltd、OYO 、斯柯达汽车，遍布超过 85 个国家/地区。 我们的平台建立在多法学硕士架构之上，每年持续接受 16B+ 对话培训，使企业能够提供卓越的体验并建立持久的客户关系。 Yellow.ai 成立于 2016 年，在六个国家设有办事处，已从蓝筹投资者那里筹集了超过 1.02 亿美元。
BotStar
botstar.com
BotStar 是一个综合性聊天机器人平台，可以轻松构建、开发和完善自动化系统来处理查询和生成潜在客户。 BotStar 提供多种功能，例如使用内置内容管理系统管理富媒体内容以及收集用户数据以发送到其他 CRM 系统。 BotStar 附带一个内置代码编辑器，可让程序员在聊天流上下文中执行复杂的代码。 与经验丰富的团队和最新技术一起构建您完美的聊天机器人。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 是移动消息传递和聊天商务创新领域的先驱。 Clickatell 聊天商务平台通过便利的消息传递、安全且大规模地提供创新、直观的对话式商务旅程，使品牌能够与消费者联系、互动和交易。全球品牌使用 Clickatell 值得信赖的聊天商务平台来降低成本，同时最大化价值并提升消费者生命周期各个阶段的客户体验。 Clickatell 总部位于湾区，并在加拿大、南非和尼日利亚设有办事处。了解更多信息，请访问 www.clickatell.com。
Babble AI
babble-ai.com
高品质的聊天机器人、轻松的设置、类人的交互以及针对高级套餐的微调模型。创建强大且引人入胜的聊天机器人体验，让您的客户满意并再次光顾。
Conversed.ai
conversed.ai
通过我们的对话式 AI PaaS 平台，我们设计、开发和优化聊天机器人和语音机器人，以自动回答员工的问题和请求，通过对话式商务推动业务目标，并实现客户服务自动化。 我们的聊天机器人在客户的网站或应用程序、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或语音平台上运行。 在为所选平台开发人工智能驱动的聊天或语音解决方案后，我们帮助客户优化机器人的性能，以实现最高的员工满意度、最大的投资回报或最大的成本节省。
FosterFlow
fosterflow.com
我们为公司和小型团队提供最强大的人工智能模型的聊天界面。
LivePerson
liveperson.com
LivePerson 是企业对话领域的全球领导者。包括 HSBC、Chipotle 和 Virgin Media 在内的数百个全球领先品牌使用我们的对话云平台安全、负责任地与数百万消费者互动。我们每月支持十亿次对话交互，提供独特的丰富数据集和安全工具，以释放生成式人工智能和大型语言模型的力量，从而实现更好的业务成果。借助 LivePerson 的解决方案，您可以了解客户的需求、连接到正确的渠道、协助您的客服人员并采用人工智能驱动的自动化——所有这些都是为了服务您的企业和客户。我们将这种良性循环称为“对话飞轮”，它是我们所做一切的核心。
Gupshup
gupshup.io
Gupshup 是一套人工智能驱动的工具，专注于通过对话自动化增强客户参与度。它包含各种用于创建和管理自动化聊天机器人以进行不同客户交互的工具。 这些工具旨在自动化客户参与的各个方面，包括获取、营销、商务和支持，所有这些都旨在最大化客户终身价值并最小化服务成本。 主要功能包括 Conversation Cloud（一种用于客户体验管理的高级解决方案）和 ACE LLM（提供生成式 AI 功能）。 Gupshup 还提供多渠道消息传递工具，包括预先批准的 WhatsApp 模板，促进与客户的实时双向对话。 除了聊天机器人工具外，Gupshup 还提供 Campaign Manager、Bot Studio、Agent Assist 和用于业务对话的特定领域 AI 模型。这些功能可满足个性化客户对话和保护用户数据的需求。 作为全渠道解决方案，Gupshup 还支持与 WhatsApp、SMS、Google 的 Business Messaging 等各种渠道的集成。该平台可用于各个行业，例如 BFSI、零售、医疗保健等。
Alphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一个对话式人工智能平台。它使客户服务更加高效，让客户满意。任何人都可以构建自己的智能虚拟助手（即智能人工智能聊天机器人），并在不到一个小时的时间内将其设置为客户支持自动化。 产品提供的价值： 提高消息传递渠道中的客户支持效率。 * 测量并提高分辨率。 * 减少座席工作量，将常见问题解答留给人工智能。 * 提高聊天中的偏转率。 * 将重复性任务置于自动驾驶状态。 * 将聊天解决数据交叉引用到您的呼叫中心数据。 让顾客开心 * 24/7 立即回答问题 * 意图检测和自然语言理解。 * 衡量人工智能答案质量。 * 每种语言的答案。 * 通过内置实时聊天进行机器人与人类的交接。 不到一个小时即可完成设置。 * 适用于不同行业（SaaS、电子商务、金融、电信）的模板。 * 人工智能建议改进您的训练数据。 通过企业功能添加额外的智能，例如 AlphaOS 自定义代码到意图、用户身份验证、SSO、SLA、API、多渠道部署（WhatsApp、Messenger、RCS、Apple Business Chat、语音）。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充当您可信赖的业务副驾驶，目的是使您对数据驱动的决策更加聪明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics为每个用户（无论是数据科学家，业务分析师还是非IT专家）都以与组织目标相关的方式执行相关分析的功能。它缩短了每个用户的旅程从简单的分析到复杂的分析，使他们可以利用数据探索未知的数据，确定新的关系，对结果有更深入的了解并挑战现状。通过IBM Cognos分析可视化，分析和分享有关您的数据的可行见解。
Botbiz
botbiz.io
借助更好的 WhatsApp Business API 解决方案更快地发展您的业务： * 简单的聊天机器人构建器 * 批量广播 * 共享团队收件箱 * 模板消息 * 用户输入流程 * 团队成员 * Webhook 工作流程 * 网页表单集成 * 短信和电子邮件集成 * 自动回复集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端点 * 管理和细分订阅者 * 电子商务商店 * 出站 Webhook
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用于参与基于语音和文本的对话应用程序的最佳机器人构建平台。无需编程，只需几分钟即可构建您的机器人！
Parallel AI
parallellabs.app
了解并行 AI——专为现代企业量身定制的尖端解决方案。借助并行 AI，为每个特定任务选择最合适的 AI 模型，确保无与伦比的效率和准确性。我们的平台与您现有的知识库无缝集成，创造出了解情况并准备好应对您的业务挑战的人工智能员工。无论是快速开展稳健的研究项目还是按需提供专家咨询，Parallel AI 都能为您的企业配备虚拟专家，让您可以随时随地进行聊天。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一个 API，可让开发人员轻松构建可对话的应用程序和设备。任何应用程序、任何设备都可以使用 Wit.ai 获取用户的自然语言输入（语音或短信）并将其转换为命令。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot 是一个基于 SaaS 的“无代码”、端到端“生成式 AI”驱动的对话式 AI 平台，可帮助金融科技公司和企业通过 AI 驱动的聊天机器人和语音机器人实现客户支持自动化、增强客户体验和数字化引导。其 DIY“无代码”平台允许使用先进的工作流程构建器和对话式人工智能工具构建混合机器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上获得了 10 个类别的 Emerge50 奖。 Floatbot 稳居 SaaS 类别前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作为印度银行和金融服务的创新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 Floatbot 中开发的机器人可以在门户网站、移动应用程序（iOS 和 Android）、Facebook Messenger、Slack、Skype、Telegram、Amazon Alexa、Google Assistant、Google Home、Whatsapp 中启动。 Floatbot 还支持语音机器人的语音转文本和文本转语音。 Floatbot 与 Voicebot 联络中心集成。 Floatbot 是混合平台，是全球为数不多的几个可以在数小时内开发全渠道聊天机器人和语音机器人的平台之一，金融科技或银行可以开发多个机器人，通过聊天和语音渠道与客户互动或交谈，他们旅程的不同阶段[客户支持、潜在客户验证、KYC 验证、兑换忠诚度积分、付款提醒、反馈循环、交叉销售/追加销售产品等]。 Floatbot 允许用户在语音和聊天频道之间无缝切换，并且仍然保留过去的会话和上下文。
mottle
mottle.com
