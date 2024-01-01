Програмне забезпечення для керування пропозиціями - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування ціновими пропозиціями є ключовим компонентом циклу продажів, що забезпечує команди продажів необхідними ресурсами для створення точних, професійно виглядаючих пропозицій, адаптованих до конкретних потреб і вподобань кожного потенційного клієнта або клієнта. Він включає низку функцій і функцій, спрямованих на спрощення процесу виставлення цінових пропозицій, підвищення точності та підвищення загальної ефективності операцій з продажу. Ключові особливості: * Створення пропозицій: програмне забезпечення дозволяє торговим представникам швидко та легко створювати індивідуальні пропозиції. Він зазвичай пропонує шаблони, попередньо затверджені структури ціноутворення та каталоги продуктів, щоб полегшити створення точних і послідовних пропозицій. * Керування каталогом продукції: Програмне забезпечення для керування пропозиціями дозволяє підприємствам підтримувати централізоване сховище продуктів, послуг і інформації про ціни. Команди продажів можуть легко отримувати доступ і вибирати товари з каталогу під час створення пропозицій, забезпечуючи послідовність і точність у ціноутворенні та пропозиціях продуктів. * Правила конфігурації та ціноутворення: розширені рішення для керування пропозиціями пропонують параметри конфігурації та правила ціноутворення для адаптації до складних структур ціноутворення, знижок і акцій. Це гарантує, що пропозиції точно відображають узгоджені умови, зводячи до мінімуму помилки та розбіжності. * Управління документами: програмне забезпечення надає можливості керування документами, дозволяючи користувачам зберігати, упорядковувати та отримувати пропозиції, пропозиції та пов’язані документи в централізованому місці. Це забезпечує легкий доступ до історичних даних і сприяє дотриманню нормативних вимог. * Робочі процеси співпраці та затвердження: програмне забезпечення для керування пропозиціями полегшує співпрацю між членами команди продажів та іншими зацікавленими сторонами, залученими до процесу пропозицій. Він підтримує робочі процеси затвердження, сповіщення та попередження, щоб забезпечити своєчасний перегляд і затвердження пропозицій, зменшуючи вузькі місця та прискорюючи цикли продажів. * Інтеграція з системами CRM і ERP: інтеграція з системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) і планування ресурсів підприємства (ERP) забезпечує безперебійну синхронізацію даних і автоматизацію робочого процесу. Це гарантує, що інформація, пов’язана з пропозиціями, точно збирається та передається в усій організації, покращуючи видимість і узгодженість між відділами продажів та іншими відділами. * Аналітика та звітність: програмне забезпечення для керування пропозиціями надає інформацію про ефективність пропозицій, тенденції продажів і вподобання клієнтів за допомогою функцій аналітики та звітності. Менеджери з продажу можуть відстежувати ключові показники, такі як коефіцієнти виграшу, співвідношення котирування до закриття та середній розмір угоди, щоб визначити області для вдосконалення та оптимізувати стратегії продажів. Переваги: * Підвищена ефективність: шляхом автоматизації ручних завдань і оптимізації робочих процесів програмне забезпечення Quote Management скорочує час і зусилля, необхідні для створення та керування пропозиціями, дозволяючи командам продажів зосередитися на діяльності з високою вартістю. * Покращена точність: централізовані каталоги продуктів, правила ціноутворення та параметри конфігурації забезпечують точність і послідовність цінових пропозицій, зводячи до мінімуму помилки та розбіжності. * Покращена співпраця: функції співпраці дозволяють командам продажів працювати разом, ділитися думками та використовувати колективний досвід для створення переконливих пропозицій і залучення нових клієнтів. * Швидші цикли продажів: програмне забезпечення для керування пропозиціями прискорює процес виставлення пропозицій, дозволяючи торговим представникам швидко й ефективно відповідати на запити клієнтів, тим самим прискорюючи цикли продажів і збільшуючи можливості отримання прибутку. Підводячи підсумок, можна сказати, що програмне забезпечення Quote Management є цінним інструментом для компаній, які прагнуть оптимізувати процес виставлення цінових пропозицій, підвищити точність і загальну ефективність операцій з продажу. Використовуючи надійні функції та можливості, організації можуть надавати переконливі пропозиції, які відповідають потребам клієнтів і стимулюють зростання продажів.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Sketchfab
sketchfab.com
Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Better Proposals
betterproposals.io
Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
Canopy
canopytax.com
Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard – це компанія з розробки програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Кітченері, Онтаріо, яка створює програмне забезпечення для розміщення та аналізу продуктивності відео. Компанія була заснована в травні 2010 року.
Proposify
proposify.com
Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
Quotient
quotientapp.com
Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-візуалізації та візуалізації продуктів із потужними функціями доповненої та віртуальної реальності, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібн...
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Nusii
nusii.com
Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
Momenteo
momenteo.com
Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner — це інструмент SaaS для автоматизації керування резюме та прикладами для ставок і пропозицій. За допомогою CV Partner ви можете адаптувати резюме вашої компанії та минулі проекти/справи для тендерів, пропозицій або запитів на пропозиції. Крім того, інструмент дозволяє без зусиль адаптува...
