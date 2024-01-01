Lasting ERP

Lasting ERP

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Вебсайт: lastingerp.com

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LERP — це провідне на ринку хмарне ERP-рішення B2B, інтегроване з бухгалтерією, CRM, інвентаризацією, виробництвом і HRM. Програмний пакет LERP призначений для вирішення явних галузевих труднощів для виробників і торговців. Наша місія полягає в тому, щоб змінити та легко використовувати бізнес-процес, який структурує загальний набір інструментів, щоб відповідати будь-яким бізнес-потребам, і спрямовувати всі наші ієрархічні зусилля на структурування існуючої спеціалізованої якості та визнання бренду для підвищення розвитку центрального бізнесу.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: lastingerp.com

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NetSuite

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