通过友好的聊天机器人将访客变成客户。 轻松创建适合您业务需求的人工智能聊天机器人：简化客户支持并提高客户满意度 - 无需任何编码。只需用简单的语言写下您的说明即可。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一款全面的通信解决方案，旨在通过使用 WhatsApp Business API 增强客户参与度并简化销售流程。该平台使企业能够利用先进的 WhatsApp 聊天机器人促进无缝沟通，将客户互动转化为可行的见解。通过利用这些工具，组织可以有效地管理客户询问、产生潜在客户并最终推动销售增长。 Gallabox 主要针对寻求优化客户沟通策略的企业，可满足不同行业的需求。其用户友好的界面和多代理共享收件箱使团队能够有效协作，确保客户的查询得到解答。该平台对于严重依赖客户交互的企业特别有利，例如电子商务、服务提供商和客户支持团队。借助 Gallabox，公司可以实施 WhatsApp 点滴营销活动并广播针对特定受众群体的消息，从而增强营销力度并提高客户保留率。 Gallabox 的突出特点之一是它的集成能力。该平台提供简单的即插即用选项，允许企业连接现有系统和客户关系管理 (CRM) 工具。这包括 Zoho、Shopify、WooCommerce、Wix、WebEngage、Razorpay 和 Shiprocket 等流行平台。通过将 WhatsApp 集成到当前的工作流程中，企业可以简化运营并确保在所有接触点上提供一致的客户体验。 此外，Gallabox 的 WhatsApp 聊天机器人在自动化客户交互方面发挥着至关重要的作用。这些智能机器人可以处理各种任务，从回答常见问题到指导客户完成购买流程。这不仅减少了人工座席的工作量，还确保客户得到及时响应，从而提高整体满意度。将对话转化为智能行动的能力进一步使企业能够做出数据驱动的决策并定制其产品以满足客户需求。 总体而言，Gallabox 为希望利用 WhatsApp 的力量来吸引客户的企业提供了强大的解决方案。 Gallabox 注重易用性、集成灵活性和自动化功能，对于旨在改进沟通策略和推动销售增长的组织来说，它是一个有价值的工具。
Engati
engati.com
Engati 聊天机器人和实时聊天平台荣获 2021 年 CODiE 奖。它使您能够在几分钟内构建智能机器人，而无需编程。构建一次并在 15 个渠道上发布 - WhatsApp、Messenger、Instagram、Kik、Telegram、Line、Viber、Skype、Slack、微信、Twitter、Skype for Business、您的网站和移动应用。支持智能路径、训练、复制、分析和私人标签。使用 Engati，您可以利用机器学习、NLP/NLU 的力量来设计您自己的聊天机器人，并以 50 多种语言与您的客户互动。
SnatchBot
snatchbot.me
SnatchBot 是一个智能 AI 虚拟助理平台，可大规模改善和自动化客户、员工和代理的体验。 SnatchBot 平台通过基于消息的界面简化了业务工作流程和通信，无需任何编码技能。借助我们的全渠道平台，SnatchBot 的工具支持聊天机器人的整个生命周期，从托管、开发和测试到部署、在您的首选渠道（例如您的网站、WhatsApp、Messenger 等）上发布。我们所有的聊天机器人都包括 NLP、ML 和语音识别。该平台提供强大的管理功能，以及符合所有监管要求的可扩展和企业级安全性。 借助 SnatchBot 的全渠道，您可以指定用户访问您的聊天机器人的渠道。此外，您可以使用单个 API 集成甚至简单的一键式流程来构建、测试机器人并将其发布到每个渠道。 SnatchBot 通过提供对专有深度学习平台的免费访问，帮助世界各地的开发人员或企业构建深度学习聊天机器人并从中获利，这样您就可以节省资金、增强客户服务或声誉并增加销售额。 SnatchBot 的目标是让任何人都能轻松构建机器人。 SnatchBot 消除了复杂性，并帮助您为客户构建最佳的消息传递或体验。我们提供强大的管理功能和企业级安全性，以遵守监管要求。 您可以针对日常消费者请求构建聊天机器人并改善客户体验，例如访问最新新闻更新、订票、订购食物或天气。减少应用疲劳。自动化任务。执行工作流程。查看我们的模板。
Global Message Services
gms.net
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户通信。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处。
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio 是一个尖端的 SaaS 平台，使企业能够轻松构建智能对话。无需编码 - 这是一个用户友好的平台，利用包括 GPT 在内的最佳人工智能技术来增强您的对话体验。我们的工具可确保人工智能的安全使用并保护您的品牌和客户。 Humley Studio 超越基本的聊天机器人。创建自适应、动态的对话体验，将客户互动转变为增长引擎。简化运营、提供个性化体验并始终处于客户参与的最前沿。 一小时内免费构建您的第一个对话助手。
