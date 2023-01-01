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Expivi

Expivi

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: expivi.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Expivi» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Створіть WOW-фактор, щоб збільшити свої продажі за допомогою 3D-візуалізації та персоналізації ваших продуктів у вашому власному браузері на комп’ютері чи мобільному пристрої. Можливість повертати продукт і збільшувати його, щоб «відчути» текстури, деталі та якість, значно підвищить залучення клієнтів. Expivi легко підключається як плагін на більшості платформ, таких як Shopify, Magento, SAP, Lightspeed і WooCommerce. Ви також можете пов’язати Expivi зі своїм програмним забезпеченням ERP. Розширте його за допомогою WebAR: Expivi пропонує безперебійну та інтуїтивно зрозумілу доповнену реальність для ваших клієнтів. Одним клацанням миші ваші клієнти можуть переглядати персоналізований продукт на своїх мобільних пристроях. Ніяких додаткових плагінів чи роботи не потрібно, тому що це вже на платформі Expivi! Ваші клієнти сканують своє оточення, розміщують у ньому товар і можуть миттєво його побачити.

Вебсайт: expivi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Expivi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

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Zoho CRM

Zoho CRM

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PandaDoc

PandaDoc

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Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

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Keap

Keap

keap.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Accelo

Accelo

accelo.com

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

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canopytax.com

Qwilr

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qwilr.com

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SayData

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