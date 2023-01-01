Візуалізуйте своє середовище AWS у вигляді діаграм ізометричної архітектури. З’єднайте блоки для EC2, ELB, RDS тощо. Підключіть своє живе середовище AWS.

Вебсайт: cloudcraft.co

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