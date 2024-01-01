Primetric

Primetric

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Вебсайт: primetric.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Primetric» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

За допомогою Primetric ви можете легко спрогнозувати наявність людей і прибутковість проектів у вашій компанії, яка надає професійні послуги. Плануйте, відстежуйте, бюджетуйте та оптимізуйте з точки зору високого рівня.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: primetric.com

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