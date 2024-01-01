ezTalks

ezTalks

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Вебсайт: eztalks.com

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ezTalks спеціалізується на наданні надійних рішень для веб-конференцій і відеоконференцій. Він пропонує хмарне та локальне програмне забезпечення з потужними функціями, такими як HD-відео/аудіочат, миттєві повідомлення, спільний доступ до екрана, запис і дошку тощо. Він також пропонує високоякісні пристрої для відеоконференцій, які інтегровані з програмним забезпеченням і забезпечують просте та найкраще досвід зустрічі. ezTalks має на меті зробити ваші зустрічі простішими та зручнішими для співпраці.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: eztalks.com

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Skype

Skype

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Slack

Slack

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Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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