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Vectera

Vectera

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: vectera.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Vectera» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Vectera — це простий спосіб зустрітися з клієнтами онлайн. Призначайте зустрічі, проводите відеоконференції та дошку разом із клієнтами.

Вебсайт: vectera.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Vectera». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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