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai 是一个基于云的平台，旨在构建、托管和扩展自然语言代理。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 适用于 Facebook、Instagram、电子商务、短信/电子邮件和社交媒体营销 (SaaS) 的 AI 聊天机器人 ChatPion 是一款一体化解决方案，旨在提升您在营销、销售、自动化和电子商务业务等各个领域的业务。我们的平台拥有先进的人工智能聊天机器人创建者和直观的拖放流程构建器，无需编码技能。与 Facebook Messenger 和 Instagram DM 轻松集成，确保持续沟通。 ChatPion 拥有一个功能齐全、引人注目的电子商务平台，可以在 Messenger Bot 中销售您的产品并接受付款。此外，电子商务平台可以在浏览器上打开。除了 Messenger 机器人之外，ChatPion 还具有一些引人注目且强大的功能，可以进行社交媒体、电子邮件和短信营销。 ChatPion 是一款多用户白级 SaaS 应用程序 — 您可以重新命名该应用程序并将其服务出售给最终用户。
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一个人工智能平台，与 Facebook 的营销 API 团队合作开发。它将自动找出哪些汽车以最低的每次点击成本最受关注，并首先展示这些广告以降低成本。 SocialBot 会在每位买家的 Facebook 新闻源中添加他们最有可能点击的汽车。通过我们的智能微定位，SocialBot 的广告点击率比行业平均水平高 250%，而平均成本仅为 18%。
Aimylogic
aimylogic.com
简单的视觉人工智能机器人构建器 Aimylogic 是一个面向中小型企业的自然语言通信平台，超过 60,000 名用户只需按一下按钮即可创建数千种语音助手和聊天机器人技能。即使非开发人员也可以使用 Aimylogic 创建技能或智能机器人。
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai 是一款旨在简化对话式商务的人工智能工具。它提供了虚拟助理的创建，以帮助客户浏览产品或服务目录，引导他们找到符合其需求的产品，并增强整体购物体验。 这种人工智能技术模仿人类销售人员，理解并自然地响应用户对材料、剪裁、尺寸、颜色、价格等特征的询问。 该平台不仅可以在网站上进行部署，还可以在各种消息应用程序上进行部署，以推动更高的合格流量并提高转化率。 Tail.ai 的主要卖点之一是其设置机器人的简单性；设置不再需要漫长或昂贵，用户只需从目录中定义销售场景即可启动并运行机器人。 除了创建动态聊天机器人之外，Tail.ai 还包括用于训练机器人的功能，以使其在处理用户查询时更加知识渊博、更加高效。 此外，它还提供了用于分析客户对话的工具，提供有关客户期望以及对品牌和产品的看法的宝贵见解。
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一个赋权平台，可帮助企业构建智能机器人，通过网站、社交媒体渠道和应用程序上的实时聊天与客户互动。它还提供了预构建的模板供企业入门。 对于您的 Ai/ML 机器人，只需几分钟即可构建工作流程并与您的业务沟通渠道建立联系。要回答基本常见问题解答，只需使用无缝拖放选项即可创建“基于规则的机器人”。 ThumbCrowd 是如何工作的？ 步骤 1. 从模板中选择合适的预构建机器人或为您的业务创建新机器人。 步骤 2.设计对话。使用您自己的数据训练机器人。 步骤 3. 将训练有素的机器人与合适的业务沟通渠道完美连接，例如Facebook Messenger、短信、实时聊天、微信、Viber、Line 等。 ThumbCrowd 界面 (www.thumb-crowd.com) 将指导您开发和简化整个客户服务流程。 您可以训练您的人工智能机器人以基于人性化的连贯流程与客户进行沟通。 ThumbCrowd 的另一个功能是将聊天机器人解决方案与各种选项相结合，以实现更好的人机交互和理解。 取得正确的平衡，您将受益于更快乐、更积极的客户。
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility 是一个由思想领袖、软件开发人员和设计师组成的团队，他们将每一天都视为突破性想法、无与伦比的执行力和建立持久客户关系的新机会。 该公司总部位于佛罗里达州迪尔菲尔德比奇，其核心产品TruVisibility数字营销平台是为企业和专业人士提供的全面数字营销解决方案。 该公司最近推出了 TruCHAT——一款功能强大的多渠道聊天机器人 + 实时聊天解决方案，适用于各种规模的企业。 TruVisibility 采用最新的机器学习和软件技术，帮助企业构建聊天机器人、移动网站、电子邮件营销、博客等。
UNOY
unoy.io
