WebCatalog
Privacy

Privacy

privacy.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Privacy» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Отримайте нову віртуальну картку за кожну покупку безкоштовно. Встановіть ліміти витрат, створіть одноразові картки або картки, які працюють лише в певних продавців. Приєднуйтеся до понад 100 000 користувачів, які заощадили 100 мільйонів доларів, заблокувавши небажані платежі через зламані картки, приховані комісії та забуті підписки.

Вебсайт: privacy.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Privacy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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