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Вебсайт: agora.io

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Agora» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Платформа взаємодії в реальному часі для значущих людських зв’язків. Люди довше спілкуються, коли бачать, чують і взаємодіють один з одним. За допомогою Agora ви можете вставляти яскравий голос і відео в будь-яку програму, на будь-якому пристрої, будь-де.

Вебсайт: agora.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Agora». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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