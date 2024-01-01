Reelevant — це перша система маркетингового контенту на вимогу. Вміст – це причина, через яку люди взаємодіють із вашим брендом. Ми пропонуємо керований даними підхід для створення вмісту на вимогу, коли споживачі дійсно його бачать. Наша платформа генерує будь-які варіанти вмісту за мілісекунди та оновлює його в режимі реального часу залежно від того, хто є споживачем. Тепер можливо мати життєвий цикл клієнта на рівні вмісту та через канали: електронна пошта, Push-сповіщення, у програмі, SMS, Інтернет тощо. Нарешті ви можете генерувати вміст для кожної особи. Reelevant позбавить вас від проблем. Немає потреби в інтеграції, ми використовуємо ваш стек, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це справжня індивідуалізація, на яку ви чекали. Маркетинговий контент, який стежить за людьми. Кінець кампаній, як ви їх знаєте. Зусилля зі збору даних досягають своєї справжньої мети: їх використовують для створення маркетингового вмісту замість кампаній. Покращуйте взаємодію з клієнтами, збільшуйте CTLV і прискорюйте свої доходи за допомогою Reelevant. Нарешті, Reelevant дає змогу вашим командам впроваджувати інновації, розкривати свій потенціал і виводити маркетинг на нові межі для своїх компаній і для себе.

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Вебсайт: try.reelevant.com

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