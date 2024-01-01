RemoteMeeting – це просте та ефективне рішення для відеоконференцій. Використовуйте свій браузер, щоб починати відеоконференції та приєднуватися до них. Немає потреби в спеціальній програмі, все з вашого браузера. Презентуйте свій робочий стіл, діліться документами та інтерактивно позначайте на них. Створіть автоматичний протокол зустрічі, щоб записати його для подальшого перегляду. RemoteMeeting може автоматично виявити доповідача та закріпити його на головному екрані для більш захоплюючого досвіду.

Вебсайт: remotemeeting.com

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