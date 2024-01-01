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Reelevant

Reelevant

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Вебсайт: try.reelevant.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Reelevant — це перша система маркетингового контенту на вимогу. Вміст – це причина, через яку люди взаємодіють із вашим брендом. Ми пропонуємо керований даними підхід для створення вмісту на вимогу, коли споживачі дійсно його бачать. Наша платформа генерує будь-які варіанти вмісту за мілісекунди та оновлює його в режимі реального часу залежно від того, хто є споживачем. Тепер можливо мати життєвий цикл клієнта на рівні вмісту та через канали: електронна пошта, Push-сповіщення, у програмі, SMS, Інтернет тощо. Нарешті ви можете генерувати вміст для кожної особи. Reelevant позбавить вас від проблем. Немає потреби в інтеграції, ми використовуємо ваш стек, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це справжня індивідуалізація, на яку ви чекали. Маркетинговий контент, який стежить за людьми. Кінець кампаній, як ви їх знаєте. Зусилля зі збору даних досягають своєї справжньої мети: їх використовують для створення маркетингового вмісту замість кампаній. Покращуйте взаємодію з клієнтами, збільшуйте CTLV і прискорюйте свої доходи за допомогою Reelevant. Нарешті, Reelevant дає змогу вашим командам впроваджувати інновації, розкривати свій потенціал і виводити маркетинг на нові межі для своїх компаній і для себе.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для персоналізації

Вебсайт: try.reelevant.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Reelevant». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

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Postly

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Apifon

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localact.com

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Convertedin

Convertedin

converted.in

Zoho Campaigns

Zoho Campaigns

zoho.com

Castled.io

Castled.io

castled.io

eTrigue

eTrigue

etrigue.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

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