人工智能辅助工作。 - UNOY® 是一个无代码构建平台，使您能够有效地数字化您的知识、流程和决策。 UNOY 还使专业知识更容易记录和付诸实践。 通过提供量身定制的人工智能助手、灵活适应个人需求、专业的安全性、持续改进和简单的无代码解决方案，UNOY 使公司能够提高其工作流程的效率和有效性。 UNOY 支持公司利用人工智能的优势、节省成本并以合法安全的方式开展工作。 只需点击几下，即可在我们的可视化 Y-Designer 中自动化任何业务知识。通过添加数据连接器、表单等获得最大的灵活性。无需代码！
Arsturn
arsturn.com
在当今快节奏的数字世界中，企业不断寻求与客户互动的创新方式。 Arsturn AI 作为一种尖端解决方案出现，提供可以轻松集成到您的网站中的自定义 ChatGPT 聊天机器人。只需一分钟的设置，Arsturn AI 承诺通过提供即时支持和增强用户体验，彻底改变企业与访客互动的方式。 Arsturn AI 利用对话式 AI 的力量为用户提供高度互动且响应迅速的聊天机器人。下面我们来看看底层机制： * 利用先进的自然语言处理 (NLP) 来理解和响应用户查询。 * 适应您的品牌声音，以保持沟通的一致性。 * 提供实时交互，确保网站访问者立即获得帮助。 Arsturn AI 的 ChatGPT 解决方案包含可满足各种业务需求的功能。让我们深入了解一下具体情况： * 个性化聊天机器人：根据您的品牌信息和目标量身定制。 * 即时支持：立即回答客户的询问，改善他们的体验。 * 潜在客户开发：通过互动对话吸引潜在客户，有效捕获潜在客户。 * 虚拟协助：充当在线代表，指导用户浏览您的网站。 好处包括： * 增强用户参与度，从而提高客户满意度。 * 通过主动的客户互动提高转化率。 * 通过自动响应节省客户支持成本。
Botanic
code7.com
该平台使得只需拖放模块即可创建整个交互树。之后，只需单击一下即可将完成的机器人发布到您最喜欢的渠道，例如 WhatsApp Business 和 Web Chat。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一个全栈对话式 AI 平台，提供一套用于为各种应用程序构建、部署和管理 GenAI 聊天机器人的工具。 它提供的功能包括用于设计聊天机器人工作流程的拖放界面、用于理解用户输入的自然语言处理功能、与 WhatsApp 等流行消息平台的集成、用于监控聊天机器人性能的分析以及适用于 Web 和移动环境的部署选项。 我们都见过典型的网站聊天机器人。幸运的是，生成式人工智能的潜力远远超过了这些基本的聊天机器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更进一步，支持高级聊天功能，以便客户可以直接从移动应用程序中实现这些下一代聊天机器人。 BotStacks 正在为 GenAI 聊天机器人跨多个企业平台部署铺平道路，作为自动化业务流程的一种方式。
Juji Studio
juji.io
无代码认知 AI 聊天机器人构建器 Juji Studio 将认知人工智能和计算心理学与直观的图形用户界面 (GUI) 相结合，使任何人都可以创建、部署和管理他们的自定义认知人工智能聊天机器人，无需任何代码和 IT 资源。轻松实现 100 倍的价值实现时间。 与任何其他人工智能聊天机器人不同，认知人工智能聊天机器人具有先进的人类软技能。凭借这些技能，他们可以积极倾听用户的意见并做出同理心的回应。他们还可以从言外之意中自动推断出每个用户的独特特征，例如 Big 5 人格特质和软技能，并利用这些洞察力为每个用户提供深度个性化的服务。 Juji Studio 已用于自动化各种复杂的人员参与任务，例如跨不同领域（包括教育、医疗保健和人才管理）的面试、培训/辅导和说服性信息演示。
konversable
konversable.com
Konversable 是一款功能强大的聊天解决方案，旨在取悦您的客户并转化更多询问。 我们的解决方案可用于许多不同的用例。 Konversable 旨在通过多种方式帮助我们的客户： * 启用实时聊天备份的客户现在可以通过应用程序收到传入实时聊天请求的通知，甚至可以直接在应用程序内与用户聊天。 * 我们基于云的解决方案中存在的所有实时聊天功能都可以在应用程序中使用，包括在部门之间转移聊天的能力，以及创建/插入快速回复以提高易用性。 * 客户可以收到机器人生成的任何潜在客户的通知，确保可以快速采取行动。 * 可以在所有消息通道的连接处查看聊天记录；包括网站聊天、Whatsapp 聊天和 Messenger 聊天。 反应式和主动式功能可增加查询、聊天和转化。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一个会话参与和聊天机器人平台，可帮助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、实时聊天、Google 我的商家等构建、管理和部署自动参与机器人。