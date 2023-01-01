Ефективно керуйте клієнтами та транспортними засобами за допомогою інноваційної хмари EZ LYNK® Cloud з будь-якої точки світу. Надсилайте й отримуйте дані зв’язаним транспортним засобам у режимі реального часу.

Вебсайт: ezlynk.com

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