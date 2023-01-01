WebCatalog
OpenChat

OpenChat

openchat.so

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «OpenChat» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

OpenChat – створіть свій власний ChatGPT для свого веб-сайту, PDF-файлів, Notion та багатьох інших інтеграцій безкоштовно, без кодування! Запускайте та створюйте користувацьких ботів, подібних до ChatGPT, за допомогою OpenChat, вставляйте та діліться цими роботами будь-де, консоль чат-ботів з відкритим кодом

Вебсайт: openchat.so

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