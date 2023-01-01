Створіть WOW-фактор, щоб збільшити свої продажі за допомогою 3D-візуалізації та персоналізації ваших продуктів у вашому власному браузері на комп’ютері чи мобільному пристрої. Можливість повертати продукт і збільшувати його, щоб «відчути» текстури, деталі та якість, значно підвищить залучення клієнтів. Expivi легко підключається як плагін на більшості платформ, таких як Shopify, Magento, SAP, Lightspeed і WooCommerce. Ви також можете пов’язати Expivi зі своїм програмним забезпеченням ERP. Розширте його за допомогою WebAR: Expivi пропонує безперебійну та інтуїтивно зрозумілу доповнену реальність для ваших клієнтів. Одним клацанням миші ваші клієнти можуть переглядати персоналізований продукт на своїх мобільних пристроях. Ніяких додаткових плагінів чи роботи не потрібно, тому що це вже на платформі Expivi! Ваші клієнти сканують своє оточення, розміщують у ньому товар і можуть миттєво його побачити.

Вебсайт: expivi.com

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