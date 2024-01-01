WebCatalog

buyr

buyr

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: buyr.com

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Buyr.com — це новий спосіб робити покупки, він простий у використанні та дозволяє робити покупки на основі продукту, а не магазину. Buyr.com створив запатентований алгоритм, щоб отримати найкращі ціни. На перший погляд buyr.com може здатися схожим на багато інших бізнес-платформ електронної комерції, де Buyr.com відрізняється від інших запатентованою технологією, швидкістю доставки та асортиментом і якістю доступних продуктів buyr.com. вміє забезпечити. Якщо вам не подобається роздрібна ціна – використовуйте buyr.com, щоб зробити пропозицію та заощадити! Завдяки плавній покупці в один клік і без річної комісії buyr.com усуває розчарування, пов’язані з оформленням замовлення, і дає змогу робити покупки в кількох роздрібних магазинах і отримувати найкращу ціну до вашого порога. Ніяких додаткових комісій або плати за доставку.

Категорії:

Shopping
Послуги технологічних досліджень

Вебсайт: buyr.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «buyr». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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SparkToro

SparkToro

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teQatlas

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sp-edge.com

Lumose Marketplace

Lumose Marketplace

lumosemarketplace.com

EBSCO Information Services

EBSCO Information Services

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Baymard

Baymard

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Batimatech

Batimatech

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Pangea.ai

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