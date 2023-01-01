Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CV Partner» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CV Partner is a SaaS tool to automate how you manage CV Resumes and Case Studies for bids and proposals. With CV Partner, you can tailor your company's CV Resumes and past projects/cases for tenders, bids or RFPs. Also, the tool allow for effortless tailoring and exporting of CVs and Case Studies to Word, PowerPoint and PDF, including client and bid specific templates 'at the touch of a button'. Customers who use CV Partner say they spend 50% less time updating, finding, tailoring and formatting CV Resumes and Case Studies, and is used by leading brands in the professional services industry such as PWC, Sweco, DLA Piper, Atkins, Capgemini, WSP, BDO, Multiconsult, to name just a few.

Вебсайт: cvpartner.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CV Partner». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.