Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Надсилайте й отримуйте гроші по всьому світу. Створюйте віртуальні доларові картки, які працюють будь-де онлайн.

Вебсайт: barter.me

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