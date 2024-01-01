Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MyOwnConference» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Надійне рішення для вебінарів і відеоконференцій. Підтримка до 10 000 відвідувачів із найкращим на ринку часом безвідмовної роботи 99,98%. Для доступу з будь-якого пристрою чи браузера (підтримується 16 мов) встановлення не вимагається. Знайдіть усі ваші улюблені функції, зокрема запитання та відповіді, чат у реальному часі, показ екрана, запис у хмарі, тести, дошку та багато іншого. MyOwnConference пропонує безкоштовний обліковий запис із до 20 відвідувачами та довічне використання.

Вебсайт: myownconference.com

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