Програмне забезпечення для візуальної конфігурації - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для візуальної конфігурації, яке зазвичай називають візуальними конфігураторами продукту, надає торговим представникам візуальні представлення продуктів, налаштованих відповідно до вибраних клієнтом функцій. Ці візуалізації пов’язані з попередньо визначеними моделями конфігурації, гарантуючи, що лише практичні конфігурації створюються в межах функціональних, технічних, бізнес-або бюджетних обмежень. Численні інструменти дають торговим представникам і клієнтам можливість динамічно додавати або видаляти функції, а візуальне представлення миттєво відображає ці зміни в режимі реального часу.
Запит на новий застосунок
Sketchfab
sketchfab.com
Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.
Coohom
coohom.com
Програмне забезпечення для 3D-візуалізації та візуалізації продуктів із потужними функціями доповненої та віртуальної реальності, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібн...
ShapeDiver
shapediver.com
Перетворіть свої файли Grasshopper на онлайн-додатки. Безпечно діліться своїми інструментами дизайну з іншими, не відкриваючи вихідний код. Легко вставляйте їх на будь-який веб-сайт за допомогою iframe або інтегруйте з вашою улюбленою платформою електронної комерції чи системою ERP за допомогою різ...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip розширить креативність ваших клієнтів, підвищить їхню зацікавленість і збільшить кількість конверсій за допомогою чудового досвіду налаштування продукту. Візуальний настроювач продукту з усіма нестандартними параметрами та варіантами продукту. Настроювач продукту Kickflip дозволяє вашим клі...
Phasio
phas.io
Подаруйте своїм клієнтам-виробникам досвід червоної доріжки Забезпечте персоналізований досвід для кожного клієнта за допомогою безперебійного спілкування для розробки продукту та виробничих замовлень.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — це наскрізна платформа тривимірної візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою тривимірних моделей.
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...
Zakeke
zakeke.com
Найбільш гнучка та повна платформа Visual Commerce. Перетворіть свій магазин на надзвичайний клієнтський досвід завдяки налаштуванню в режимі реального часу 2D, 3D, AR і Virtual Try-On.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — це наскрізне хмарне програмне забезпечення для медичних виставлення рахунків, керування циклом доходів, електронних медичних записів, порталу практики та програмного забезпечення Practice Marketing CRM.
Brikl
brikl.com
Brikl є провідним MicroStore і технологією командних магазинів у всьому світі. Відкрийте магазин за 15 хвилин і витратите заощаджений час на розвиток свого бізнесу. Інструменти Brikl для прикрашання та 3D-візуалізації спрощують складність, дозволяючи дизайнерам замінювати плоскі зображення та редагу...
Expivi
expivi.com
Створіть WOW-фактор, щоб збільшити свої продажі за допомогою 3D-візуалізації та персоналізації ваших продуктів у вашому власному браузері на комп’ютері чи мобільному пристрої. Можливість повертати продукт і збільшувати його, щоб «відчути» текстури, деталі та якість, значно підвищить залучення клієнт...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.