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Ghost Inspector

Ghost Inspector

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ghostinspector.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ghost Inspector» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Створюйте або записуйте автоматизовані тести для свого веб-сайту чи програми прямо у вашому браузері. Постійно запускайте їх, щоб виявляти помилки та регресії. Кодування не потрібно.

Вебсайт: ghostinspector.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ghost Inspector». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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