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Kickflip

Kickflip

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Вебсайт: gokickflip.com

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Kickflip розширить креативність ваших клієнтів, підвищить їхню зацікавленість і збільшить кількість конверсій за допомогою чудового досвіду налаштування продукту. Візуальний настроювач продукту з усіма нестандартними параметрами та варіантами продукту. Настроювач продукту Kickflip дозволяє вашим клієнтам додавати варіанти кольорів, текст, зображення або будь-які параметри компонентів до спеціального продукту в чудовому досвіді створення продукту. Попередній перегляд персоналізації продукту в реальному часі відображається в кількох режимах, щоб допомогти візуалізувати необмежену кількість варіантів продукту, які ви можете запропонувати. Здійснюйте складні налаштування найпростішим способом за допомогою зручного налаштування Kickflip. Основні характеристики: Високоякісний попередній перегляд: попередній перегляд продукту в режимі реального часу, включаючи кілька ракурсів. Динамічне ціноутворення: ціни оновлюються в реальному часі, коли клієнти вибирають індивідуальний вибір. Живе фарбування: динамічне застосування кольорів до настроюваних областей вашого продукту. Багатокомпонентний продукт: додавання/видалення частин продукту та перегляньте комбінацію пакетів продуктів: створюйте візуальне поєднання та поєднання пропозицій продуктів, що полегшує продажі додаткових товарів Спробуйте засіб налаштування продуктів Kickflip зараз і збільште продажі за допомогою налаштування продукту.

Вебсайт: gokickflip.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kickflip». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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accelo.com

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