Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для візуальної конфігурації - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для візуальної конфігурації, яке зазвичай називають візуальними конфігураторами продукту, надає торговим представникам візуальні представлення продуктів, налаштованих відповідно до вибраних клієнтом функцій. Ці візуалізації пов’язані з попередньо визначеними моделями конфігурації, гарантуючи, що лише практичні конфігурації створюються в межах функціональних, технічних, бізнес-або бюджетних обмежень. Численні інструменти дають торговим представникам і клієнтам можливість динамічно додавати або видаляти функції, а візуальне представлення миттєво відображає ці зміни в режимі реального часу.