Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Confetti» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Confetti’s mission is to disrupt the event planning industry, streamlining the process for both event organizers and vendors by providing a quality experience and excellent customer service. ✨ We want our experiences to make life memorable and empower organizations to build stronger teams and better corporate culture.

Категорії :

Вебсайт: withconfetti.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Confetti». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.