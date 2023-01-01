WebCatalog
Evoliz

Evoliz

evoliz.com

Користуватися вебзастосунком

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Evoliz дозволяє керувати онлайн в режимі реального часу протягом року та генерує бухгалтерський облік компанії. З іншого боку, ви не можете редагувати податкову книгу або баланс. Для цього ви передасте дані або надасте доступ до Evoliz своєму бухгалтеру, щоб останній міг отримати всі журнали, описані разом із супровідними документами.

Вебсайт: evoliz.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Evoliz». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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