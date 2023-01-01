Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MeetMoji» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MeetMoji combines audience engagement and meeting production in to a single application. Allowing you to present anything and engage everyone without all the awkward transitions or fumbling around. MeetMoji works in any online meeting platform that support screen-sharing, in-person, or both at the same time.

Вебсайт: meetmoji.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MeetMoji». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.