RemoteMeeting

RemoteMeeting

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: remotemeeting.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «RemoteMeeting» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

RemoteMeeting – це просте та ефективне рішення для відеоконференцій. Використовуйте свій браузер, щоб починати відеоконференції та приєднуватися до них. Немає потреби в спеціальній програмі, все з вашого браузера. Презентуйте свій робочий стіл, діліться документами та інтерактивно позначайте на них. Створіть автоматичний протокол зустрічі, щоб записати його для подальшого перегляду. RemoteMeeting може автоматично виявити доповідача та закріпити його на головному екрані для більш захоплюючого досвіду.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: remotemeeting.com

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

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