Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Toggle Plan» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Toggl Plan — це інструмент керування командою з тижневим командним календарем, який дозволяє менеджерам планувати проекти та легко реагувати на зміни.

Вебсайт: toggl.com

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