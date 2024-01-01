Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CollabNow» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

CollabNow — це перше повністю зашифроване рішення для відеоконференцій, спільного використання екрана та розмови, яке просте у використанні та не потребує завантажень. Завдяки можливості надавати доступ до кількох екранів одночасно, проводити мозковий штурм на віртуальних дошках і дозволяти учасникам зупинятися та збільшувати представлений вміст – CollabNow пропонує більш захоплюючий, безпечний і надійний спосіб віртуальної співпраці за неперевершеною ціною.

Вебсайт: collabnow.ai

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