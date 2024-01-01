StartMeeting

StartMeeting

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Вебсайт: startmeeting.com

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StartMeeting® пропонує необмежену кількість послуг аудіо- та відеоконференцій для корпоративного простору. Оскільки ми є оператором і мережею конференц-зв’язку, ми можемо підірвати ринок за допомогою справді трансформаційного ціноутворення. Ми пропонуємо найкращий у галузі тарифний пакет у розмірі 12,95 доларів США/місяць для підприємств малого та середнього розміру, а також у нас є справді революційний пакет у розмірі 6000 доларів США/місяць для великих корпоративних клієнтів. Пакет у розмірі 6000 доларів США на місяць дозволяє підприємствам будь-якого розміру мати необмежену кількість хостів за єдину місячну плату. Завдяки тарифам як за хост, так і за необмежену кількість хостів ви отримаєте простий у користуванні інструмент для співпраці, який забезпечить вам і вашим командам необмежену якість аудіо та відеоконференцій у форматі HD і спільний доступ до екрана. Кожен обліковий запис також включає: • HD-аудіо та відеоконференції для до 1000 учасників • Спільний доступ до екрана та малювання • Записування та відтворення зустрічей • 10 ГБ пам’яті • Спеціалізована утримувана музика та привітання • Спеціальна стіна наради • Номери дозвону в країні для 65 країн… і їх кількість зростає З StartMeeting® ви отримуєте доступ до однієї з найбільших компаній у сфері конференц-зв’язку. З 2001 року наша мережа провела понад два мільярди конференц-дзвінків по всьому світу, що робить нас другою за величиною мережею конференц-зв’язків у світі. Цей розмір і масштаб дозволяють нам запропонувати ціноутворення, яке ми робимо, а також те, що допомогло нам створити таку оптимізовану програму корпоративного рівня. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.startmeeting.com або зателефонуйте за номером (844) 800-4000.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: startmeeting.com

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Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

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Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

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Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Workstorm

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Turo

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BlueJeans

bluejeans.com

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