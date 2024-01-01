CheckMark Multiledger — це багатокористувацьке міжплатформне бухгалтерське програмне забезпечення для Mac і Windows. Він простий у використанні та доступний для малого бізнесу. З CheckMark Multiledger ви можете витрачати менше часу на ведення бухгалтерії та більше часу на ведення свого бізнесу. Завдяки повному набору функцій бухгалтерського обліку, включаючи дебіторську, кредиторську заборгованість та інвентаризацію, CheckMark Multiledger дозволяє підприємствам витрачати менше часу на ведення бухгалтерського обліку та більше часу, зосередженого на веденні бізнесу. CheckMark Multiledger зберігає повну історію транзакцій за минулий рік і дозволяє змінювати транзакції та коригувати будь-який місяць поточного року. Він також містить набір фінансових звітів, таких як план рахунків, пробний баланс, баланс, звіт про прибутки та збитки тощо. Багатокористувацькі можливості CheckMark Multiledger дозволяють до 10 користувачів отримувати доступ до файлів компанії на спільному томі. CheckMark MultiLedger — це комплексне бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу, яке надає все необхідне для ефективного та ефективного управління своїми операціями. Настав час оновити свій бізнес і вивести його на новий рівень за допомогою MultiLedger.

Вебсайт: checkmark.com

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