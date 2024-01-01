ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні пристрої для відеоконференцій, які інтегровані з програмним забезпеченням і забезпечують просте та найкраще досвід зустрічі. ezTalks має на меті зробити ваші зустрічі простішими та зручнішими для співпраці.

Вебсайт: eztalks.com

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