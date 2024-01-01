CollabNow

CollabNow

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: collabnow.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CollabNow» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасникам зупинятися та збільшувати представлений вміст – CollabNow пропонує більш захоплюючий, безпечний і надійний спосіб віртуальної співпраці за неперевершеною ціною.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: collabnow.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CollabNow». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

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Bitrix24

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8x8 Meet

8x8.vc

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CrankWheel

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Workstorm

Workstorm

workstorm.com

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Vectera

Vectera

vectera.com

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