EZLynx
ezlynx.com
Порівняльний рейтинг, системи управління агентствами (AMS), дизайн веб-сайту страхування
DealHub.io
dealhub.io
Збільшення доходу завдяки провідним CPQ і CLM. Уніфікована платформа для формування пропозицій і контрактів, залучення покупців і отримання інформації про покупців у реальному часі.
Scaido.io
scaido.io
Сервіс для автоматизації бізнес-процесів продажів, який прискорює та спрощує підготовку котирувань, кошторисів та комерційних пропозицій у поєднанні з вашою CRM-системою, наприклад Pipedrive або HubSpot
Loopio
loopio.com
Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — це наскрізна платформа тривимірної візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою тривимірних моделей.
Apropo
apropo.io
Apropo — це інструмент автоматизації пропозицій спеціально для компаній і спеціалістів з розробки програмного забезпечення. Зробіть кошториси своїх проектів точнішими, виграйте більше угод і ніколи більше не прогадайте бюджет завдяки звітам про оцінку в реальному часі та реальність.
Minoa
minoa.io
Minoa – це платформа створення цінностей у Сан-Франциско, яка допомагає командам продажів будувати бізнес-кейси, які сприяють вищій ефективності продажів і більшим угодам. У часи, коли відділи закупівель і фінансів ретельно перевіряють більше угод, забезпечення рентабельності інвестицій і надійне ді...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
DigiFabster
digifabster.com
Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...
WBudget
wbudget.io
WBudget — це універсальна веб-платформа для створення, редагування та надсилання цінових пропозицій і пропозицій щодо продажу. Це гнучка платформа, яка допускає кілька інтеграцій з іншими бізнес-додатками через Zapier і Webhooks, розширюючи можливості для компаній усіх типів і розмірів. Середній кор...
uman.ai
uman.ai
Використовуючи AI Assistant від uman, компанії можуть оптимізувати ключові бізнес-функції, такі як створення пропозицій, підтримка клієнтів і адаптація співробітників. Він усуває бар’єри даних і підвищує доступність і можливість повторного використання інформації всередині компанії. Результатом стає...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals — це онлайн-інструмент керування пропозиціями, який дозволяє відділу продажів створювати приголомшливі пропозиції за допомогою інтерактивних пропозицій та електронного підпису, щоб вразити потенційних клієнтів. Використовуйте статистику пропозицій, щоб укладати більше угод.
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...
Apparound
apparound.com
Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як...
Upwex
upwex.io
Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.
Ansarada
ansarada.com
Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Clientary
clientary.com
Clientary — це повноцінна програма для вашої команди, яка дозволяє керувати проектами, годинами, пропозиціями, потенційними клієнтами, рахунками-фактурами, платежами, персоналом і клієнтами. Припиніть боротьбу з одноразовими файлами документів, шаблонами та відключеними програмами. Clientary допомаг...
Quick FPA
quickfpa.com
Безкоштовні інструменти оцінки Quick FPA допоможуть вам створити детальний обсяг проекту за дуже короткий час і гарантувати, що ваш проект залишиться в межах бюджету.
Phasio
phas.io
Подаруйте своїм клієнтам-виробникам досвід червоної доріжки Забезпечте персоналізований досвід для кожного клієнта за допомогою безперебійного спілкування для розробки продукту та виробничих замовлень.
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...
ShapeDiver
shapediver.com
Перетворіть свої файли Grasshopper на онлайн-додатки. Безпечно діліться своїми інструментами дизайну з іншими, не відкриваючи вихідний код. Легко вставляйте їх на будь-який веб-сайт за допомогою iframe або інтегруйте з вашою улюбленою платформою електронної комерції чи системою ERP за допомогою різ...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip розширить креативність ваших клієнтів, підвищить їхню зацікавленість і збільшить кількість конверсій за допомогою чудового досвіду налаштування продукту. Візуальний настроювач продукту з усіма нестандартними параметрами та варіантами продукту. Настроювач продукту Kickflip дозволяє вашим клі...
Zakeke
zakeke.com
Найбільш гнучка та повна платформа Visual Commerce. Перетворіть свій магазин на надзвичайний клієнтський досвід завдяки налаштуванню в режимі реального часу 2D, 3D, AR і Virtual Try-On.
Propoze
propoze.app
Propoze — це просте у користуванні програмне забезпечення для керування пропозиціями, яке дозволяє користувачам швидко створювати пропозиції продажу та ділитися ними. Він виділяється серед конкурентів своєю простотою і зручністю використання. Конструктор пропозицій із функцією перетягування допомага...
Storydoc
storydoc.com
Легко створюйте приголомшливі інтерактивні колоди, які підвищують зацікавленість. Перейдіть від статичних PDF-файлів до ефективного забезпечення, яке оживить вашу історію.
Ombud
ombud.com
Створена на основі досвіду в розробці продажів і управлінні реагуванням, Ombud обслуговує команди RevOps на рівні підприємства. Наша платформа поєднує в собі співпрацю над вмістом, управління проектами та машинне навчання, щоб оптимізувати створення документації з продажу та розвитку бізнесу, орієнт...